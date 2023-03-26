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Сегодня, 18:46

Врач рассказала, кому полезны жемчужные ванны

Мария Гусева
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Терапевт, врач-косметолог Кристина Радина рассказала, что жемчужные ванны — это разновидность гидротерапии, то есть лечения водой, при котором воздействие на тело осуществляется через подачу пузырьков воздуха в форме небольших жемчужин с определенными частотой и интервалом. Такая процедура полезна при заболеваниях сосудов и хронических стрессах.

«Их можно применять для лечения нарушения обменных процессов в организме, при тревожных расстройствах, мышечных и суставных болях, климактерическом синдроме, начальных проявлениях атеросклероза коронарных сосудов, хронических воспалительных заболеваниях внутренних органов», — цитирует Life.ru Радину.

После процедуры человек сможет расслабиться и улучшить качество сна. Среди эффектов также выделяются лифтинг кожи, устранение отеков и укрепление иммунитета.
«Для усиления эффекта можно применять хвойный экстракт, морскую соль, аромамасла и различные травяные отвары. Хоть жемчужные ванны являются дополнительной терапией, они также требуют того, чтобы человек проконсультировался предварительно со специалистом», — добавила врач.

Источник: Life.ru
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