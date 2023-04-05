6 гормонов, из-за которых мы толстеем

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Многие слышали, что лишний вес может быть связан с гормональными изменениями. Но не все знают, что есть и обратная зависимость. Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала, как неправильный образ жизни меняет гормональный фон и от каких гормонов зависит набор веса.
Известно, что гормоны влияют на самочувствие и настроение. Нарушение гормонального фона может стать причиной хронической усталости, перепадов настроения и лишнего веса. Вот еще несколько признаков, которые могут указать на гормональные изменения:
учащенное мочеиспускание;
запах ацетона в моче;
жажда;
появление жировых отложений по типу «яблока» (жир на животе и боках при тонких конечностях);
появление участков «черного акантоза» (потемнение кожи в области шеи, в паху, на локтях);
багровые растяжки на животе, груди и бедрах.
Есть такое словосочетание «кортизоловый живот». Кортизол — лишь один из гормонов, от которых зависит нездоровая полнота. Полный список выглядит следующим образом.
Инсулин часто связывают только с сахарным диабетом. На самом деле количество инсулина может увеличиваться и без этого диагноза. Этот гормон отвечает за поступление глюкозы внутрь клеток и за накопление жира.
Избегайте сладких продуктов и не переедайте, чтобы контролировать уровень инсулина. Включите в рацион больше белка, пейте зеленый чай и занимайтесь спортом.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Этот гормон отвечает за чувство сытости. Чувство голода, которое не проходит даже после сытного обеда, может быть связано с лептинорезистентностью. Мозг «не видит» лептин, поэтому чувство насыщения не наступает. Это может затруднить процесс похудения.
Чтобы улучшить чувствительность к лептину, нужно исключить легкоусвояемые углеводы, есть больше жирной рыбы и спать не менее семи часов.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Тот самый печально известный гормон стресса. При хронически высоком уровне кортизола может сформироваться привычка к перееданию. Хотя «заедать» стресс принято не у всех.
Чтобы снизить уровень кортизола, нужно избегать стрессов, сбалансированно питаться и спать не меньше семи часов.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Если нарушена норма этого женского полового гормона, могут возникнуть проблемы с лишним весом. Причем неважно, в какую сторону произошло отклонение от нормы. Если эстрогена слишком много, он провоцирует взлет аппетита и может усугублять инсулинорезистентность. Пониженный уровень эстрогена, например, во время менопаузы, приводит к снижению расхода энергии. Несмотря на то что гормон женский, мужчин он тоже не обходит стороной — его рост связан с употреблением пива.
Контролировать эстроген поможет потребление клетчатки, капусты и крестоцветных, семян льна. Важны и физические упражнения.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Тироксин отвечает за активацию процессов метаболизма: повышает температуру тела, увеличивает синтез белков и чувствительность к адреналину. Он также усиливает окислительные процессы в клетках всего организма, в частности в клетках мозга. При его нехватке скорость обмена веществ может снизиться. А основная функция трийодтиронина — стимуляция тканей к всасыванию кислорода и активизация метаболизма. Чтобы нормализовать гормоны щитовидной железы, необходимо скорректировать диету вместе со специалистом.
Для скрининга патологии щитовидной железы используют тиреотропный гормон (ТТГ), который повышается при нехватке тироксина в организме.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Программы похудения, которые обещают избавить от «стрессового», «гормонального» и «послеродового» лишнего веса, действуют по той же схеме, что и все остальные. Они направлены на увеличение физической активности, составление здоровой диеты и налаживание режима дня. По словам эксперта, иногда может использоваться медикаментозная терапия, но никакие препараты не заменят эффективность здорового образа жизни.
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