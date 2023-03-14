От кариеса можно поправиться — правда или миф? Отвечает врач

Кариес — ночной кошмар каждого ребенка и одно из самых частых заболеваний в стоматологии. Сколько слез пролито перед бормашиной и шприцем с анестезией! Но кто бы мог подумать, что кариес не только враг зубов, но, возможно, и фигуры.

Связаны ли заболевания зубов и лишний вес? Разобрались со стоматологом Анастасией Белолипецкой.

Связаны ли заболевания зубов и лишний вес

Прямой связи между кариесом и ожирением не установлено. Заболеванию зубов подвержены люди как с избыточным, так и с недостаточным весом. Тем не менее больные зубы и десны влияют на пищевую корзину. Чтобы избежать дискомфорта или боли от пережевывания твердой пищи, мы чаще покупаем полуфабрикаты: например, консервированные овощи вместо их свежих аналогов. А соусы, соль и сахар, которые в избытке присутствуют в консервации, увеличивают калорийность пищи, что в итоге может привести к набору веса.

Что будет, если не следить за здоровьем зубов

Несвоевременное лечение кариеса может приводить к возникновению воспалительных осложнений со стороны пульпы (соединительная ткань, заполняющая полость зуба) и другим серьезным проблемам.

Возникает хроническое воспаление

Воспаление — важная связующая нить между заболеваниями полости рта и набором веса. Воспалительные белки не что иное, как видимый ответ иммунной системы на инфекцию. При длительном, хроническом воспалении, как при болезни зубов и десен, тело высвобождает гораздо больше воспалительных белков.

Изменяется гормональный фон

Большое количество воспалительных белков влияет на работу некоторых гормонов. Например, угнетает деятельность лептина — гормона, отвечающего за чувство насыщения. Он помогает организму регулировать энергетический обмен и поддержание веса.

Возникает хроническая усталость

Воспаление также может способствовать хронической усталости, из-за чего нам сложнее мотивировать себя заниматься спортом. Для борьбы с инфекцией постоянно требуются ресурсы организма.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!