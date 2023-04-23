Что нужно есть, если вы устали? 14 продуктов, которые помогут восполнить энергию

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Часто после сложного рабочего дня так и хочется расслабиться чем-то вкусным и заказать доставку еды. Желательно вредной. Но увы, много пользы организму она не принесет. Зато продукты из нашей подборки ниже помогут снять усталость и восполнить энергию. О них рассказала нутрициолог Александра Новикова.
Важно дать организму пищу, которая восполнит уровень энергии и поможет адаптироваться к нагрузкам как физическим, так и ментальным. В ее состав должны входить следующие компоненты.
В первую очередь от усталости помогают продукты, содержащие полезные жиры. К ним относятся:
миндаль;
оливки;
лосось;
скумбрия;
сельдь.
Жиры помогают восстанавливаться клеткам организма, гормональной и нервной системам. Особенно в них нуждается мозг, который на 60% состоит из жира.
Отдавать предпочтение лучше белковым продуктам, которые также содержат триптофан. Этот элемент отвечает за хорошее настроение и крепкий сон. Продукты, богатые триптофаном:
выдержанные сыры (пармезан, пекорино, романо);
чистый какао;
индейка;
чечевица;
яйца;
шпинат.
Важно есть эти продукты в чистом виде, без сахаров или соусов. Например, лучше отдавать предпочтение какао на воде или растительном молоке без сахара. Злоупотребление сладостями приводит к обратному эффекту в виде еще большей усталости.
К третьей категории относятся продукты, которые содержат магний, витамины группы В и антиоксиданты. Именно эти компоненты помогают крепко спать и быть устойчивым к стрессам, а в результате — меньше уставать. К этой группе относятся:
вся листовая зелень (рукола, романо, шпинат, кейл, микрозелень);
брюссельская капуста;
латук.
Идеальным ужином, который поможет организму восполнить энергию, станет овощной листовой салат с добавлением индейки на гриле, а также чай с мятой. Так вы получите все необходимые для восстановления вещества.
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