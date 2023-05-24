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Сегодня, 08:00

Кальян: польза и вред для здоровья. Рассказывает нарколог

Мария Сальникова
,
Марина Калюжная
Нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Екатерина Курчатова
Cпециалист по управлению качеством
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Кальяны в баре
Фото Istockphoto/iiievgeniy
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Еще 20 лет назад кальян казался предметом роскоши из восточных сказок. Сейчас расслабиться за кальяном можно практически в любом баре, кафе или даже дома. У кальяна, как и у вейпа, сложилась репутация безвредной альтернативы курению сигарет. Так ли это? Выясняем с наркологом Мариной Калюжной и специалистом по управлению качеством Екатериной Курбатовой.

Вред кальяна: что нужно знать о его негативном влиянии на здоровье

Канцерогенные вещества, содержащиеся в табаке для кальяна

В смеси для кальяна могут содержаться:

  • глюкозный сироп или патока (для создания вязкой консистенции);
  • пищевой глицерин (он нужен для получения более густого дыма);
  • консерванты;
  • ароматизаторы.

Какие бы дополнительные компоненты ни входили в состав кальянной смеси, чтобы придать ему приятный вкус и аромат, основой остаются листья табака. Его нарезают разными формами и сушат, после чего добавляют к нему остальные ингредиенты.

В составе листьев табака более 300 химических элементов, 70 из них имеют психотропное влияние. Всем известный никотин в составе табака содержит не только нейротоксины, но и канцерогены.
Марина Калюжная
Нарколог

Канцерогены — это потенциально опасные для организма человека агенты. Они нарушают программу ДНК, что приводит к сбоям в работе всех клеток организма (кроме гамет). Сбои могут спровоцировать развитие канцерогенеза, то есть процесс образования и развития раковой опухоли.

Табак для кальяна в руках человека

Влияние курения кальяна на легкие, сердечно-сосудистую систему и другие органы

Результаты исследования указывают, что пара затяжек кальяна ускоряет пульс, повышает давление и делает сосуды более жесткими. Жесткость артерий повышается в той же степени, как и после выкуривания одной сигареты. Через полчаса курения кальяна пульс учащается на 16 ударов в минуту.

Жесткость артерий или потеря эластичности их стенок значительно повышают риск инсульта, инфаркта и других фатальных заболеваний сердца.
Марина Калюжная
Нарколог

В дыме содержатся углекислый газ, деготь, хром, кобальт и никель, которые вызывают общую интоксикацию. Все эти вредные соединения вынуждена фильтровать печень. Поэтому систематическое курение кальяна — причина разрушения гепатоцитов.

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Риск развития рака

При курении кальяна угли, находящиеся на его верхушке, сгорают вместе с табаком, а в легкие курильщика попадают тяжелые металлы и угарный газ. Они могут накапливаться и стать причиной появления рака.

Курение кальяна, как и курение сигарет, может приводить не только к раку легких, но и к раку мочевого пузыря и ротовой полости.
Екатерина Курчатова
Cпециалист по управлению качеством

Увеличение уровня угарного газа в крови

Угарный газ образуется из-за того, что табак не горит, как в сигарете, а тлеет. Вдыхание этого газа — путь к отравлению.

Признаки отравления угарным газом от кальяна часто можно спутать с его расслабляющим эффектом: именно из-за интоксикации происходит расслабление мышц и появляется сонливость.

Сравнение табака для кальяна и обычных сигарет

Может показаться, что дым, которому нужно проделать длинный путь по трубке, самоочищается по дороге. Или что добавление мяты, яблок и других вкусоароматических компонентов уменьшает вред никотина. Это опасное заблуждение.

Никотин в кальяне вызывает такое же сильное привыкание, как и сигареты. И точно так же становится причиной рака легких. Кстати, в одной колбе кальяна никотина столько же, сколько в трех (!) пачках сигарет.
Марина Калюжная
Нарколог
За один час курения кальяна человек вдыхает в 100-200 раз больше токсичных веществ и угарного газа, чем при выкуривании одной сигареты.
Екатерина Курчатова
Cпециалист по управлению качеством

Еще нужно учитывать, что смеси табака для кальяна не подлежат обязательной сертификации.

Для законной реализации достаточно оформления отказного письма и добровольного сертификата для подтверждения качества продукции.
Екатерина Курчатова
Cпециалист по управлению качеством

Поэтому теоретически в составе смеси может оказаться все что угодно, даже бытовой мусор.

Раскаленный уголь в кальяне

Есть ли польза от кальяна

О пользе кальяна говорить не приходится, потому что любой плюс перекрывается множеством минусов. Какие же позитивные стороны курения?

Влияние на нервную систему, уменьшение стресса

Кальян действительно поможет расслабиться на некоторое время. Но, во-первых, ненадолго, во-вторых, курение формирует зависимость, в-третьих, нужно помнить о последствиях для здоровья. Даже если не говорить о риске рака.

Скорее всего, приятные ощущения сменятся головной болью от отравления угарным газом.
Марина Калюжная
Нарколог

Помимо этого, существует мнение, что кальян способен очистить дыхательные системы организма. Однако это не совсем верно. Ведь курительные смеси имеют в составе глицерин и табак, которые вместе с дымом оседают в легких человека, не способствуя их очищению, а лишь загрязняя дыхательные пути.

Улучшение настроения и социальные аспекты курения кальяна

Курение кальяна для некоторых уже ритуал, без которого не обходится ни один выход с друзьями. Пойти в кальянную, поиграть в приставку или послушать музыку, пообщаться — все это, конечно, оказывает положительное влияние на психику и укрепляет социальные связи. Но развлекаться с друзьями можно и без курения. Равно как и без алкоголя.

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Кому-то курение кальяна позволяет обрести уверенность в себе, почувствовать себя мачо и завести новые знакомства.

Кроме того, ощущения расслабления и комфорта при употреблении кальяна может усилить эмоциональный элемент. Что только ускорит и усугубит привыкание к курению.
Екатерина Курчатова
Cпециалист по управлению качеством
Раскаленный уголь в кальяне

Как бросить курить кальян

Поскольку в состав кальяна входит пусть видоизмененный, но все же табак, то и избавляться от привычки курить его нужно так же.

Что будет с&nbsp;организмом, если бросить курить. Что происходит с организмом, когда вы бросаете курить? Объясняет нарколог

Советы по борьбе с зависимостью

Действовать нужно решительно. Помочь может несколько простых советов:

1. Составьте список причин, по которым нужно бросить курить (забота о здоровье, желание начать экономить и т. д.)

2. Выбросьте угли и табачные смеси.

3. Не соглашайтесь на предложение покурить кальян в компании.

4. Обратитесь за консультацией к специалисту.

Лечить зависимость от кальяна можно с помощью никотиновых пластырей, таблеток и жвачек. Они помогут постепенно отвыкнуть от вредной привычки.
Марина Калюжная
Нарколог

Популярные мифы о кальяне и его курении

Миф № 1. Вода нейтрализует вред от смол и тяжелых металлов

Температура тлеющих углей — порядка 400 °C. Прохладная или даже холодная вода бесполезны. К тому же большинство компонентов табачного дыма не растворяются в воде, то есть отправляются дальше через трубку прямиком в легкие.
Марина Калюжная
Нарколог

Миф № 2. Можно курить кальян без никотина

Как бы производители ни пытались очистить смеси, полностью убрать никотин из табака нельзя. Можно лишь снизить его крепость. А тяжелые смолы и формальдегид остаются даже в кальяне без никотина.
Марина Калюжная
Нарколог

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Польза и вред
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