Чистка лица: какая бывает и кому подходит

Даже при тщательном уходе за кожей на ее поверхности остаются отмершие клетки и скапливаются частицы пыли. Вредные микроэлементы забивают поры, в результате чего могут возникать различные высыпания. Чистка лица не только избавит от подобных проблем, но и позволит коже свободно «дышать». Кроме того, она обладает омолаживающим эффектом.

Несмотря на то, что такая косметологическая процедура является одной из самых популярных бьюти-услуг на сегодняшний день, вопросов по ее поводу всегда много. О том, какой бывает чистка лица и как выбрать подходящую, рассказываем в статье.

Классическая (механическая)

Классической, или механической, чисткой лица называется процедура, которую специалист выполняет руками и с помощью специальных лопаточек. Подобный метод очищения от содержимого сальных желез рекомендуется обладательницам жирной кожи, склонной к появлению высыпаний, например, угрей или комедонов.

Механическая чистка лица считается довольно болезненной процедурой и более продолжительной по сравнению с другими, однако ничуть не уступает в эффекте остальным услугам, поэтому, несмотря на определенный дискомфорт при проведении, остается актуальной.

Фото Freepik

Показания к проведению:

угревая сыпь;

комедоны;

жировики;

расширенные поры.

При механической чистке лица сначала эксперт распаривает кожу с помощью специальной маски для раскрытия пор, после чего, обработав поверхность, приступает к удалению комедонов и угрей.

Ультразвуковая

Такой вид чистки производится с использованием ультразвукового шпателя, который выводит наружу загрязнения кожи, а также удаляет старые клетки с поверхности. Помимо главного назначения ультразвуковая чистка предполагает тонизирование, увлажнение и улучшение цвета кожи. Во время процедуры происходит естественное обновление эпидермиса и стимулирование микроциркуляции.

УЗ-чистка подходит людям, которые не только хотят избавиться от высыпаний на коже, но и получить легкий омолаживающий эффект. Она считается менее травматичной и более щадящей по сравнению с классической. По продолжительности занимает меньше времени, чем механический вид очищения.

Фото Freepik/senivpetro

Показания к проведению:

кожные высыпания;

снижение тонуса;

тусклый и нездоровый цвет лица;

разглаживание мелких морщин.

Благодаря ультразвуковой чистке вы можете не только избавиться от проблем на коже, но и придать верхнему слою эпидермиса упругость, тонус и вернуть здоровый цвет. Ультразвуковая процедура не требует предварительной подготовки, как в случае с механической или вакуумной.

Вакуумная

Зачастую вакуумную чистку кожи называют легким аналогом механической. Это еще один щадящий и безболезненный метод очищения, направленный на избавление от неглубоких высыпаний и черных точек. Стоит отметить, что такой метод не подходит для обладательниц проблемной кожи, поскольку прежде всего выступает в качестве профилактического мероприятия.

Вакуумная чистка показана в любом возрасте. Особенно она подходит для увядающей и стареющей кожи, потому что обладает легким подтягивающим эффектом, помогает устранить одутловатость и справиться с отечностью.

Фото Freepik//lookstudio

Показания к проведению:

неглубокие кожные загрязнения;

дряблость кожи;

потеря тонуса и четкости овала;

нарушение кровообращения.

Такая чистка представляет собой эффективный массаж, усиливает кровообращение и борется с высыпаниями легкой степени. Внутренние загрязнения кожи удаляются с помощью специального аппарата, вытягивающего скопившееся содержимое за счет вакуума. Перед процедурой требуется предварительная подготовка, чтобы раскрыть поры.

Дермабразия

Дермабразивная чистка лица направлена на удаление мертвых клеток с поверхности, а также других загрязнений. Кроме того, такая процедура помогает избавиться от мелких морщин и шрамов, поэтому показана обладательницам увядающей и стареющей кожи и при наличии рубцов. Дермабразия является безопасным и безболезненным способом не только избавиться от указанных проблем, но и получить эффект омоложения.

В основе процедуры — метод удаления омертвевших клеток с верхнего слоя эпидермиса. По своей сути дермабразия напоминает классическую чистку. Она направлена на послойную шлифовку с помощью аппаратуры с абразивными насадками. Услуга рекомендована для кожи, потерявшей упругость и эластичность.

Фото Freepik/senivpetro

Дермабразия делится на следующие виды:

механическая — с использованием специальной аппаратуры с щеточками и фрезами;

газожидкостная — с примененим раствора;

гидро — воздействие на кожу вакуумом и увлажняющими насадками;

лазерная — тепловое воздействие на кожу.

Такая чистка насыщает эпидермис влагой, удаляет омертвевший эпителий, обеспечивает лимфодренажный и массажный эффект и устраняет эстетические дефекты. Дермабразивные процедуры направлены на омоложение кожи и борьбу с заметными рубцами.

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