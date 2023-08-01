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Сегодня, 08:35

Врачи назвали методы защиты от заболеваний, передающихся половым путем

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Презерватив в руке.
Фото Freepik/freepik
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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Мянник 31 июля в беседе с изданием «Московский Комсомолец» рассказал, что снизить возможность заражения при половом акте помогут три фактора. «Нужно пользоваться тремя слагаемыми: барьерная контрацепция, мочеиспускание после контакта и местный антисептик», — пояснил специалист.

Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала СЭ, что снизить вероятность заражения заболеваниями, передающимися половым путем, помогут несколько методов. «Самый надежный способ на 100% избежать заражения — не заниматься сексом вообще, анальным, вагинальным или оральным, любым. Заразиться можно каждым из этих видов секса! В противном случае, рекомендую сделать прививку от ВПЧ, гепатита А и В, уменьшить количество половых партнеров в идеале до взаимной моногамии, а также правильно и постоянно использовать мужские латексные презервативы», — резюмировала врач.

Ранее, 9 апреля, Мария Филатова развеяла мифы о заболеваниях, передающихся половым путем.

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