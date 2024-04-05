Как защитить собаку от клещей: рассказывает ветеринар

В теплое время года для всех владельцев собак вновь становится актуальным вопрос, как защитить животное от клещей. Чтобы весна и лето прошли без стресса и у вас, и у питомца, поделились подробным гайдом, как уберечь животное от этих опасных паразитов.
Клещи — переносчики различных опасных заболеваний, возбудители которых содержатся в их слюне.
Самым распространенным заболеванием, которое вызывают эти паразиты, считается пироплазмоз (другое название — бабезиоз). Возбудитель болезни локализуется в клетках крови, постепенно размножаясь и разрушая их.
К первым симптомам пироплазмоза относятся:
вялость;
отказ от еды;
повышение температуры тела;
желтушность слизистых оболочек;
темная моча.
Также клещи — переносчики таких заболеваний, как боррелиоз и энцефалит. Это опасные болезни, прогноз которых благоприятный, только если обращаться к специалистам при появлении первых симптомов.
Вакцина не защитит вашего питомца от самого укуса клеща. Но она может предотвратить смерть животного в случае, если укусивший его паразит является переносчиком опасных заболеваний. Вакцина не предотвратит заражение болезнью, но может значительно облегчить ее протекание.
Вакцинацию проводят каждый год. Прививать можно всех здоровых собак, кроме беременных и кормящих, а также щенков. Также с осторожностью прививают старых питомцев.
Это средство сравнительно недавно появилось на рынке, но уже завоевало большую популярность. Принцип действия у таблеток такой: в них содержится вещество, которое связывается с плазмой крови и долго не выводится из организма. При контакте с кожей или шерстью питомца клещ взаимодействует с молекулами препарата и через какое-то время погибает.
Банданы, комбинезоны, жилетки — это не только модные аксессуары, но и профилактика укусов клещей. Преимущество этих средств в том, что антиклещевая пропитка, содержащаяся в специальных складках-ловушках, не входит в прямой контакт с кожей, что уменьшает вероятность аллергических реакций. Банданы или повязки подойдут для прогулок в городе, а комбинезоны — для поездок за город, где собака будет долгое время находиться на природе.
Шампунь не очень надежное средство защиты, так как его действие длится всего несколько дней. К тому же нужно учесть, что действующие вещества входят в прямой контакт с кожей, что повышает риск аллергической реакции. При обработке собаки таким шампунем тщательно следите за тем, чтобы он не попал на слизистые — глаза и рот животного.
Ошейники действуют по тому же принципу, что и специальная одежда. Они пропитаны раствором, который отпугивает клещей и уменьшает вероятность укуса. Обычно ошейники делают очень длинными, с запасом. Если вашей собаке ошейник велик, обязательно обрежьте лишнюю часть, чтобы питомец не зажевал ее и не отравился.
Все спреи делятся на отпугивающие и уничтожающие. Их эффект сохраняется на довольно долгий срок — до нескольких недель. Главный недостаток — ядовитые компоненты в составе, которые могут попасть в рот животному, если оно любит вылизываться. Поэтому необходимо строго придерживаться инструкции по применению аэрозоля.
Капли от клещей — классическое средство защиты. Они наносятся на холку и вдоль позвоночника на кожу собаки. Действие капель начинается через сутки после нанесения и длится около месяца. Средство медленно впитывается в кожу и остается там на некоторое время. В кровь яд не попадает, поэтому риск отравления почти отсутствует.
Нет универсальных рекомендаций по выбору действенного средства. Это зависит от того, сколько времени питомец проводит на улице. Нужно ориентироваться и на удобство применения, и на цену. Если препарат дорогой и неудобный в применении, то вы с гораздо меньшей вероятностью будете использовать его регулярно.
Подобрать подходящее средство вам всегда помогут в ветеринарной клинике.
Нужно помнить, что даже самый хороший препарат имеет побочные эффекты, так как каждый организм индивидуален. При выборе проконсультируйтесь со специалистом и соблюдайте рекомендации по применению.
Клеща можно найти даже на животном, которое не гуляет по траве, в парках или по лесу, так как эти паразиты могут обитать и на деревьях, и в упавшей листве. Пик их активности приходится на период с марта по октябрь, поэтому в это время рекомендуется осматривать питомца каждый раз после прогулки. Частые места прикрепления паразитов: живот, паховая область, внутренняя поверхность лап, уши, шея, морда.
Если вы нашли клеща на собаке, следуйте следующим рекомендациям:
Клеща намажьте маслом или кремом, чтобы паразит начал задыхаться и ослабил хватку.
Удалите насекомое выкручивающими движениями против часовой стрелки с помощью пинцета или нити.
Вытаскивая клеща, старайтесь удалить его полностью, не оставляйте в ранке частицы его тела.
Обработайте рану антисептиком: спиртом или хлоргексидином. Важно не использовать цветные жидкости (например, зеленку), чтобы ветеринарный врач мог осмотреть место укуса.
После удаления клеща питомца рекомендуется показать специалисту, чтобы исключить опасные последствия укуса.