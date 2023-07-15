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Сегодня, 11:35

Врачи рассказали об опасности домашних инъекций

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Илья Алмазов
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, нейрохирург
Процедура увеличения губ девушке.
Фото Freepik/freepik
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12 июля в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-дерматолог Наталья Яковлева рассказала, чем опасно применение инъекций для увеличения губ в домашних условиях. По ее словам это чревато не только инфекциями, но и летальным исходом. Подобные препараты все чаще стали появляться на российских маркетплейсах.

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что это медицинская процедура, которую должен осуществлять человек с медицинским образованием и соответствующей специализацией, в безопасных условиях, с сертифицированными и проверенными препаратами. Я впервые слышу, что на маркетплейсах уже даже такая услуга существует. Конечно, это незаконная торговля — 100%, потому что лекарственные препараты медицинского назначения, к которым относятся филлеры в том числе, продаются либо в аптеках, либо у специализированных дистрибьюторов медицинской продукции», — подчеркнула Наталья Яковлева.

Пластический хирург Илья Алмазов, подтвердил СЭ, что проходить процедуры увеличения губ или установки филлеров можно только у врача-косметолога, ни в коем случае не у медсестры или у человека без медицинского образования. «Если у специалиста есть медицинское образование, но процедуру предложено провести дома, от нее тоже лучше отказаться, как и, тем более, от самостоятельных экспериментов. Ни к чему хорошему это точно не приведет», — подытожил эксперт.

Ранее, 24 декабря 2022 года, мы рассказывали, кому нельзя увеличивать губы.

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Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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