Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 08:00

Схема избавления от целлюлита в домашних условиях за месяц

Елена Доронкина
,
Ольга Стрельникова
Мария Попова
Массажист, эстетист по телу, диетолог.
Женское бедро.
Фото Unsplash/Dainis Graveris
Telegram Дзен
Если следовать инструкции, первые результаты будут заметны уже через пару недель.

Целлюлит — структурные изменения в подкожно-жировом слое, нарушающие нормальную циркуляцию крови и лимфы. «Апельсиновая корка», как привыкли называть его многие, относительно безвредна, но делает кожу менее гладкой, упругой и привлекательной. Убрать ее выраженные проявления за месяц — вполне реально. Как — разбираемся вместе со специалистами.

Целлюлит принято разбивать на 4 стадии:

  • 1-я — отечная, характеризующаяся нарушениями микроциркуляции;

  • 2-я — на ней из-за недостатка кровообращения и гипоксии уже меняется структура жировой ткани;

  • 3-я — микронодулярная, при которой нарушение микроциркуляции усугубляется, снижается температура кожи, она обретает бледный оттенок, неровности усиливаются;

  • 4-я — макронодулярная, когда формируются макроузлы, ощутимые при пальпации, подвижные и весьма болезненные (поможет только хирургическое вмешательство).

Апельсины. Фото Unsplash/Evie Fjord
Unsplash/Evie Fjord

Из-за чего появляется целлюлит

Это своего рода маркер наших внутренних состояний. На его возникновение влияет гормональный дисбаланс, перепады в весе, нарушения обменных процессов, наследственность и генетическая предрасположенность (азиатки и африканки менее подвержены появлению целлюлита, нежели женщины европейского происхождения), стресс и связанные с ним окислительные процессы, а также многие другие факторы. Но среди них есть два, повлиять на которые мы точно можем, — это образ жизни и питание.

Правильное питание&nbsp;&mdash; основа для здоровья и&nbsp;стройной фигуры. Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов

Замечено, что у латиноамериканок и жительниц стран Средиземноморья целлюлит присутствует на бедрах и ягодицах, а у тех, кто живет в более северных широтах, — на животе. По мнению ученых, это может быть обусловлено именно образом жизни и питанием, поскольку проблема выраженного целлюлита в большей степени существует в странах, где еда изобилует насыщенными жирами.

Для женщин целлюлит — это норма. Так как за его образование отвечает женский гормон эстроген. Чем больше у вас целлюлита, тем больше вы женщина. При гормональном нарушении целлюлит возможен и у мужчин, но это очень редкая история. Да и избавиться от него мужчине намного проще — достаточно повысить уровень тестостерона.
Мария Попова
Массажист, эстетист по телу, диетолог.

Как избавиться от целлюлита

Несмотря на то что целлюлит до определенной стадии может не доставлять особых проблем и относится исключительно к косметическим дефектам, лучше обратить на него внимание и начать заботиться о своем теле. Даже Коко Шанель в свое время прибегала к помощи скраба из оливкого масла и соли, хотя тогда недостатком и тем более болезнью он не считался.

Соль для косметических процедур. Фото Freepik/Racool_studio
Freepik/Racool_studio

Избавиться от целлюлита полностью вряд ли удастся, но уменьшить признаки его проявления возможно.

Прежде чем браться за различные косметические средства по уходу, обещающие wow-эффект, нужно начать изнутри. Сначала необходимо разогнать застои, создающие неприятную бугристость, нормализовать циркуляцию крови и лимфы. Для этого пошагово выполните инструкцию.

Мгновенного эффекта ожидать не стоит — потребуется время (хотя бы месяц), чтобы увидеть реальные изменения в состоянии кожи и тела.

Шаг 1: Нормализуйте питьевой режим

Бугристость кожи появляется в том числе из-за нехватки воды. Нарушая питьевой режим, вы провоцируете свой организм на то, чтобы начать накапливать воду в теле. Результатом этого станет не только целлюлит, но и выраженная отечность.

Для поддержания водного обмена необходимо выпивать свою норму воды в день. Она составляет 30 мл на 1 кг веса, если вы не занимаетесь спортом, и до 40 мл на 1 кг веса, если спорт в вашей жизни присутствует.
Мария Попова
Массажист, эстетист по телу, диетолог.

Шаг 2: Установите режим питания

Бороться с целлюлитом бесполезно, если не приведены в порядок рацион и режим питания. Именно они наладят обменные процессы в организме. При этом жертвы в виде лишения себя еды или строгих ограничений необязательны.

Ваше питание должно, в первую очередь, «войти в график». Например, завтрак в 08:00, полезный перекус с 11:00, обед в 14:00, полезный перекус в 16:00, ужин в 19:00. На ночь можно выпить стакан молока или кефира. Если хотите, помимо борьбы с целлюлитом, сбросить лишний вес — можете устроить разгрузочный день раз в неделю.
Елена Доронкина
Health-коуч и специалист по питанию

Шаг 3: Скорректируйте рацион

Одна из причин появления целлюлита — слишком частое употребление жирных и копченых продуктов. Это блюда, ведущие к дополнительной отечности. Избавившись от них в рационе, особенно от майонеза, вы на шаг приблизитесь и к избавлению от «апельсиновой корки». К таким блюдам относятся:

  • фастфуд;

  • суши и роллы;

  • белый рис;

  • белый хлеб и все изделия с пшеничной мукой;

  • соленья;

  • копчености.

Веганская еда. Фото Freepik/rawpixel.com
Freepik/rawpixel.com

Желательно сократить потребление соли. Однако полностью ее исключать тоже нельзя — она участвует в других процессах нашего организма.

В питании нужно сделать акцент на фруктах, овощах и других полезных продуктах. Не забудьте про калорийность рациона — она не должна превышать затрачиваемое количество энергии.

Начните подсчет калорий — введите привычку читать этикетки на упаковках продуктов, чтобы представлять что вы сейчас съедите. Таким образом, вы автоматически начнете подсчитывать калории и понимать, перегибаете вы палку или нет. В процессе приготовления еды используйте пароварку. Приготовленные в ней блюда будут не только полезными, но и низкокалорийными, что в скором времени приведет к желаемому результату.
Елена Доронкина
Health-коуч и специалист по питанию

Шаг 4: Пейте меньше алкоголя

Алкоголь (наряду с чрезмерным потреблением соли, сахара, а также мучного) будет фактором, способствующим сохранению «апельсиновой корки». Он приведет к отекам и сведет на нет все ваши труды.

Полезно&nbsp;ли выпивать бокал вина в&nbsp;день. Что произойдет с организмом, если выпивать бокал вина перед сном

Шаг 5: Улучшите кровоток в проблемных зонах

В домашних условиях в этом помогут массажи. Например:

  • сухой массаж жесткой щеткой с натуральной щетиной из кактуса или бамбука;

  • медовый массаж хлопковыми движениями;

  • вибромассаж.

Щетка для массажа. Фото Freepik/pvproductions
Freepik/pvproductions

В процессе процедур кожа должна приобрести розоватый оттенок, но не переусердствуйте. Можно использовать разогревающие кремы.

Не рекомендую использовать вакуумные банки, так как есть вероятность нарушения сосудистого слоя, а за ним и лимфодренажного, с которым мы и работаем.
Мария Попова
Массажист, эстетист по телу, диетолог.

Если вы будете следовать инструкции, организм скажет вам спасибо и удивит результатами уже в скором времени.

Красота
Советы и рекомендации
0
Читайте также
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Как уменьшить выпадение волос? Правила и рекомендации врача