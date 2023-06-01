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Сегодня, 06:30

Кому категорически нельзя делать чистку лица

Илья Алмазов
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, нейрохирург
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка на приеме у косметолога на чистке лица.
Фото istockphoto.com
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Чистка лица — это косметологическая процедура, которая помогает очистить кожу от излишков кожного жира, загрязнений и омертвевших клеток. Она является важной частью ухода за кожей и помогает поддерживать ее здоровье и красоту. Но рекомендована чистка не при любых обстоятельствах.

Когда нельзя делать чистку лица

Следует воздержаться от процедуры, если есть одно из этих условий:

  • Ячмень, конъюнктивит, герпес или кожные заболевания, в том числе, розацеа. При чистке зараженные участки кожи могут механически повредиться и распространить инфекцию на здоровые.
  • Склонность к рубцам.
  • Беременность.
  • Простуда, грипп или в целом плохое самочувствие.
  • Иммунодефицит, в том числе, СПИД.
  • Прохождение лечения онкологии. Потребуется справка врача, в которой должно будет указано, желательно ли проходить процедуру на данном этапе лечения. Если нет, то рекомендовано подождать 3-6 месяцев после завершения лечения.
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  • Перенесенные операции. Независимо от области тела, уход за лицом может ускорить работу системы кровообращения, что приведет к более быстрому распространению инфекций по всему телу. Поэтому желательно возвращаться к косметическим процедурам через 3-6 месяцев после любой операции.
  • Уколы ботокса и филлеры. До планирования чистки лица нужно подождать 3 недели. Это необходимо, чтобы предотвратить негативные последствия и получить желаемый результат от уколов.
  • В повседневной жизни используются интенсивно отшелушивающие продукты с содержанием Ретин-А, Адапалена или любого другого интенсивного средства. Если планируется чистка лица, следует прекратить использование таких средств по крайней мере за две недели до прохождения процедуры. Клиенты, принимающие или принимавшие Аккутан в течение последних шести месяцев, не должны посещать никаких отшелушивающих процедур.
  • Загорелая, раздраженная или кожа, которая была обработана восковой эпиляцией в течение последних 24 часов. В таком состоянии она слишком повреждена, чистка может усугубить ситуацию.

Во всех таких случаях рекомендовано временно воздержаться от косметической чистки лица и временно заменить на домашний уход, рекомендованный косметологом.

Девушка лежит на кушетке у косметолога
Фото istockphoto.com

Рекомендации по последующему уходу

  • Не проводить никаких других процедур по уходу за лицом в течение 48 часов после чистки.
  • Избегать тепловых процедур, таких как сауна и баня, в течение 48 часов.
  • Не использовать парфюмированные продукты, автозагар, не наносить макияж в течение 24 часов.
  • Не наносить никаких других отшелушивающих средств по уходу за кожей в течение 72 часов.
  • Не прикасаться к лицу. Поры кожи после чистки открыты, а грязные пальцы могут вызвать инфекцию.
  • Не принимать душ перед сном, чтобы дать средствам для лица максимум времени для ухода за кожей.
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