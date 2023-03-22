Что будет с организмом, если регулярно недосыпать? Отвечает врач

Что такого страшного случится, если один раз посмотреть сериал, поработать, посидеть в чатах и соцсетях на час дольше, даже если утром на работу? А потом еще один раз и еще... Так недосып становится образом жизни. Что произойдет с организмом, если «копить» его слишком долго, и как этого избежать, рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Чем опасен недосып

Последствия недосыпа для самочувствия мы, как правило, ощущаем уже после первой бессонной ночи. А затем они имеют все шансы перерасти в серьезные проблемы со здоровьем.

Одна или несколько ночей недосыпа приводят к ощутимому снижению интеллектуальных способностей. Человек может быть раздражительным, чувствовать себя подавленным. Из-за такого эмоционального дисбаланса и недостатка физической энергии не может не страдать качество жизни.

Несколько недель-месяцев недосыпа ставят под удар уже не просто самочувствие, а психику.

Годы недосыпа опасны не только для психики, но и для физического состояния. Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, нарушения сердечного ритма. Растет вероятность заболеть сахарным диабетом, деменцией и болезнью альцгеймера.

Как определить недосып

Предсказать точно, сколько бессонных ночей организм выдержит без особых последствий, невозможно.

Стоит всерьез задуматься о режиме сна, если вы:

с трудом встаете по будильнику;

включаетесь в повседневную активность дольше чем за 15 минут;

испытываете проблемы с памятью и вниманием, сложности с интеллектуальной работой;

замечаете у себя снижение физической выносливости;

чаще страдаете от обострения хронических заболеваний.

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Как избавиться от недосыпа

Большого секрета здесь нет. Ответ, который кажется самым очевидным, и есть самый правильный: перестать недосыпать.

Да-да, и кофеин тоже не является такой таблеткой. Он не компенсирует недосыпание, его фармакологическое действие заключается лишь в том, чтобы «гасить» сигнал утомленного организма.

Попробуйте начать борьбу с недосыпанием с малого. Отличный вариант для первого шага — начать ложиться хотя бы на 15 минут раньше обычного каждый день. Перемена небольшая, но в сумме вы получите почти два дополнительных часа здорового сна в неделю. Желательно продолжать двигаться в том же направлении. Ведь какими бы важными делами вы ни занимались вместо сна — разве есть что-то важнее здоровья?

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