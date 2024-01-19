Грыжи: что это и как лечить

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Грыжа — состояние, при котором внутренние органы защемляются окружающими их мышцами. Иногда эта патология не заметна внешне, но причиняет боль и другой дискомфорт.

Хирург кандидат медицинских наук Василий Гаврилов рассказал о видах грыж, причинах их возникновения и способах лечения.

Как возникает грыжа

В здоровом организме мышцы и ткани удерживают внутренние органы в необходимом положении. При грыже мускулы ослабевают. Из-за этого внутренний орган может попасть в образовавшееся отверстие.

Грыжевой дефект возникает из-за слабости мышц или в результате деформации тканей — апоневроза.

Через грыжевое отверстие органы, расположенные в брюшной полости, могут выйти наружу, за мышцы. Ткани брюшины намного мягче, чем ткань апоневроза, поэтому на месте выпадения органа образуется выпячивание. Оно называется грыжевым мешком.

Иногда выпячивания выпавшего органа не видно. Но человек испытывает боль, тошноту или рвоту, которые усиливаются при физической нагрузке.

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Виды грыж

Грыжу, связанную с выпадением и защемлением внутренних органов, не стоит путать с межпозвоночной грыжей. Последняя касается только фрагментов межпозвоночного диска и позвоночного канала.

Выпадение внутренних органов принято называть грыжей живота. Она, в свою очередь, может быть первичной (когда у человека не было хирургических вмешательств) или послеоперационной.

Послеоперационные грыжи возникают у людей, перенесших операции, в зоне рубцов.

Причины возникновения

Основная причина грыжи — слабость мышц в области живота или бедер. Другие возможные факторы:

генетическая предрасположенность;

лишний вес, ожирение и недостаток физической активности;

неправильное положение тела во время работы;

подъем и переноска тяжестей.

Фото www.istockphoto.com/AndreyPopov

Как определить, что появилась грыжа

Признаками грыжи могут быть:

боль в области живота;

тошнота при физической нагрузке;

выпячивание в области пупка или послеоперационного рубца.

Методы лечения

Единственный способ вылечить грыжу — сделать специальную операцию, которая называется «герниопластика».

Операция может быть:

открытой, когда делается один большой разрез над грыжей;

лапароскопической, когда делается несколько небольших разрезов, в которые вводится лапароскоп (инструмент с камерой и лампочкой на конце).

Грыжевой дефект может закрываться швами, хирургическим клеем или специальной сеткой, выполненной из полипропилена, полиэстера или титана.