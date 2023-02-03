Как правильно выбрать крем для рук? 3 параметра, на которые нужно обратить внимание

Крем для тела в качестве альтернативы точно не подойдет.

Сегодня на прилавках магазинов можно встретить большой ассортимент кремов для рук. Насколько важен уход за руками и на каком средстве лучше остановить выбор, помогает разобраться косметолог Вольга Матвеева.

Кожа кистей рук у человека наиболее сухая, ведь она постоянно подвергается негативным внешним воздействиям воды, ветра, мороза, солнца, всевозможной бытовой химии и т.п. Поэтому она и нуждается в особом уходе. На что же стоит обратить внимание при выборе крема?

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Цена

Состав

Жирность

Жирность — важная характеристика при выборе дневного крема для рук. Слишком жирный крем сделает ваши ладони скользкими. После использования хорошего нежирного крема вы сможете спокойно сесть за руль, взять в руки ручку и не выронить мобильный телефон. Поэтому утренний крем для рук, который обеспечивает защиту на весь день, должен быть пленкообразующим и нескользящим.

Наоборот, на ночь лучше всего подойдет крем с повышенной жирностью, который во время сна будет «реставрировать» трещинки, царапинки и повреждения на коже, возникшие в течение дня. В качестве ночного ухода подойдет также известный гель «Спасатель», который можно найти в любой аптеке.

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Цена

Сегодня ассортимент хороших защитных кремов для рук очень велик, но важно понимать, что качественный продукт не может быть очень дешевым. Поэтому не стоит гнаться за самой низкой ценой, лучше обращать внимание на позиции от 300 рублей и выше.

Также не стоит покупать продукцию непроверенных брендов, куда надежнее приобретать кремы известных фирм.

Состав

Кремы для рук обладают особым составом, который не подойдет для других частей тела. В них содержатся искусственные, синтетические компоненты, обеспечивающие максимальную защиту от агрессивных внешних воздействий.

Иногда состав кремов включает глицерин, который у всех на слуху. Это по сути своей увлажняющий спирт, и если в креме для лица он крайне нежелателен, то для рук подходит идеально. Глицерин в чистом виде — это лучшее средство для восстановления кожи рук. Косметолог рекомендует смазывать руки глицерином раз в день, особенно после активной работы по дому или в огороде, когда они подвергаются нежелательному агрессивному воздействию.

Freepik/freepik

Косметолог подчеркнула, что глицерин в качестве уходовой косметики хорош только для кожи кистей рук, зато их он делает «волшебно красивыми».

Кроме того, специалист настоятельно советует дважды в неделю делать пилинг кистей рук. Для наилучшего эффекта можно использовать любой сильный скраб для тела и в течение 10 минут пилинговать им руки, отшелушивая сухую кожу. При желании можно применять и натуральные средства — например, кофейную гущу.