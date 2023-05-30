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Сегодня, 06:30

8 простых шагов, которые помогут отказаться от алкоголя самостоятельно

Марина Калюжная
Нарколог
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Проверка фактов

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Девушка с бокалом вина
Фото istockphoto.com
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Легко ли завязать с вредной привычкой раз и навсегда? И есть ли какая-то инструкция по избавлению от зависимости? К сожалению, волшебного рецепта, работающего для всех подряд, не существует. Но есть правила, которые помогают постепенно выйти из алкогольной зависимости.

Шаг 1. Осознайте собственную зависимость

Этот шаг — самый трудный и психологически некомфортный. Многие зависимые ломаются уже на нем. Обратите внимание на фразы-маркеры, которыми вы, возможно, пользуетесь для оправдания:

  • преуменьшение проблемы: «Могу отказаться в любой момент!»;
  • иллюзия слабого алкоголя: «Это же вино/пиво, а не водка!»;
  • оправдание социальной успешностью: «У меня все в порядке — есть семья/работа/статус/образование/я зарабатываю!»;
  • оправдание спортивными занятиями и отменным здоровьем: «Я же тренируюсь/хожу в зал/нормально себя чувствую!»;
  • снятие ответственности: «Я выпиваю в компании, чтобы не выделяться!»;
  • «Я пью только по выходным!» — формирование цикла зависимости, состоящего из подготовки, употребления алкоголя, последующего восстановления, и снова по кругу.
Компания держит бокалы в центре стола в руках
Фото istockphoto.com

Шаг 2. Попытайтесь понять, почему вы выпиваете

Что именно подталкивает вас раз за раз идти за алкоголем? Приглядитесь, возможно, причина алкоголизма кроется во внутренней неудовлетворенности. Попробуйте вычислить закономерность, что происходит и подталкивает вас выпить каждый раз.

Шаг 3. Примите и поймите — дальше вам будет проще

Сейчас вам кажется, что отказ от алкоголя — трагедия на всю жизнь. Однако со временем вы поймете, что жизнь без него станет более здоровой. Не ставьте себе цель отказаться от алкоголя навсегда. Несколько дней, неделя или месяц — реальная цель. Представьте себе пьяный вечер (и похмелье) как ОРВИ, после которого невозможно соображать.

Что добавляют в&nbsp;водку. Что на самом деле добавляют в водку? Ее чистый состав — не совсем правда

Шаг 4. Избавьтесь от лишнего

Вопреки мнению многих психологов, предлагающих забить дом «запрещенкой», я категорически не советую закупаться алкоголем впрок. И не советую держать дома гору бутылок, проверяя себя на прочность. Выбросьте алкоголь из дома и постарайтесь поддерживать здоровую атмосферу.

Пробки от вина.
Фото istockphoto.com

Шаг 5. Запланируйте «трезвые» дела

Вам невыносимо хочется выпить? Кажется, что еще немного и сорветесь? Создайте себе нестрессовый to do list. Это могут быть:

  • прогулка на свежем воздухе;
  • легкое наведение порядка или разбор вещей на полке (не масштабная уборка);
  • просмотр фильмов или чтение книг.

Да, подобные дела не заменят привычный алкогольный досуг. Но они могут заставить вас переключиться с зависимости на трезвую волну.

Шаг 6. Найдите новый круг общения

Наверняка в вашем прежнем кругу алкоголь был нормой жизнью. И вашу новую позицию люди из него могут банально не принять. Поэтому постарайтесь найти друзей и по новым интересам.

Шаг 7. Постарайтесь не удариться в новую зависимость

Бросив пить, помните золотое правило. Вы всегда можете окунуться в новое опасное пристрастие. Курение, переедание, порнозависимость и азартные игры — на первый взгляд спасение для расшатанной нервной системы. Но как быстро вы окунетесь в новое болото?

Покер.
Фото istockphoto.com

Шаг 8. Вспоминайте моменты, когда вам было хорошо и без алкоголя

Фиксируйте свои эмоции и психологическое состояние каждый день. Старайтесь сосредоточиться на хороших моментах и дарите себе маленькие сюрпризы. Послеобеденный сон, чашка чая или приятная покупка? Мозг запомнит позитивные эмоции.

Однако, часто сражаясь с зависимостью, вы можете ощутить себя в тупике. Страх сорваться и вернуться к прежней пагубной привычке знаком многим зависимым. И в этом случае необходима помощь психиатра-нарколога и психотерапевта. Они назначат грамотное лечение, окажут психотерапевтическую помощь и помогут начать жить заново. Один в поле не воин, если речь идет о зависимости.

Чем опасна алкогольная зависимость. 5 признаков, что вам пора отказаться от алкоголя

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