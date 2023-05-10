Что будет, если часто слушать музыку в беспроводных наушниках? Отвечает врач

Новые технологии способны не только упростить быт, но и создать такие сложности, по сравнению с которыми все прочее покажется мелочами. Так, например, беспроводные наушники стали привычным, удобным и в какой-то мере стильным аксессуаром.

Многие без них не могут представить своих повседневных дел. Беспроводными наушниками можно пользоваться в тренажерном зале, не отвлекаясь от занятия, можно слушать медитации и приятную музыку перед сном — вариантов масса.

Но насколько это безопасно и какие проблемы может повлечь, узнали у сурдолога-оториноларинголога, кандидата медицинских наук Марины Пауковой.

Чем беспроводные наушники отличаются от проводных

Чтобы разобраться в том, как беспроводные наушники влияют на организм человека, нужно понимать, как они работают. Важно учесть, что:

антенна наушников находится в непосредственном контакте с головой;

воздействие электромагнитного поля (ЭМП) абсолютно незаметно для организма;

беспроводные наушники, которые работают с технологией Bluetooth, излучают ЭМП все время, пока включены.

Различия между проводными и беспроводными наушниками состоят не только в удобстве, но и в воздействии ЭМП в случае с беспроводным вариантом. В то время как вредное воздействие на слух (при длительном использовании или при прослушивании громкой музыки), а также риск воспаления ушных каналов при пользовании внутриушными вкладышами одинаковы.

Как беспроводные наушники влияют на здоровье

Технология связи Bluetooth была разработана, чтобы заменить провода между устройствами (например, между компьютером и мышкой). Сейчас это, пожалуй, неотъемлемая часть повседневной жизни. Эта технология позволяет легко и быстро обмениваться данными. Но так ли все экологично и безопасно, если речь идет о наушниках?

Freepik/Holiak

В ходе исследований ученые выявили множество побочных эффектов беспроводного радиочастотного излучения. Среди потенциальных рисков:

рак головного мозга;

повреждение ДНК;

окислительный стресс (разрушение клеток);

нарушения в работе иммунитета и репродуктивной функции;

изменения в развитии мозга;

гиперактивность, ухудшение памяти, нарушения сна.

Также, по оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), еще в 2015 году более чем у 1,1 млрд детей, подростков и молодых людей наблюдались риски развития слуховых нарушений из-за использования наушников. К 2050 году количество человек с проблемами со слухом может составить 900 млн (каждый десятый житель земного шара).

Излучение телефона, Wi-Fi-роутера и прочих устройств ВОЗ еще в 2011 году отнесла к потенциальным канцерогенам (факторам, увеличивающим вероятность онкологии). Подобные частоты не наблюдались в природных электромагнитных полях (ЭМП), поэтому предсказать, как именно они в будущем повлияют на здоровье человека довольно сложно.

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В то же время, профессор биоинженерии из Университета Пенсильвании, США, Кеннет Фостер, проанализировав многочисленные исследования об ЭМП, сделал вывод, что никаких доказательств ущерба от них нет. Однако мировое сообщество ученых продолжает обращать внимание на потенциальную опасность беспроводных наушников и проводить независимые исследования о том, как беспроводнын технологии влияют на здоровье.

Как правильно использовать наушники, чтобы сократить риски

Обязательно соблюдайте правила гигиены ушных вкладышей и ограничивайте время прослушивания, это поможет минимизировать вред от наушников. Ведь при их использовании нарушается воздухо- и влагообмен, из-за чего повышается риск:

роста патологической флоры, в том числе и грибковой;

воспаления кожи наружного слухового прохода.

Также раз в полгода стоит проходить осмотр у лор-врача. Кроме того, следует помнить, что:

наушники — индивидуальное устройство, пользоваться ими можете только вы;

перед каждым использованием нужно обрабатывать наушники гигиеническими салфетками, предварительно очистив руки;

идеально ежедневно использовать электрическую сушку с УФ-облучением (медприбор).

Если вы почувствовали усталость, дискомфорт, появились выделения из слухового канала, необходимо прекратить использовать наушники и проконсультироваться у врача.

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