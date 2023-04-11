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Сегодня, 16:00

Как правильно выбрать косметику? 4 опасных вещества в составе, которых лучше избегать

Полина Соколова
Автор
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
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Фото Freepik
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Косметолог рассказала, на какие названия на этикетке нужно обращать внимание.

Кожа — один из самых уязвимых органов организма. Она нуждается в особом уходе, чтобы эффективно выполнять защитные функции.

Поэтому к выбору косметических средств нужно относиться ответственно.

Мы спросили врача-дерматолога и косметолога Елену Васильеву, на что нужно обращать внимание при покупке косметики, чтобы не навредить коже.

Какие вещества в составе косметики опасны для кожи

Парабены-консерванты

Эти вещества используются в различных косметических средствах для продления срока годности. Считается, что высокая концентрация консервантов влияет на гормональный фон и репродуктивную функцию.

Отдушки

Косметологи рекомендуют использовать косметику без ароматов.

Различного вида отдушки опасны тем, что, как правило, это совокупность большого количества ингредиентов, и производитель не всегда расшифровывает состав. Возможно, при создании аромата были использованы опасные для кожи вещества
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
Молодая девушка на&nbsp;солнце с&nbsp;SPF-защитой. Что будет с кожей, если не использовать солнцезащитный крем весной?

Ретинол

Этот элемент в составе косметических средств запрещен кормящим, планирующим беременность и беременным женщинам, поскольку он может негативно сказаться на развитии ребенка. Поэтому прежде чем приобрести косметический продукт, лучше проверить наличие этого элемента в составе.

Гидрохинон

Сейчас это вещество запрещено в России, странах Европы, а в США еще применяется в небольших концентрациях.Гидрохинон часто входил в состав эффективных средств от веснушек и пигментации. Также было доказано, что это вещество может приводить к некоторым видам опухолей.

Freepik

Как подобрать подходящий для кожи уход

Прежде чем выбрать косметический комплекс для кожи, стоит проконсультироваться со специалистом или хотя бы пройти специальный тест в интернете.

Сейчас не представляет труда подобрать правильный домашний уход в соответствии с типом и состоянием кожи: это и бесплатные очные консультации, и онлайн-консультации, и тестирование с помощью искусственного интеллекта
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Важно учитывать индивидуальные факторы. Например, скраб с грубыми частицами будет вредить чувствительной коже, а вот коже, склонной к гиперкератозу (утолщению верхнего слоя эпидермиса) подойдет отлично. И наоборот, мягкий пилинг хорош для чувствительной кожи, но будет бесполезен для кожи с гиперкератозом.

Для толстой кожи хорошо подойдут отшелушивающие средства с низким содержанием кислот, а для тонкой кожи и кожи средней толщины — кислоты более высокой концентрации. Это способствует более сильной стимуляции фибробластов (клеток, синтезирующих коллаген)
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Также для сухой кожи уход, начиная с очищающих средств и заканчивая масками, должен быть направлен на увлажнение. Нельзя использовать средства для проблемной кожи, так как они только усугубят сухость.

Freepik

Для чувствительной кожи, склонной к куперозу, нельзя использовать агрессивные составы, направленные на стимуляцию кровотока.

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