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Сегодня, 22:30

Врач Тихомирова назвала сытные, но некалорийные продукты

Алина Савинова
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Врач-терапевт-диетолог Елена Тихомирова назвала продукты с невысокой калорийностью, но дающие много энергии.

«На первом месте стоят грибы. Самые доступные сегодня — это шампиньоны и вешенки. Грибы не содержат жиров и углеводов, а основная масса продукта приходится на грибную клетчатку — это очень сложный углевод, который в организме не переваривается. Второй в списке идет капуста — брюссельская, брокколи и цветная. В ней содержатся пищевые волокна, которые очень хорошо насыщают. Одна большая порция зарядит энергией при минимальном количестве калорий. Завершает тройку лидеров классическая куриная грудка. Любой животный белок долго усваивается организмом, поэтому к мясу следует выбирать легкий гарнир — например, из той же цветной капусты. Такое сочетание обладает идеальной калорийностью», — приводит «Life.ru» слова Тихомировой.

Ранее гинеколог-репродуктолог Екатерина Самохвалова рассказала, какие последствия могут быть у эндометриоза.

Источник: https://life.ru/p/1559057
Здоровье
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