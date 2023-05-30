8 простых шагов, которые помогут отказаться от алкоголя самостоятельно

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Легко ли завязать с вредной привычкой раз и навсегда? И есть ли какая-то инструкция по избавлению от зависимости? К сожалению, волшебного рецепта, работающего для всех подряд, не существует. Но есть правила, которые помогают постепенно выйти из алкогольной зависимости.
Этот шаг — самый трудный и психологически некомфортный. Многие зависимые ломаются уже на нем. Обратите внимание на фразы-маркеры, которыми вы, возможно, пользуетесь для оправдания:
Что именно подталкивает вас раз за раз идти за алкоголем? Приглядитесь, возможно, причина алкоголизма кроется во внутренней неудовлетворенности. Попробуйте вычислить закономерность, что происходит и подталкивает вас выпить каждый раз.
Сейчас вам кажется, что отказ от алкоголя — трагедия на всю жизнь. Однако со временем вы поймете, что жизнь без него станет более здоровой. Не ставьте себе цель отказаться от алкоголя навсегда. Несколько дней, неделя или месяц — реальная цель. Представьте себе пьяный вечер (и похмелье) как ОРВИ, после которого невозможно соображать.
Вопреки мнению многих психологов, предлагающих забить дом «запрещенкой», я категорически не советую закупаться алкоголем впрок. И не советую держать дома гору бутылок, проверяя себя на прочность. Выбросьте алкоголь из дома и постарайтесь поддерживать здоровую атмосферу.
Вам невыносимо хочется выпить? Кажется, что еще немного и сорветесь? Создайте себе нестрессовый to do list. Это могут быть:
Да, подобные дела не заменят привычный алкогольный досуг. Но они могут заставить вас переключиться с зависимости на трезвую волну.
Наверняка в вашем прежнем кругу алкоголь был нормой жизнью. И вашу новую позицию люди из него могут банально не принять. Поэтому постарайтесь найти друзей и по новым интересам.
Бросив пить, помните золотое правило. Вы всегда можете окунуться в новое опасное пристрастие. Курение, переедание, порнозависимость и азартные игры — на первый взгляд спасение для расшатанной нервной системы. Но как быстро вы окунетесь в новое болото?
Фиксируйте свои эмоции и психологическое состояние каждый день. Старайтесь сосредоточиться на хороших моментах и дарите себе маленькие сюрпризы. Послеобеденный сон, чашка чая или приятная покупка? Мозг запомнит позитивные эмоции.
Однако, часто сражаясь с зависимостью, вы можете ощутить себя в тупике. Страх сорваться и вернуться к прежней пагубной привычке знаком многим зависимым. И в этом случае необходима помощь психиатра-нарколога и психотерапевта. Они назначат грамотное лечение, окажут психотерапевтическую помощь и помогут начать жить заново. Один в поле не воин, если речь идет о зависимости.