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Сегодня, 19:00

Камни в почках: симптомы, профилактика и лечение

Ирина Дворкина
Врач общей практики
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Нарисованные почки
Фото Freepik
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Камни в почках — одно из наиболее распространенных заболеваний мочевыводящих путей во всем мире, от которых в какой-то момент жизни страдают до 15% населения планеты. Эти твердые кристаллические отложения образуются в почках или мочевыводящих путях и могут вызывать сильную боль и дискомфорт. Рассказываем, какие симптомы говорят об этом состоянии, чем оно опасно и как его лечат.

Что такое камни в почках

Камни в почках представляют собой твердые минеральные отложения, которые образуются в почках или мочевыводящих путях, когда моча содержит высокие уровни определенных веществ, таких как кальций, оксалат и мочевая кислота. Эти вещества могут слипаться и образовывать маленькие кристаллы, которые постепенно увеличиваются, превращаются в камни и задевают стенки мочевыводящих путей, вызывая боль и закупорку мочевыводящих протоков.

У мужчины болят почки
Фото istockphoto.com/ljubaphoto

Виды камней в почках

Существует четыре основных типа камней в почках, которые классифицируются в зависимости от их состава.

  • Кальциевые камни. Это наиболее распространенный тип камней в почках, в основном состоящий из оксалата кальция.

  • Струвитные камни. Эти камни образуются в результате бактериальных инфекций мочевыводящих путей и состоят из фосфата магния-аммония.

  • Камни из мочевой кислоты. Когда моча содержит чрезмерное количество мочевой кислоты, в ней могут образовываться камни.

  • Цистиновые камни. Редкие и наследственные камни состоят из аминокислоты, называемой цистином.

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Симптомы камней в почках

Симптомы камней в почках могут различаться у разных людей, но наиболее распространенные признаки включают в себя:

  • боль — внезапная и сильная боль в спине, боках и нижней части живота;

  • изменения в моче, например кровь, мутность или неприятный запах;

  • тошнота и рвота;

  • лихорадка и озноб — эти симптомы могут вызывать инфекции, связанные с камнями в почках.

Чем опасны камни в почках

Камни в почках могут вызывать сильную боль и дискомфорт и привести к более серьезным осложнениям для здоровья. Например, большие камни могут блокировать мочевыводящие пути, что приводит к задержке мочи, повреждению почек и инфекциям. Кроме того, частые или рецидивирующие камни в почках могут указывать на другое заболевание, требующее диагностики и лечения.

Девушка плохо себя чувствует
Фото istockphoto.com/RealPeopleGroup

Диагностика

Помогут обнаружить камни в почках:

  • визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография, рентген и ультразвук, позволяют определить размер и расположение камней;

  • анализы крови и мочи могут выявить аномальные уровни таких веществ, как кальций, мочевая кислота и креатинин, в крови или моче.

Профилактика камней в почках

  • Пейте много воды, чтобы увеличить выделение мочи и разбавить вещества, которые могут образовывать камни.

  • Ешьте меньше соли. Высокое потребление соли может увеличить количество кальция в моче, что делает ее подходящей средой для образования камней в почках.

  • Придерживайтесь здорового питания. Диета, богатая фруктами и овощами, а также продуктами с низким содержанием животного белка, снизит риск образования камней.

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Лечение и удаление камней

Лечение камней в почках зависит от размера, местоположения и состава камня. Маленькие могут выйти сами по себе через мочевыводящий канал, а большие, как правило, требуют медицинского вмешательства и удаления. Варианты лечения могут быть такими.

  • Обезболивание. Пероральные обезболивающие облегчают боль, связанную с камнями в почках.
  • Лекарства. Растворяют определенные типы камней и предотвращают образование новых.
  • Медицинские процедуры. Могут включать ударно-волновую литотрипсию, уретероскопию и чрескожную нефролитотомию, все из которых направлены на удаление камней через мочевыводящие пути.

Популярные вопросы

Каких продуктов следует избегать, чтобы предотвратить образование камней

Чтобы предотвратить образование камней в почках, рекомендуется ограничить потребление продуктов с высоким содержанием оксалатов, таких как шпинат, ревень и шоколад. Кроме того, диета с высоким содержанием соли и белка может увеличить риск образования камней.

Шпинат на деревянной доске
Фото istockphoto.com/alpaksoy

Могут ли камни в почках раствориться без операции

Некоторые типы, такие как камни из мочевой кислоты, можно растворить с помощью лекарств и диетических изменений. Однако для удаления большинства крупных камней потребуются другие медицинские процедуры, назначаемые лечащим врачом.

Какие факторы повышают риск образования камней в почках

Некоторые факторы могут увеличить риск образования камней в почках, в том числе:

  • семейная история болезни — наличие заболевания у родственников;

  • несбалансированный режим питья;

  • определенные заболевания, такие как гиперпаратиреоз или подагра;

  • ожирение;

  • диета с высоким содержанием соли, животного белка и оксалатов.

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