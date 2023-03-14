Что будет, если плохо мыть посуду? Отвечает врач

Грязная посуда может содержать вредные бактерии, которые приводят к проблемам с пищеварением. Но, оказывается, последствия плохо вымытых чашек и тарелок (и даже другой кухонной утвари, которую мы не используем за столом) могут быть гораздо более серьезными.

Об опасностях, связанных с грязной посудой, рассказала врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп.

Чем опасна грязная посуда

Проблемы с пищеварением

Если посуду не мыть должным образом, бактерии на ней будут размножаться, превращая посуду в рассадник вредных микроорганизмов. Когда люди едят или пьют из грязной посуды, они могут заразиться этими микроорганизмами, что приводит к ряду неприятных симптомов, таких как рвота, диарея и желудочные спазмы.

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Аллергические реакции

Помимо заболеваний пищевого происхождения, грязная посуда может увеличить риск грибковых инфекций, поскольку влага и остатки пищи способствуют росту плесени и других грибков. Эти микроорганизмы вызывают проблемы с дыханием и аллергические реакции у некоторых людей.

Кстати, о том, как бороться с аллергией, рассказали в новости по ссылке ниже.

Заражение опасными бактериями

Исследование, опубликованное в Journal of Food Protection, показало, что грязная посуда содержит более высокие уровни бактерий, в том числе вредных патогенов, таких как кишечная палочка и сальмонелла.

Почему важно дезинфицировать кухонную утварь

Другое исследование, опубликованное в Журнале прикладной микробиологии, показало, что кухонные тряпки и губки могут содержать устойчивые к антибиотикам бактерии. Поэтому важно следить и за их чистотой.

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Посудомоечные машины также могут способствовать распространению микробов, если они используются неправильно. Их следует регулярно чистить, чтобы предотвратить накопление бактерий и других патогенов.

Чем могут быть опасны моющие средства

Важно помнить, что недостаточное смывание моющего средства ведет к накоплению токсинов в организме. А проглатывание средства для мытья посуды может вызывать такие симптомы, как тошнота, рвота, боль в животе.

Кроме того, моющие средства могут вызвать раздражение кожи или аллергические реакции.

Чтобы избежать таких последствий, важно использовать средство для мытья посуды в соответствии с указаниями, хранить его в недоступном для детей месте и избегать контакта с кожей и глазами. Кроме того, использование экологически чистых или биоразлагаемых моющих средств поможет свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

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