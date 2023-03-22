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Сегодня, 21:45

Что будет с организмом, если регулярно недосыпать? Отвечает врач

Руслана Бобкова
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук
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Проверка фактов

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Фото Istockphoto/Deagreez
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Что такого страшного случится, если один раз посмотреть сериал, поработать, посидеть в чатах и соцсетях на час дольше, даже если утром на работу? А потом еще один раз и еще... Так недосып становится образом жизни. Что произойдет с организмом, если «копить» его слишком долго, и как этого избежать, рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Чем опасен недосып

Последствия недосыпа для самочувствия мы, как правило, ощущаем уже после первой бессонной ночи. А затем они имеют все шансы перерасти в серьезные проблемы со здоровьем.

Одна или несколько ночей недосыпа приводят к ощутимому снижению интеллектуальных способностей. Человек может быть раздражительным, чувствовать себя подавленным. Из-за такого эмоционального дисбаланса и недостатка физической энергии не может не страдать качество жизни.

Несколько недель-месяцев недосыпа ставят под удар уже не просто самочувствие, а психику.

В 17 раз повышается риск тревожного состояния, в 10 раз — депрессивного. То есть приходится иметь дело с уже более глубокими эмоциональными расстройствами, которые влекут за собой социальную изолированность, проблемы на работе и в других сферах жизни.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Годы недосыпа опасны не только для психики, но и для физического состояния. Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, нарушения сердечного ритма. Растет вероятность заболеть сахарным диабетом, деменцией и болезнью альцгеймера.

Что нужно сделать, чтобы хорошо высыпаться. 9 секретов людей, которым удается высыпаться
Разрушается здоровье человека в целом: чаще обостряются хронические заболевания, снижается иммунитет.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Как определить недосып

Предсказать точно, сколько бессонных ночей организм выдержит без особых последствий, невозможно.

Все очень индивидуально. Есть люди, которые годами недосыпают и живут до 90 лет. А бывает, что человек едва начал недосыпать, и у него уже «посыпалось» здоровье.

Мы все обладаем разной емкостью выносливости, в том числе и по отношению к недосыпанию.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Стоит всерьез задуматься о режиме сна, если вы:

  • с трудом встаете по будильнику;

  • включаетесь в повседневную активность дольше чем за 15 минут;

  • испытываете проблемы с памятью и вниманием, сложности с интеллектуальной работой;

  • замечаете у себя снижение физической выносливости;

  • чаще страдаете от обострения хронических заболеваний.

Istockphoto/Alihan Usullu

Как избавиться от недосыпа

Большого секрета здесь нет. Ответ, который кажется самым очевидным, и есть самый правильный: перестать недосыпать.

Не существует волшебной таблетки, которая защитит человека от недосыпа и позволит высыпаться за четыре часа.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Да-да, и кофеин тоже не является такой таблеткой. Он не компенсирует недосыпание, его фармакологическое действие заключается лишь в том, чтобы «гасить» сигнал утомленного организма.

Когда человек пьет много кофе, чтобы компенсировать недосып, ему становится только хуже. Ведь он черпает все больше из своего источника, не понимая, что делает это исключительно за свой счет — опустошая резервы. Никакая дополнительная энергия у него не появляется.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Попробуйте начать борьбу с недосыпанием с малого. Отличный вариант для первого шага — начать ложиться хотя бы на 15 минут раньше обычного каждый день. Перемена небольшая, но в сумме вы получите почти два дополнительных часа здорового сна в неделю. Желательно продолжать двигаться в том же направлении. Ведь какими бы важными делами вы ни занимались вместо сна — разве есть что-то важнее здоровья?

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