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Сегодня, 21:45

В какой позе лучше спать, чтобы не болела шея? Отвечает врач

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор, диетолог
Елена Титаренко
Врач-педиатр
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Фото Istockphoto/Prostock-Studio
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Сидячая работа, эмоциональное напряжение и плохая осанка — частые причины боли в шее. Эти ощущения усугубляются, если даже ночью мышцы не расслабляются. Выясняем, в каком положении лучше спать, чтобы утром не было скованности в шейном отделе и было меньше шансов столкнуться с болевыми ощущениями в течение дня.

Лучшие позы для сна при боли в шее

Шейный отдел позвоночника — самая подвижная и довольно хрупкая часть тела. На него приходится значительная нагрузка. Вес одной только головы у взрослого человека составляет порядка четырех килограммов. Добавим к этому неполадки с опорно-двигательным аппаратом, например сколиоз, и в результате получим перенапряжение мышц шеи, которые попросту не справляются с такой нагрузкой.

Неправильное положение тела во время сна может только усугубить ситуацию и вызвать после пробуждения:

  • боль в шее;

  • скованность движений;

  • боль под лопаткой и в руке;

  • плохой сон;

  • головные боли.

Istockphoto/Sam Edwards

В определенном положении тела давление на шейный отдел и плечевой пояс сокращается, поэтому уходит боль и улучшается качество сна. На эту тему были проведены исследования, ученые выявили оптимальные позы для сна при боли в шее.

Сон на спине

Положение лежа на спине — одно из наиболее подходящих для сна с точки зрения уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом немаловажную роль играет то, как расположены руки. При боли в шее лучше их держать вдоль тела.

Сон на боку

Эта поза также подходит для тех, кто испытывает дискомфорт в шее, так как позволяет полноценно расслабиться. Еще ее называют позой ребенка или позой эмбриона.

Поза для сна, противопоказанная при боли в шее

А вот любителям спать на животе стоит учитывать, что в таком случае шейный отдел позвоночника находится не в самом выгодном для него положении.

Длительный сон в такой позе чреват тем, что мышцы с одной стороны шеи напряжены и зажаты, а с другой — растянуты. Подобный дисбаланс нарушает кровоснабжение этой зоны и мышц, окружающих череп.
Елена Титаренко
Врач-педиатр

Однако ночью сложно контролировать положение тела. И если вы засыпаете в оптимальной позе, а просыпаетесь лежа на животе, то лучше выбрать невысокую подушку. Это позволит избежать сильного «залома» в шее и создать более естественное положение.

Чтобы избежать перекатывания во сне, за спину можно положить валик из одеяла. А чтобы снять напряжение с позвоночника, можно небольшую подушку расположить между колен, если удобно спать на боку.
Елена Титаренко
Врач-педиатр

Оптимальные позы для сна помогут снять нагрузку с шеи, расслабиться и уменьшить боль. Но они едва ли решат проблему в корне. Разобраться в причинах возникновения неприятных ощущений поможет врач.

Сон. Какая поза для сна самая полезная? Отвечает врач

В качестве профилактики стоит использовать регулярную физическую активность и массаж, в том числе самомассаж при помощи роллеров для миофасциального расслабления. Тренировки, направленные на укрепление мышц спины и шеи, создадут надежный корсет. А занятия на растяжку помогут снять напряжение и спазмы.

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Вопросы и ответы
Советы и рекомендации
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