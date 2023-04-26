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Сегодня, 08:30

Как правильно сидеть, чтобы не болела спина

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка в офисе
Фото Istockphoto/nensuria
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Сидячая работа и малоподвижный образ жизни — первые враги здоровой спины и красивой осанки. Разбираемся, как правильно сидеть, чтобы избежать опасных последствий.

Каких ошибок нужно избегать

В позе сидя, как и в технике выполнения какого-либо упражнения, мелочей не бывает. Важно все: положение ног, спины, головы и рук. Можно сказать, что правильно сидеть — это тонкое искусство, овладеть которым особенно важно всем, кому подолгу приходится находиться в этой позе.

Поэтому, чтобы не навредить себе, стоит избегать следующих моментов:

  • не закидывать ногу на ногу;

  • не скрещивать ноги в области голеностопа;

  • не поднимать одну или обе ноги на стул;

  • не подпирать руками голову.

Разминка, которую можно делать на&nbsp;рабочем месте. Разминка, которую можно делать на рабочем месте

Разумеется, если сидеть в одном из таких положений не очень долго, ничего страшного не произойдет. Но в том случае, если у человека, скажем, тромбоз вен нижних конечностей, давление на сосуды может привести к нежелательным последствиям. А обладателям нарушений опорно-двигательного аппарата, например сколиоза, не стоит перегружать мышцы спины и округлять ее.

Девушка в офисе
Istockphoto/gradyreese

Как правильно сидеть, чтобы не навредить спине

Выбор стула

Начать следует с выбора подходящего стула, а точнее — высоты его ножек. Это не означает, что он должен быть из самого дорогого сегмента. Стул лучше выбирать тот, который соответствует индивидуальным особенностям, а именно — росту. Наибольшее значение это имеет для растущего организма ребенка. Поэтому предпочтение лучше отдать стулу с регулируемой высотой ножек. И проводить контроль соответствия мебели росту ребенка необходимо не реже двух раз в год.

Сейчас в продаже можно найти широкий выбор ортопедических стульев с поддержкой поясницы. Это может оказаться неплохим вариантом для тех, кто вынужден долго сидеть. Но и обычный стул можно приспособить для этих целей. Для этого понадобится небольшая подушка или полотенце, которые можно расположить между поясницей и спинкой стула.

Выбор стола

Рабочий стол также нужно выбирать, ориентируясь на рост. Если стол слишком низкий, придется наклоняться и округлять спину, чтобы выполнять какую-то работу. А чрезмерно высокий стол приведет к перенапряжению мышц плечевого пояса и ухудшению осанки, нарушения которой встречаются более чем у 50% людей.

Расположение монитора

Если предстоит работа за компьютером, то расположить его тоже нужно правильно. Верхняя часть экрана должна находиться на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки.

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Положение тела

Бедра должны быть параллельны по отношению к полу, угол в коленях — примерно 90 градусов, а стопы должны полностью касаться пола.

Сидеть стоит, не округляя и не прогибая спину. У здорового человека в норме есть физиологические прогибы. Если чрезмерно выгибать спину в положении сидя, это может спровоцировать боль.

Локти лучше положить на стол. Тогда шея останется в нейтральном положении и не так сильно устанет.

Если необходимо выполнять письменную работу, то Роспотребнадзор рекомендует расположить стул так, чтобы при опоре на спинку между грудью и столом было расстояние, равное ширине ладони.

Девушка пишет
Istockphoto/PeopleImages

Также при письме положение головы стоит сохранять таким, чтобы расстояние от глаз до стола было одинаковым с длиной предплечья от локтя до кончиков пальцев.

Чтобы снизить нагрузку на спину и другие части тела, лучше, конечно, как можно меньше сидеть. А если это неизбежно, то любую свободную минуту можно задействовать, чтобы встать и размяться. Например, пройтись по лестнице вместо лифта, сделать суставную разминку или прогуляться по улице во время перерыва. Считается, что пятиминутная ходьба каждые тридцать минут помогает нейтрализовать последствия слишком долгого сидения.

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