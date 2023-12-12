6 правил, чтобы сохранить здоровье почек

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Почки — важный орган, ответственный за фильтрацию крови. От их состояния зависит общее здоровье человека. Рассмотрим несколько рекомендаций, которые помогут сохранить почки здоровыми на долгие годы.
Не забывайте проконсультироваться с врачом перед принятием каких-либо мер по улучшению состояния почек.
Рацион играет важную роль в поддержании здоровья почек:
Умеренное количество белка: его избыток в рационе может оказывать негативное воздействие на почки. На один килограмм веса в день рекомендовано съедать 0,75 г белка.
Отказ от избытка соли: рацион, основанный на соленой пище, может привести к повышению артериального давления и ухудшению функции почек. По данным ВОЗ, взрослым рекомендуется есть не более 5 г соли в день.
Достаточное количество воды: регулярное питье помогает почкам удалять отходы из организма. Дневная норма — 20-40 мл на 1 кг веса.
Умеренное количество кофеина и спиртных напитков: кофеин и спиртные напитки могут оказывать негативное воздействие на почки и на организм в целом.
Высокий уровень артериального давления и сахара в крови увеличивает риск развития заболеваний почек. Регулярный мониторинг этих показателей, а также их поддержание на оптимальном уровне помогут уменьшить вероятность повреждения почек.
Хронические заболевания, такие как диабет и гипертония, могут оказывать негативное воздействие на почки. Регулярная консультация с врачом и соблюдение рекомендаций по лечению и контролю этих заболеваний помогут уменьшить риск повреждения почек.
Некоторые лекарства потенциально токсичны для почек. Поэтому рекомендуется ограничить лечение некоторыми группами антибиотиков и противовоспалительных средств, особенно если уже нарушены функции почек. За подробной консультацией следует обратиться к своему лечащему врачу.
Соблюдение надлежащей гигиены помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей и другие проблемы, связанные с мочевыделительной системой.
Необходимо регулярно проверять состояние здоровья у специалиста. Найдите комфортного доктора, с которым вам будет приятно сотрудничать. Врач даст верные рекомендации, подходящие конкретно в вашем случае.