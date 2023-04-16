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Сегодня, 13:00

Как правильно выбрать детского врача. 5 советов от педиатра

Руслана Бобкова
Дарья Куценко
Педиатр
Девочка на приеме у педиатра
Фото Freepik/freepik
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Каждый родитель хочет для своего ребенка всего самого лучшего и стремится ему это дать. Но как, не будучи специалистом, узнать, что именно — лучшее, когда речь идет о медицине и конкретно — о педиатре, враче, которому мы доверяем здоровье своих чад на протяжении всего их детства? Педиатр, врач доказательной медицины Дарья Куценко рассказала о признаках, по которым можно определить адекватного, идущего в ногу со временем и прогрессом в медицине врача.

Знание английского языка

На сегодняшний день большинство исследований, рекомендаций, образовательных мероприятий представлены на английском языке. Ждать, пока все это переведут на русский, можно довольно долго, а некоторых данных можно и вовсе не дождаться. Наука не стоит на месте, на момент перевода исходные данные уже могут обновиться.

Приверженность к медицине, основанной на научных данных

Чем руководствуется доктор, когда ставит диагноз и назначает лечение? Тем, что он всю жизнь так лечил и «не жили нормально, нечего и начинать»? Или опирается на современные данные о диагностике болезней, приводит качественные исследования о безопасности и эффективности препарата? Второй вариант дает вам ясность и понимание ситуации.

Нельзя закончить университет и пользоваться этими знаниями все рабочие дни. Нужно быть на волне современной медицины. Учеба всю жизнь — таков путь тех, кто решил надеть белый халат или форму с забавным принтом.

Девочка на приеме у детского врача
Istockphoto/PeopleImages

Партнерский подход в общении

Времена, когда «я тут врач, я лучше знаю» и «поначитались своих интернетов» уже проходят. Такой подход называется авторитарным, или врач-ориентированным. Сейчас ситуация меняется. Никто лучше родителя не знает своего ребенка, никто не сможет так подробно рассказать все о ребенке. Врач и родители — это команда. Вместе выбирают тактику лечения или наблюдения. Разделяют ответственность поровну.

Фокус внимания не только на ребенке

Для педиатра (особенно в первый год жизни ребенка) также важно оценивать психологическое состояние родителей. Многие слышали фразу «спокойная мама — спокойный ребенок». Так вот, это тоже оценивается в кабинете врача. Вас должны слышать на приеме. Слышать, что вы не хотите использовать этот метод лечения или что вы тревожитесь из-за поведения ребенка. Слышать, что вы устали и испытываете постоянный стресс. Слушать и слышать.

Ощущение комфорта во время приема

Последний в списке пункт, но не по значению. С какими ощущениями вы входите в кабинет и с какими выходите? Врач заботится о вашем комфорте, если:

  • Объяснения врача просты и понятны для вас.
  • У вас есть возможность задавать любые вопросы и не чувствовать себя дураком.
  • Просьба аргументировать позицию не является проблемой, доктор приводит вам данные, на которые ссылается в разговоре.
  • В кабинете есть возможность отвлечь ребенка игрушками и провести осмотр в игровой форме, порадовать ребенка приятной мелочью после окончания приема. Ребенок — такой же участник процесса, как и взрослые, он требует к себе уважения и бережности.

Обратите внимание на эти пункты, именно они помогут вам сделать правильный выбор.

Вопросы и ответы
Дети
Советы и рекомендации
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