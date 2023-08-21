Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:35

Врачи спасли девушку, которая едва не погибла из-за использования контрацептива

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Женское здоровье.
Фото Freepik/pikisuperstar
Telegram Дзен

В Сургуте врачи спасли девушку, которая едва не умерла из-за внутриматочной спирали, поставленной более десяти лет назад. В начале этого года, у нее поднялась температура и обнаружилось инфекционное заболевание. После курса антибиотиков, пациентка прервала лечение, но спустя полгода обратилась уже к онкологу, который направил ее на операцию. Об этом 20 августа сообщили на портале «МуксунFM».

Женщине грозил сепсис, при котором она могла лишиться детородных органов или даже умереть. «В течение четырех часов команда врачей боролась за жизнь и здоровье пациентки... провели сложную операцию и сумели сохранить матку, которая была сильно увеличена и имела размер, сопоставимый с семью неделями беременности», — пояснили в Сургутской окружной клинической больнице. Пациентку уже готовят к выписке.

Как рассказала СЭ врач-гинеколог Мария Филатова, негормональные внутриматочные спирали вводятся сроком на 3-10 лет, срок эксплуатации самых популярных — медных — составляет 5-8 лет. «Очень важно вовремя заменять контрацептивы, чтобы избегать развития гнойных осложнений. В гинекологической практике нередки случаи, что женщины приходят извлекать внутриматочные спирали через 20-30 лет или даже больше», — поделилась информацией эксперт.

Мария Филатова также отметила, что внутриматочные спирали — очень надежный и безопасный метод контрацепции. «Особенно гормональные — они надежнее, чем негормональные. Однако спирали не защищают от заражения половыми инфекциями, которые могут попасть в полость матки и придатки, вызвав гнойный процесс в малом тазу. Избежать этого можно, если вовремя проходить обследования и не подвергаться риску заражения», — заключила эксперт.

Ранее, 21 марта, мы рассказывали о самых ненадежных методах контрацепции.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Советы и рекомендации
4
Обсудить
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Башкирии зафиксирован всплеск заболеваемости чесоткой

Врачи назвали возраст, до которого женщине стоит родить