Схема избавления от целлюлита в домашних условиях за месяц

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Целлюлит — структурные изменения в подкожно-жировом слое, нарушающие нормальную циркуляцию крови и лимфы. «Апельсиновая корка», как привыкли называть его многие, относительно безвредна, но делает кожу менее гладкой, упругой и привлекательной. Убрать ее выраженные проявления за месяц — вполне реально. Как — разбираемся вместе со специалистами.
Целлюлит принято разбивать на 4 стадии:
1-я — отечная, характеризующаяся нарушениями микроциркуляции;
2-я — на ней из-за недостатка кровообращения и гипоксии уже меняется структура жировой ткани;
3-я — микронодулярная, при которой нарушение микроциркуляции усугубляется, снижается температура кожи, она обретает бледный оттенок, неровности усиливаются;
4-я — макронодулярная, когда формируются макроузлы, ощутимые при пальпации, подвижные и весьма болезненные (поможет только хирургическое вмешательство).
Это своего рода маркер наших внутренних состояний. На его возникновение влияет гормональный дисбаланс, перепады в весе, нарушения обменных процессов, наследственность и генетическая предрасположенность (азиатки и африканки менее подвержены появлению целлюлита, нежели женщины европейского происхождения), стресс и связанные с ним окислительные процессы, а также многие другие факторы. Но среди них есть два, повлиять на которые мы точно можем, — это образ жизни и питание.
Замечено, что у латиноамериканок и жительниц стран Средиземноморья целлюлит присутствует на бедрах и ягодицах, а у тех, кто живет в более северных широтах, — на животе. По мнению ученых, это может быть обусловлено именно образом жизни и питанием, поскольку проблема выраженного целлюлита в большей степени существует в странах, где еда изобилует насыщенными жирами.
Несмотря на то что целлюлит до определенной стадии может не доставлять особых проблем и относится исключительно к косметическим дефектам, лучше обратить на него внимание и начать заботиться о своем теле. Даже Коко Шанель в свое время прибегала к помощи скраба из оливкого масла и соли, хотя тогда недостатком и тем более болезнью он не считался.
Избавиться от целлюлита полностью вряд ли удастся, но уменьшить признаки его проявления возможно.
Прежде чем браться за различные косметические средства по уходу, обещающие wow-эффект, нужно начать изнутри. Сначала необходимо разогнать застои, создающие неприятную бугристость, нормализовать циркуляцию крови и лимфы. Для этого пошагово выполните инструкцию.
Мгновенного эффекта ожидать не стоит — потребуется время (хотя бы месяц), чтобы увидеть реальные изменения в состоянии кожи и тела.
Бугристость кожи появляется в том числе из-за нехватки воды. Нарушая питьевой режим, вы провоцируете свой организм на то, чтобы начать накапливать воду в теле. Результатом этого станет не только целлюлит, но и выраженная отечность.
Для поддержания водного обмена необходимо выпивать свою норму воды в день. Она составляет 30 мл на 1 кг веса, если вы не занимаетесь спортом, и до 40 мл на 1 кг веса, если спорт в вашей жизни присутствует.Мария ПоповаМассажист, эстетист по телу, диетолог.
Бороться с целлюлитом бесполезно, если не приведены в порядок рацион и режим питания. Именно они наладят обменные процессы в организме. При этом жертвы в виде лишения себя еды или строгих ограничений необязательны.
Ваше питание должно, в первую очередь, «войти в график». Например, завтрак в 08:00, полезный перекус с 11:00, обед в 14:00, полезный перекус в 16:00, ужин в 19:00. На ночь можно выпить стакан молока или кефира. Если хотите, помимо борьбы с целлюлитом, сбросить лишний вес — можете устроить разгрузочный день раз в неделю.Елена ДоронкинаHealth-коуч и специалист по питанию
Одна из причин появления целлюлита — слишком частое употребление жирных и копченых продуктов. Это блюда, ведущие к дополнительной отечности. Избавившись от них в рационе, особенно от майонеза, вы на шаг приблизитесь и к избавлению от «апельсиновой корки». К таким блюдам относятся:
фастфуд;
суши и роллы;
белый рис;
белый хлеб и все изделия с пшеничной мукой;
соленья;
копчености.
Желательно сократить потребление соли. Однако полностью ее исключать тоже нельзя — она участвует в других процессах нашего организма.
В питании нужно сделать акцент на фруктах, овощах и других полезных продуктах. Не забудьте про калорийность рациона — она не должна превышать затрачиваемое количество энергии.
Начните подсчет калорий — введите привычку читать этикетки на упаковках продуктов, чтобы представлять что вы сейчас съедите. Таким образом, вы автоматически начнете подсчитывать калории и понимать, перегибаете вы палку или нет. В процессе приготовления еды используйте пароварку. Приготовленные в ней блюда будут не только полезными, но и низкокалорийными, что в скором времени приведет к желаемому результату.Елена ДоронкинаHealth-коуч и специалист по питанию
Алкоголь (наряду с чрезмерным потреблением соли, сахара, а также мучного) будет фактором, способствующим сохранению «апельсиновой корки». Он приведет к отекам и сведет на нет все ваши труды.
В домашних условиях в этом помогут массажи. Например:
сухой массаж жесткой щеткой с натуральной щетиной из кактуса или бамбука;
медовый массаж хлопковыми движениями;
вибромассаж.
В процессе процедур кожа должна приобрести розоватый оттенок, но не переусердствуйте. Можно использовать разогревающие кремы.
Не рекомендую использовать вакуумные банки, так как есть вероятность нарушения сосудистого слоя, а за ним и лимфодренажного, с которым мы и работаем.Мария ПоповаМассажист, эстетист по телу, диетолог.
Если вы будете следовать инструкции, организм скажет вам спасибо и удивит результатами уже в скором времени.