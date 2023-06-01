Кому категорически нельзя делать чистку лица

Чистка лица — это косметологическая процедура, которая помогает очистить кожу от излишков кожного жира, загрязнений и омертвевших клеток. Она является важной частью ухода за кожей и помогает поддерживать ее здоровье и красоту. Но рекомендована чистка не при любых обстоятельствах.

Когда нельзя делать чистку лица

Следует воздержаться от процедуры, если есть одно из этих условий:

Ячмень, конъюнктивит, герпес или кожные заболевания, в том числе, розацеа. При чистке зараженные участки кожи могут механически повредиться и распространить инфекцию на здоровые.

Склонность к рубцам.

Беременность.

Простуда, грипп или в целом плохое самочувствие.

Иммунодефицит, в том числе, СПИД.

Прохождение лечения онкологии. Потребуется справка врача, в которой должно будет указано, желательно ли проходить процедуру на данном этапе лечения. Если нет, то рекомендовано подождать 3-6 месяцев после завершения лечения.

Перенесенные операции. Независимо от области тела, уход за лицом может ускорить работу системы кровообращения, что приведет к более быстрому распространению инфекций по всему телу. Поэтому желательно возвращаться к косметическим процедурам через 3-6 месяцев после любой операции.

Уколы ботокса и филлеры. До планирования чистки лица нужно подождать 3 недели. Это необходимо, чтобы предотвратить негативные последствия и получить желаемый результат от уколов.

В повседневной жизни используются интенсивно отшелушивающие продукты с содержанием Ретин-А, Адапалена или любого другого интенсивного средства . Если планируется чистка лица, следует прекратить использование таких средств по крайней мере за две недели до прохождения процедуры. Клиенты, принимающие или принимавшие Аккутан в течение последних шести месяцев, не должны посещать никаких отшелушивающих процедур.

Загорелая, раздраженная или кожа, которая была обработана восковой эпиляцией в течение последних 24 часов. В таком состоянии она слишком повреждена, чистка может усугубить ситуацию.

Во всех таких случаях рекомендовано временно воздержаться от косметической чистки лица и временно заменить на домашний уход, рекомендованный косметологом.

Фото istockphoto.com