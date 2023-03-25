Что колет под ребрами во время бега? Врач назвал 4 возможные причины

Сегодня, 10:00
Решили начать бегать с понедельника, но спортивная активность оборвалась вместе с первой тренировкой из-за резкой боли в боку?
Не спешите избавляться от формы и кроссовок!
Вместе с врачом спортивной медицины и фитнеса Ильей Мелеховым разбираемся, что может стать причиной неприятных ощущений и как их избежать.
Вы только начали набирать скорость, как вдруг почувствовали колющую боль сбоку. Знакомое ощущение? Многие считают, что источник такой боли — печень. Но это не всегда так.
На самом деле боль под ребрами чаще всего вызывают такие причины:
Они часто возникают у новичков, незнакомых с правильной техникой бега, не умеющих правильно ставить ногу, группироваться, грамотно рассчитывать нагрузку.
Например, человек излишне напрягает брюшную стенку. Возникает спазм диафрагмы или другой мышцы. В результате боль ощущается в правом боку.Илья МелеховВрач спортивной медицины
Звучит ужасно, но они есть чуть ли не у всех людей. В особенности — у обладателей лишнего веса. На ударную нагрузку от бега позвоночник может реагировать болью и мышечными спазмами, также отдающими в подреберье.
Гастрит или нарушение оттока желчи, которые никак не проявляют себя в обычной жизни и при сидячей работе, могут дать о себе знать во время бега.
Любовь к газировке и пище, вызывающей активное брожение в кишечнике, особенно за полчаса-час до тренировки, может сыграть со спортсменом злую шутку. Боли в кишечнике, ощущаемые в том числе и в боку, не дадут нормально тренироваться.
Чаще всего эти ощущения преследуют новичков. Поэтому врачи и тренеры рекомендуют стартовать в компании опытных бегунов. Лучше всего для этого подойдет беговой клуб.
А если нет возможности подстроить свой график под спортивную секцию, возьмите хотя бы пару индивидуальных уроков у инструктора. Если и такой возможности нет — посмотрите обучающее видео по технике бега с инструкциями от опытного титулованного спортсмена.
Перед тренировкой не забывайте разминаться, а трапезу заканчивайте за 1,5-2 часа до нее.
Важно правильно подобрать обувь для бега. Имеет значение и поверхность, по которой вы бежите. Асфальт — слишком жесткий «трек» для новичка. По возможности выбирайте прорезиненное покрытие. Оно смягчает ударную нагрузку на позвоночник и колени.
Людям с лишним весом начинать тренироваться именно с бега нежелательно.
Куда более безопасные и безболезненные варианты, исключающие ударную нагрузку, — эллиптический тренажер и плавание.Илья МелеховВрач спортивной медицины
Очень важно правильно рассчитывать интенсивность нагрузки. Если при беге вы задыхаетесь и чувствуете боль в боку — не торопитесь, начните с быстрой ходьбы.
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