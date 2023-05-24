Кальян: польза и вред для здоровья. Рассказывает нарколог

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Еще 20 лет назад кальян казался предметом роскоши из восточных сказок. Сейчас расслабиться за кальяном можно практически в любом баре, кафе или даже дома. У кальяна, как и у вейпа, сложилась репутация безвредной альтернативы курению сигарет. Так ли это? Выясняем с наркологом Мариной Калюжной и специалистом по управлению качеством Екатериной Курбатовой.
В смеси для кальяна могут содержаться:
Какие бы дополнительные компоненты ни входили в состав кальянной смеси, чтобы придать ему приятный вкус и аромат, основой остаются листья табака. Его нарезают разными формами и сушат, после чего добавляют к нему остальные ингредиенты.
Канцерогены — это потенциально опасные для организма человека агенты. Они нарушают программу ДНК, что приводит к сбоям в работе всех клеток организма (кроме гамет). Сбои могут спровоцировать развитие канцерогенеза, то есть процесс образования и развития раковой опухоли.
Результаты исследования указывают, что пара затяжек кальяна ускоряет пульс, повышает давление и делает сосуды более жесткими. Жесткость артерий повышается в той же степени, как и после выкуривания одной сигареты. Через полчаса курения кальяна пульс учащается на 16 ударов в минуту.
Жесткость артерий или потеря эластичности их стенок значительно повышают риск инсульта, инфаркта и других фатальных заболеваний сердца.Марина КалюжнаяНарколог
В дыме содержатся углекислый газ, деготь, хром, кобальт и никель, которые вызывают общую интоксикацию. Все эти вредные соединения вынуждена фильтровать печень. Поэтому систематическое курение кальяна — причина разрушения гепатоцитов.
При курении кальяна угли, находящиеся на его верхушке, сгорают вместе с табаком, а в легкие курильщика попадают тяжелые металлы и угарный газ. Они могут накапливаться и стать причиной появления рака.
Курение кальяна, как и курение сигарет, может приводить не только к раку легких, но и к раку мочевого пузыря и ротовой полости.Екатерина КурчатоваCпециалист по управлению качеством
Угарный газ образуется из-за того, что табак не горит, как в сигарете, а тлеет. Вдыхание этого газа — путь к отравлению.
Признаки отравления угарным газом от кальяна часто можно спутать с его расслабляющим эффектом: именно из-за интоксикации происходит расслабление мышц и появляется сонливость.
Может показаться, что дым, которому нужно проделать длинный путь по трубке, самоочищается по дороге. Или что добавление мяты, яблок и других вкусоароматических компонентов уменьшает вред никотина. Это опасное заблуждение.
Никотин в кальяне вызывает такое же сильное привыкание, как и сигареты. И точно так же становится причиной рака легких. Кстати, в одной колбе кальяна никотина столько же, сколько в трех (!) пачках сигарет.Марина КалюжнаяНарколог
За один час курения кальяна человек вдыхает в 100-200 раз больше токсичных веществ и угарного газа, чем при выкуривании одной сигареты.Екатерина КурчатоваCпециалист по управлению качеством
Еще нужно учитывать, что смеси табака для кальяна не подлежат обязательной сертификации.
Для законной реализации достаточно оформления отказного письма и добровольного сертификата для подтверждения качества продукции.Екатерина КурчатоваCпециалист по управлению качеством
Поэтому теоретически в составе смеси может оказаться все что угодно, даже бытовой мусор.
О пользе кальяна говорить не приходится, потому что любой плюс перекрывается множеством минусов. Какие же позитивные стороны курения?
Кальян действительно поможет расслабиться на некоторое время. Но, во-первых, ненадолго, во-вторых, курение формирует зависимость, в-третьих, нужно помнить о последствиях для здоровья. Даже если не говорить о риске рака.
Скорее всего, приятные ощущения сменятся головной болью от отравления угарным газом.Марина КалюжнаяНарколог
Помимо этого, существует мнение, что кальян способен очистить дыхательные системы организма. Однако это не совсем верно. Ведь курительные смеси имеют в составе глицерин и табак, которые вместе с дымом оседают в легких человека, не способствуя их очищению, а лишь загрязняя дыхательные пути.
Курение кальяна для некоторых уже ритуал, без которого не обходится ни один выход с друзьями. Пойти в кальянную, поиграть в приставку или послушать музыку, пообщаться — все это, конечно, оказывает положительное влияние на психику и укрепляет социальные связи. Но развлекаться с друзьями можно и без курения. Равно как и без алкоголя.
Кому-то курение кальяна позволяет обрести уверенность в себе, почувствовать себя мачо и завести новые знакомства.
Кроме того, ощущения расслабления и комфорта при употреблении кальяна может усилить эмоциональный элемент. Что только ускорит и усугубит привыкание к курению.Екатерина КурчатоваCпециалист по управлению качеством
Поскольку в состав кальяна входит пусть видоизмененный, но все же табак, то и избавляться от привычки курить его нужно так же.
Действовать нужно решительно. Помочь может несколько простых советов:
1. Составьте список причин, по которым нужно бросить курить (забота о здоровье, желание начать экономить и т. д.)
2. Выбросьте угли и табачные смеси.
3. Не соглашайтесь на предложение покурить кальян в компании.
4. Обратитесь за консультацией к специалисту.
Лечить зависимость от кальяна можно с помощью никотиновых пластырей, таблеток и жвачек. Они помогут постепенно отвыкнуть от вредной привычки.Марина КалюжнаяНарколог
Миф № 1. Вода нейтрализует вред от смол и тяжелых металлов
Температура тлеющих углей — порядка 400 °C. Прохладная или даже холодная вода бесполезны. К тому же большинство компонентов табачного дыма не растворяются в воде, то есть отправляются дальше через трубку прямиком в легкие.Марина КалюжнаяНарколог
Миф № 2. Можно курить кальян без никотина
Как бы производители ни пытались очистить смеси, полностью убрать никотин из табака нельзя. Можно лишь снизить его крепость. А тяжелые смолы и формальдегид остаются даже в кальяне без никотина.Марина КалюжнаяНарколог
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