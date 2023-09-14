Врач заявила, что недостаточное потребление воды приводит к сгущению крови

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о важности употребления чистой питьевой воды для здоровья человека. По ее словам, если мало пить воды, то сердцу приходится работать с удвоенной силой, а кровь становится гуще нормы.

«Вода необходима для производства желудочного сока, ферментов, чтобы пища нормально переваривалась и опорожнялся кишечник. Если ее мало, желчь становится вязкой как пластилин. Это риск образования желчных камней. Кроме того, без нормального уровня воды в организме нагружается сердце и сгущается кровь», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Также специалист рекомендует каждый день пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.

Ранее «СЭ» рассказывал, какую именно воду стоит пить.