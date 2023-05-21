6 популярных способов отбеливания зубов. Какой из них эффективнее?

Белые зубы, безусловно, улучшают внешность человека и создают омолаживающий эффект. Существует много способов отбеливания, но не все они эффективны и безопасны. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них и узнаем об их эффективности.

Профессиональная гигиена полости рта

Отбелить зубы на один тон можно с помощью профессиональной гигиены — стоматолог или гигиенист снимет налет, в том числе пигментированный, образовавшийся в результате курения, употребления красного вина, чая или кофе. Это обязательная профилактическая процедура, в которую входят несколько этапов чистки и обработки зубов специальными аппаратами, насадками и препаратами. Профессиональная гигиена позволяет устранить зубной налет, мягкие и твердые отложения, и за счет удаления пигмента зубы светлеют (до двух тонов).

Кабинетное отбеливание

Безусловно, самый эффективный и безопасный метод — профессиональное отбеливание в кабинете врача-стоматолога. Только стоматолог может оценить состояние твердых тканей (эмали) и мягких тканей (десен) должным образом и подобрать правильную систему отбеливания. Современные системы кабинетного отбеливания не просто безопасны для здоровья зубов, но и полезны. Дело в том, что когда происходит процесс отбеливания, «поры» зубов приоткрываются, и это прекрасная возможность провести реминерализующую терапию — нанести специальные укрепляющие составы. Профессиональное отбеливание обеспечивает осветление эмали до восьми тонов, результат — стойкий и яркий. Поверхность зубов становится блестящей и глянцевой.

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Однако это не безобидная процедура, ее должен выполнять только грамотный специалист. Проводить отбеливание можно после того, как все зубы вылечены, пройден курс реминерализирующей терапии, которую снова надо будет повторить уже после процедуры. Лучшим способом сохранить привлекательную улыбку специалисты считают заботу о здоровье организма, качественную ежедневную домашнюю гигиену и периодически проводящуюся профессиональную. Это позволит выглядеть естественно и не подвергать здоровье неоправданному риску.

Домашнее профессиональное отбеливание

При домашнем отбеливании используют гель с пероксидом карбамида, который помещается в каппу. Процедура повторяется несколько раз, потому что она не так эффективна, как ламповый способ отбеливания.

Для получения каппы, которая идеально «сядет» на ваши зубы, нужно будет сделать слепок челюсти у стоматолога. Гель, как правило, можно купить в клинике, где предоставляется услуга по отбеливанию.

Зубные пасты и ополаскиватели с отбеливающим эффектом

Отбеливающие пасты содержат больше абразивных и моющих веществ, удаляющих налет с поверхности зубов, чем обычные. Но осветляющих компонентов, способных растворить «въевшиеся» в структуру зуба пигменты, в них либо нет, либо они присутствуют в очень маленьком объеме (не более 0,1%). В состав ополаскивателей входят те же пероксиды (пероксид водорода или пероксид карбамида), которые выделяют атомарный кислород, проникающий в эмаль и обеспечивающий отбеливание.

Максимальный результат от постоянного использования таких средств — улучшение цвета зубов на один-два оттенка за три месяца и более постоянного использования. Лучше использовать их для поддержания эффекта от профессионального отбеливания, а не как самостоятельное средство.

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Отбеливающие полоски

Полоски работают лучше паст и ополаскивателей, так как концентрация пероксидов в них ощутимо выше (от 3%). С их помощью вполне реально отбелить зубы на два-четыре тона. Полоски нужно накладывать раз в день на 20-30 минут. Перед процедурой зубы желательно почистить и подсушить салфеткой. Продолжительность курса у разных производителей варьируется от 14 до 28 дней.

Народные средства

В интернете гуляет много народных рецептов по осветлению эмали зубов, и стоит отметить, что люди активно ими пользуются, не задумываясь о последствиях. Зачастую в них предлагают использовать агрессивные средства, которые механически повреждают эмаль за счет своего абразивного состава (уголь, сода). Такие средства могут дать визуальный эффект, но при этом травмировать эмаль, нанести микроцарапины или вызвать воспалительный процесс мягких тканей. Эффект от такой процедуры будет недолговечен.

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