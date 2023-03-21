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Сегодня, 12:00

Не будет молока и лопнут в самолете? 6 мифов об увеличении груди и имплантах

Рано Азимова
Пластический и реконструктивный хирург
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото Freepik/halayalex
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Современные технологии ушли далеко вперед, а «древние» заблуждения остались.

Большая и красивая грудь — мечта многих женщин. Кому-то повезло — природа распорядилась так, что грудь выглядит шикарно. А кто-то долгое время только и мечтает о том, чтобы стать обладательницей большого бюста: ловить восхищенные взгляды мужчин, великолепно смотреться в одежде с глубоким декольте, чувствовать себя уверенно и сексуально. В XXI веке мечты можно воплотить в реальность, прибегнув к помощи пластического хирурга. Кстати, увеличение груди (маммопластика) — одна из самых распространенных операций в мире.

И вот, приняв решение об увеличении груди, женщина сталкивается с потоком противоречивой информации. Множество мифов, домыслов и антинаучных утверждений отдаляют ее от счастливого мгновения приблизиться к получению тела своей мечты.

О том, какие мифы о маммопластике существуют, почему не нужно им верить, рассказывает пластический и реконструктивный хирург, кандидат медицинских наук, онколог Рано Азимова.

С имплантами нельзя кормить ребенка грудью

Это не так. Если мы говорим о классическом увеличении груди (когда установка имплантов продиктована эстетическими потребностями, никак не связана с перенесенными онкологическими заболеваниями), то противопоказаний нет. Протоки при установке имплантов не затрагиваются, он устанавливается под мышцу, а значит, и грудное вскармливание не запрещается.

Фото Freepik/shurkin_son

Конечно, в первые месяцы после операции кормить грудью не стоит, так как идет процесс реабилитации. Но через полгода или год — вполне.

Импланты прослужат мало и протекут, их надо менять уже через 10 лет

Лет 20-25 назад это утверждение было близким к истине. Качество материалов, используемых в России, было достаточно низким. Сейчас технологии сильно шагнули вперед. Некоторые мировые производители имплантов дают пожизненную гарантию на изделия. Плюс ко всему многое зависит от техники и опыта пластического хирурга. Если грудь предлагают увеличить по цене ниже рынка, то это повод задуматься.

Менять импланты просто потому, что прошло сколько-то лет после операции, не нужно. А вот если грудь утратила должный вид вследствие резкого набора веса, например, или просто разонравилась, тогда можно прибегнуть к замене имплантов.

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Силиконовая грудь холодная и твердая, она не нравится на ощупь

Тоже миф из каких-то фильмов про киборгов. Увеличенная грудь мягкая и теплая. Только в первые месяцы после операции может наблюдаться отечность, которая создает эффект плотности. Если женщина худощавого телосложения, с минимальным содержанием жировой ткани, тогда имплант, конечно, можно нащупать. Но это нужно делать целенаправленно, специально и с пристрастием.

Операция по увеличению груди может спровоцировать развитие рака

Никакой прямой связи между увеличением груди и онкологическими заболеваниями нет. Перед операцией женщина пройдет необходимые исследования, которые включают в обязательном порядке УЗИ молочных желез, а в ряде случаев и маммографию, и МРТ с контрастированием.

Ни один уважающий себя врач не возьмется оперировать, пока не убедится в отсутствии противопоказаний к операции. Только если нет никаких отклонений, операция по увеличению груди возможна.

Импланты лопнут в самолете, порвутся, протекут

Наличие имплантов не является противопоказанием к авиаперелетам. Это какая-то абсурдная выдумка. Перед запуском на рынок импланты проходят настоящий «краш-тест»: падение с высоты, экстремальные нагрузки, воздействие большого веса и так далее. Небольшой перепад высоты абсолютно не влияет на импланты. Скорее пострадать может барабанная перепонка.

Фото istockphoto.com

Когда-то импланты действительно рвались и протекали. Но, повторюсь, это было на заре их распространения в России. Современные материалы инновационные и технологичные, полностью отвечают строгим медицинским требованиям и могут служить без ограничений.

После увеличения груди на всю жизнь останутся шрамы

Если квалификация пластического хирурга высока, он подобрал правильную технику работы с пациентом, то никаких видимых шрамов не останется. Новейшие методики увеличения груди позволяют полностью избежать визуальных признаков хирургического вмешательства.

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Не верьте в устаревшие домыслы и мифы об увеличении груди, переведите любые тревоги и опасения в зону ответственности:

  1. Выберите квалифицированного пластического хирурга (не по критерию низких цен, а по уровню образования, опыту, отзывам пациентов, фото работ).
  2. Пройдите необходимые обследования, УЗИ молочных желез (как минимум).
  3. Взвесьте все за и против, определитесь. Возможно, для вас большая грудь не так важна. Может быть, это просто отголоски чужих приоритетов, а вы чувствуете себя на «миллион долларов» и с маленькой грудью.
  4. А если вы твердо решили, то действуйте. Проконсультируйтесь с пластическим хирургом и получите ответы на все важные для вас вопросы.

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