6 гормонов, из-за которых мы толстеем

Многие слышали, что лишний вес может быть связан с гормональными изменениями. Но не все знают, что есть и обратная зависимость. Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала, как неправильный образ жизни меняет гормональный фон и от каких гормонов зависит набор веса.

Как понять, что гормональный фон нарушен

Известно, что гормоны влияют на самочувствие и настроение. Нарушение гормонального фона может стать причиной хронической усталости, перепадов настроения и лишнего веса. Вот еще несколько признаков, которые могут указать на гормональные изменения:

учащенное мочеиспускание;

запах ацетона в моче;

жажда;

появление жировых отложений по типу «яблока» (жир на животе и боках при тонких конечностях);

появление участков «черного акантоза» (потемнение кожи в области шеи, в паху, на локтях);

багровые растяжки на животе, груди и бедрах.

Какие гормоны влияют на вес

Есть такое словосочетание «кортизоловый живот». Кортизол — лишь один из гормонов, от которых зависит нездоровая полнота. Полный список выглядит следующим образом.

Инсулин

Инсулин часто связывают только с сахарным диабетом. На самом деле количество инсулина может увеличиваться и без этого диагноза. Этот гормон отвечает за поступление глюкозы внутрь клеток и за накопление жира.

Лептин

Этот гормон отвечает за чувство сытости. Чувство голода, которое не проходит даже после сытного обеда, может быть связано с лептинорезистентностью. Мозг «не видит» лептин, поэтому чувство насыщения не наступает. Это может затруднить процесс похудения.

Кортизол

Тот самый печально известный гормон стресса. При хронически высоком уровне кортизола может сформироваться привычка к перееданию. Хотя «заедать» стресс принято не у всех.

Эстроген

Если нарушена норма этого женского полового гормона, могут возникнуть проблемы с лишним весом. Причем неважно, в какую сторону произошло отклонение от нормы. Если эстрогена слишком много, он провоцирует взлет аппетита и может усугублять инсулинорезистентность. Пониженный уровень эстрогена, например, во время менопаузы, приводит к снижению расхода энергии. Несмотря на то что гормон женский, мужчин он тоже не обходит стороной — его рост связан с употреблением пива.

Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин)

Тироксин отвечает за активацию процессов метаболизма: повышает температуру тела, увеличивает синтез белков и чувствительность к адреналину. Он также усиливает окислительные процессы в клетках всего организма, в частности в клетках мозга. При его нехватке скорость обмена веществ может снизиться. А основная функция трийодтиронина — стимуляция тканей к всасыванию кислорода и активизация метаболизма. Чтобы нормализовать гормоны щитовидной железы, необходимо скорректировать диету вместе со специалистом.

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Возможно ли нормализовать «гормональный» вес

Программы похудения, которые обещают избавить от «стрессового», «гормонального» и «послеродового» лишнего веса, действуют по той же схеме, что и все остальные. Они направлены на увеличение физической активности, составление здоровой диеты и налаживание режима дня. По словам эксперта, иногда может использоваться медикаментозная терапия, но никакие препараты не заменят эффективность здорового образа жизни.

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