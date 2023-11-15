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Сегодня, 06:00

Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они были крепкими и блестящими

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Анастасия Холодная
мастер маникюра
Проверка фактов
Проверка фактов

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Женщина вручную снимает лак для ногтей белым вагатным диском
Фото istockphoto.com
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Маникюр — важная уходовая процедура, поддерживающая здоровье ногтей и кожи рук. Достаточный уход предотвращает различные проблемы: ломкость, появление заусенцев и воспаления. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье ногтей, кожи рук и кутикулы в домашних условиях.

Регулярно укорачивайте ногти

Действительно, длинные ногти могут стать местом накопления грязи, бактерий и грибков. Поэтому важно регулярно укорачивать их. Используйте качественные ножницы для ногтей или пилку, чтобы создать ровный и аккуратный срез. Ножницы необходимо периодически точить или менять, чтобы они срезали ноготь, а не отламывали его тупыми гранями.

Ногти. 4 ошибки мастера маникюра, из-за которых страдают ваши ногти

Если отказаться от длины вы пока не готовы, то обязательно выделяйте время на тщательное очищение пространства под ногтем.

Увлажняйте кожу рук и ногтевую пластину

Для поддержания здоровой кожи рук и ногтевой пластины используйте кремы с увлажняющими и питательными компонентами. Зачастую люди забывают о том, что кожа рук особенно подвержена старению. Регулярное использование крема поможет избежать сухости, шелушения, появления трещин и морщин.

Увлажнять кожу важно буквально после каждого мытья рук. И тут большую роль играет выбор продукта. В дешевом средстве будет меньше качественных уходовых или восстанавливающих компонентов.
Анастасия Холодная
мастер маникюра

Очищайте ногти и кожу вокруг них

Чтобы удалить грязь и остатки косметики, а также предотвратить воспаления и инфекции, необходимо очищать кожу вокруг ногтей. При обычном мытье рук обычно не охватываются все зоны в нужном объеме. Воспользуйтесь рекомендацией Роспотребнадзора по правильному мытью рук.

Не грызите ногти и кожу пальцев

Вы буквально съедаете защитный слой кожи, провоцируя появление воспалений и заусенцев. А еще в ранки может попасть грязь из-под ногтей. При необходимости используйте специальные средства (например, прозрачный лак с горьким вкусом), чтобы отучить себя от этой вредной привычки.

Фото istockphoto.com

Увлажняйте кутикулу

Кутикула — это защитный слой вокруг ногтей, который предотвращает повреждение зоны роста ногтя. Регулярное использование масла или специального крема поможет увлажнить и смягчить кутикулу, делая более гибкой и устойчивой к повреждениям.

Избегайте чрезмерно горячей или холодной воды

Очень горячая или, наоборот, очень холодная вода может вызвать сухость и обезвоживание кожи, а также привести к ломкости ногтей. Постарайтесь использовать комфортную температуру воды при мытье рук или посуды и принятии душа.

Используйте защитные перчатки

При контакте с агрессивными химическими веществами, такими как моющие средства или растворители, обязательно надевайте резиновые перчатки. Это поможет предотвратить их контакт с кожей рук, который может привести к ее раздражению и сухости.

После взаимодействия с агрессивными щелочами или кислотами в бытовой химии рекомендую использовать нейтрализатор pH. Так мы защитим кожу от сухости, сохраним ее эластичность и предотвратим возможные воспаления.
Анастасия Холодная
мастер маникюра

Избегайте использования общих аксессуаров

Пользуйтесь только собственными ножницами для ногтей, пилками и другими инструментами. Использование общих аксессуаров может привести к заражению различными инфекциями, включая грибковые и бактериальные. Делиться не стоит даже с членами семьи.

Важно также следить за чистотой аксессуаров.

При использовании грязных инструментов есть риск получить повторное заражение теми же грибками и бактериями, но в другом месте.
Анастасия Холодная
мастер маникюра

Если вы делаете маникюр в салоне, то обязательно убедитесь, что инструменты продезинфицировали после предыдущего клиента.

Пилки для ногтей
Фото istockphoto.com

Регулярно дезинфицируйте инструменты для ухода за ногтями

Об этом вспоминают только при походе к мастерам маникюра, но инструменты, такие как ножницы, пилки и пинцеты, нужно регулярно дезинфицировать. Используйте спиртовые салфетки или специальное средство. Это поможет предотвратить распространение инфекций и сохранить ногти в здоровом состоянии.

Обрабатывайте инструменты дезинфицирующими средствами, нанесенными на ватную палочку или диск. Это легкий способ позаботиться о здоровье.
Анастасия Холодная
мастер маникюра

Следите за гигиеной рук

Правило простое, но актуальное всегда: регулярное мытье рук с мылом и теплой водой — основа гигиены. Это важно делать перед приемом пищи, после посещения общественных мест и контакта с загрязненными поверхностями. Мытье рук поможет предотвратить заражение различными инфекциями и сохранить здоровье ногтей и кожи.

Если слоятся ногти, то&nbsp;есть проблемы со&nbsp;здоровьем. О чем могут рассказать ногти на руках и ногах? Отвечает врач

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