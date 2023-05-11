Когда и как правильно взвешиваться, чтобы узнать свой точный вес

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Вес — одна из самых частых единиц измерения человека. Принято считать, что именно он определяет, насколько мы здоровы, стройны, красивы. Однако в то же время это, пожалуй, самый неточный и нестабильный из всех показателей тела, и важно учитывать ряд нюансов при его измерении.
Изменения веса в течение дня — естественны и физиологичны, если они не превышают 1-1,5 кг. Это связано с постоянным и безостановочным процессом обмена веществ, обновлением клеток организма, приемами пищи, физической активностью и многими другими факторами.
Колебания более 2 кг сигнализируют о том, что стоит обратиться к терапевту.
Вот несколько факторов, которые могут влиять на вес в течение дня.
На вес влияет интенсивность тренировки. Не стоит вставать на весы на выходе из спортивного зала, ведь можно увидеть как резкий минус за счет обезвоживания организма, так и значительный плюс, если в процессе тренировки мышцы получили микротравмы и начался воспалительный процесс.
Потребление жидкости также немаловажный фактор, влияющий на вес. И если с чрезмерным питьем все логично, то и нехватка жидкости, как ни странно, может привести к увеличению цифры на весах. В таком случае организм начинает задерживать влагу, чтобы сделать запас на случай долгого обезвоживания.
Количество соленой пищи тоже может повлиять на прибавку в весе. Казалось бы, вы перекусили низкокалорийными солеными огурчиками, и в долгосрочной перспективе они и правда не скажутся на весе, но вот здесь и сейчас жидкость снова задержалась и не торопится уходить из организма.
Не стоит вставать на весы в течение 2-3 часов после приема пищи. И если вдруг случился сытный и насыщенный вкусами ужин, с утра весы тоже лучше проигнорировать.
Некачественный, рваный или слишком короткий сон (или сильный стресс) — тоже причины неожиданных цифр. Гормоны не могут оставить такие потрясения без ответа.
При наличии хронических заболеваний или острых состояний вполне возможны колебания веса.
Женщинам за 2-4 дня до начала менструального цикла и на весь период менструации весы лучше спрятать в дальний шкаф! Сантиметр для замеров тела — вместе с ними. В этот период происходит слишком много процессов в организме, отеки и гормональные «игры» — только верхушка айсберга.
Так как же узнать свой точный вес? Нужно применить правило трех «С»:
С контролем веса разобрались, но более эффективным будет не только контролировать цифры на весах, но и раз в неделю измерять объем груди, талии и бедер. Внешний вид далеко не всегда зависит от веса, один и тот же человек при весе 65 кг может выглядеть подтянуто и стройно, а может иметь видимые излишки на теле.
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