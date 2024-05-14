Что делать, если укусила гадюка: рассказывает врач

С апреля и по конец октября вероятность столкнуться со змеей в большинстве регионов страны крайне высока. Именно в это время рептилии выползают из зимних нор.

Вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Андреем Сахаровым выяснили, опасен ли яд гадюки для человека, как оказать первую помощь, что можно, а что нельзя делать при укусе змеи.

Как избежать укуса гадюки

Змеи довольно редко нападают на людей. Если гадюка заползла на участок или в огород в поисках еды (мышей, ящериц, крик), то при виде человека она, скорее всего, попытается скрыться.

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Укусить рептилия может только в целях защиты. Например, когда на нее наступили или ткнули палкой. Также нельзя загонять змею в угол. Ей будет трудно выбраться, поэтому она может перейти в нападение.

Чтобы защититься от укуса змеи, первое, что нужно сделать, — изучить, какие виды рептилий обитают в регионе и как они выглядят.

Также для поездок за город, походов и просто отдыха на природе следует выбирать правильную одежду. Лучше отдать предпочтение плотным брюкам или джинсам, обуть сапоги или другую высокую обувь. Обязательно следует смотреть под ноги и на траву: именно в ней чаще всего встречаются гадюки.

Последствия укуса гадюки

Яд гадюки разрушает эритроциты, вызывает резкую боль, отек, внутренние кровоизлияния в различных органах.

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Кроме того, укус гадюки может привести к летальному исходу. Но по словам Андрея Сахарова, такие случаи встречаются крайне редко. При нападении рептилии важно не паниковать, а грамотно оказать первую помощь и сразу вызвать врачей.

Симптомы укуса гадюки

Кроме того, возникнут другие реакции со стороны организма:

слабость;

головокружение;

тошнота;

бледность кожных покровов.

Первая помощь при укусе гадюки

Что стоит сразу же сделать после укуса змеи:

Вызвать бригаду скорой помощи. Обязательно сказать, что человека укусила гадюка. Врачи должны взять с собой необходимые препараты. Увести пострадавшего подальше от змеи. Она может снова напасть, если почувствует угрозу. Уложить пострадавшего так, чтобы место укуса было ниже сердца. Так яд будет медленнее распространяться по организму. Освободить место укуса. Расстегнуть рубашку, рукава, штаны, снять браслеты, часы, украшения, обувь и носки. Одежда и аксессуары могут усилить отек. Оказать доврачебную помощь.

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Как оказывается первая помощь при укусе гадюки:

Высосать яд и сплюнуть его в течение 15-20 минут после укуса, затем прополоскать рот чистой водой. Однако при наличии ранок в полости рта, герпетических высыпаний или других заболеваний, нарушающих целостность слизистой оболочки, высасывать яд запрещается. Он может попасть в эти ранки и через них в кровь. Потом потребуется помощь двоим. Удалить остатки яда из места укуса. Сделать это можно с помощью легких надавливаний. При появлении желтой прозрачной жидкости (сукровицы) пугаться не стоит, так и должно быть. Промыть ранку. Понадобится чистая вода. Если ее нет, можно вытереть место укуса чистой салфеткой (разрешается влажной), платком или другим кусочком ткани. Главное, чтобы он был чистым. Протереть место антисептиком и наложить антисептическую повязку (при наличии). Зафиксировать поврежденную конечность (как при переломах). Такая мера необходима, чтобы яд медленнее распространялся по организму. Укушенный должен лежать. В таком состоянии его госпитализируют в стационар. Обеспечить пострадавшего большим количеством воды. Она поможет вывести яд из организма.

Что нельзя делать, если укусила гадюка

Андрей Сахаров перечислил главные ошибки, которые совершаются при укусе змеи:

накладывание жгута;

принятие спиртных напитков или курение;

прижигание раны зеленкой, йодом или огнем.

Также не следует подвергать пострадавшего каким-либо физическим нагрузкам.