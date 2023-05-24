Кальян: польза и вред для здоровья. Рассказывает нарколог

Еще 20 лет назад кальян казался предметом роскоши из восточных сказок. Сейчас расслабиться за кальяном можно практически в любом баре, кафе или даже дома. У кальяна, как и у вейпа, сложилась репутация безвредной альтернативы курению сигарет. Так ли это? Выясняем с наркологом Мариной Калюжной и специалистом по управлению качеством Екатериной Курбатовой.

Вред кальяна: что нужно знать о его негативном влиянии на здоровье

Канцерогенные вещества, содержащиеся в табаке для кальяна

В смеси для кальяна могут содержаться:

глюкозный сироп или патока (для создания вязкой консистенции);

пищевой глицерин (он нужен для получения более густого дыма);

консерванты;

ароматизаторы.

Какие бы дополнительные компоненты ни входили в состав кальянной смеси, чтобы придать ему приятный вкус и аромат, основой остаются листья табака. Его нарезают разными формами и сушат, после чего добавляют к нему остальные ингредиенты.

Канцерогены — это потенциально опасные для организма человека агенты. Они нарушают программу ДНК, что приводит к сбоям в работе всех клеток организма (кроме гамет). Сбои могут спровоцировать развитие канцерогенеза, то есть процесс образования и развития раковой опухоли.

Влияние курения кальяна на легкие, сердечно-сосудистую систему и другие органы

Результаты исследования указывают, что пара затяжек кальяна ускоряет пульс, повышает давление и делает сосуды более жесткими. Жесткость артерий повышается в той же степени, как и после выкуривания одной сигареты. Через полчаса курения кальяна пульс учащается на 16 ударов в минуту.

В дыме содержатся углекислый газ, деготь, хром, кобальт и никель, которые вызывают общую интоксикацию. Все эти вредные соединения вынуждена фильтровать печень. Поэтому систематическое курение кальяна — причина разрушения гепатоцитов.

Риск развития рака

При курении кальяна угли, находящиеся на его верхушке, сгорают вместе с табаком, а в легкие курильщика попадают тяжелые металлы и угарный газ. Они могут накапливаться и стать причиной появления рака.

Увеличение уровня угарного газа в крови

Угарный газ образуется из-за того, что табак не горит, как в сигарете, а тлеет. Вдыхание этого газа — путь к отравлению.

Признаки отравления угарным газом от кальяна часто можно спутать с его расслабляющим эффектом: именно из-за интоксикации происходит расслабление мышц и появляется сонливость.

Сравнение табака для кальяна и обычных сигарет

Может показаться, что дым, которому нужно проделать длинный путь по трубке, самоочищается по дороге. Или что добавление мяты, яблок и других вкусоароматических компонентов уменьшает вред никотина. Это опасное заблуждение.

Еще нужно учитывать, что смеси табака для кальяна не подлежат обязательной сертификации.

Поэтому теоретически в составе смеси может оказаться все что угодно, даже бытовой мусор.

Есть ли польза от кальяна

О пользе кальяна говорить не приходится, потому что любой плюс перекрывается множеством минусов. Какие же позитивные стороны курения?

Влияние на нервную систему, уменьшение стресса

Кальян действительно поможет расслабиться на некоторое время. Но, во-первых, ненадолго, во-вторых, курение формирует зависимость, в-третьих, нужно помнить о последствиях для здоровья. Даже если не говорить о риске рака.

Помимо этого, существует мнение, что кальян способен очистить дыхательные системы организма. Однако это не совсем верно. Ведь курительные смеси имеют в составе глицерин и табак, которые вместе с дымом оседают в легких человека, не способствуя их очищению, а лишь загрязняя дыхательные пути.

Улучшение настроения и социальные аспекты курения кальяна

Курение кальяна для некоторых уже ритуал, без которого не обходится ни один выход с друзьями. Пойти в кальянную, поиграть в приставку или послушать музыку, пообщаться — все это, конечно, оказывает положительное влияние на психику и укрепляет социальные связи. Но развлекаться с друзьями можно и без курения. Равно как и без алкоголя.

Кому-то курение кальяна позволяет обрести уверенность в себе, почувствовать себя мачо и завести новые знакомства.

Как бросить курить кальян

Поскольку в состав кальяна входит пусть видоизмененный, но все же табак, то и избавляться от привычки курить его нужно так же.

Советы по борьбе с зависимостью

Действовать нужно решительно. Помочь может несколько простых советов:

1. Составьте список причин, по которым нужно бросить курить (забота о здоровье, желание начать экономить и т. д.)

2. Выбросьте угли и табачные смеси.

3. Не соглашайтесь на предложение покурить кальян в компании.

4. Обратитесь за консультацией к специалисту.

Популярные мифы о кальяне и его курении

Миф № 1. Вода нейтрализует вред от смол и тяжелых металлов

Миф № 2. Можно курить кальян без никотина

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