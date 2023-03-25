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Сегодня, 10:00

Что колет под ребрами во время бега? Врач назвал 4 возможные причины

Руслана Бобкова
Илья Мелехов
Врач спортивной медицины
Девушка отдыхает во время тренировки.
Фото Freepik
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Решили начать бегать с понедельника, но спортивная активность оборвалась вместе с первой тренировкой из-за резкой боли в боку?

Не спешите избавляться от формы и кроссовок!

Вместе с врачом спортивной медицины и фитнеса Ильей Мелеховым разбираемся, что может стать причиной неприятных ощущений и как их избежать.

Что может вызывать боль в боку во время бега

Вы только начали набирать скорость, как вдруг почувствовали колющую боль сбоку. Знакомое ощущение? Многие считают, что источник такой боли — печень. Но это не всегда так.

Печень сама по себе болеть не может. Болеть может капсула, то есть окружающая ее соединительная ткань, при растяжении. Но чаще всего и эти ощущения обманчивы.
Илья Мелехов
Врач спортивной медицины

На самом деле боль под ребрами чаще всего вызывают такие причины:

Мышечные спазмы

Они часто возникают у новичков, незнакомых с правильной техникой бега, не умеющих правильно ставить ногу, группироваться, грамотно рассчитывать нагрузку.

Например, человек излишне напрягает брюшную стенку. Возникает спазм диафрагмы или другой мышцы. В результате боль ощущается в правом боку.
Илья Мелехов
Врач спортивной медицины

Дегенеративные изменения в позвоночнике

Звучит ужасно, но они есть чуть ли не у всех людей. В особенности — у обладателей лишнего веса. На ударную нагрузку от бега позвоночник может реагировать болью и мышечными спазмами, также отдающими в подреберье.

Девушка держится за больную спину.
Freepik

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Гастрит или нарушение оттока желчи, которые никак не проявляют себя в обычной жизни и при сидячей работе, могут дать о себе знать во время бега.

Нарушение режима питания

Любовь к газировке и пище, вызывающей активное брожение в кишечнике, особенно за полчаса-час до тренировки, может сыграть со спортсменом злую шутку. Боли в кишечнике, ощущаемые в том числе и в боку, не дадут нормально тренироваться.

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Что делать, чтобы избавиться от боли в боку во время бега

Чаще всего эти ощущения преследуют новичков. Поэтому врачи и тренеры рекомендуют стартовать в компании опытных бегунов. Лучше всего для этого подойдет беговой клуб.

А если нет возможности подстроить свой график под спортивную секцию, возьмите хотя бы пару индивидуальных уроков у инструктора. Если и такой возможности нет — посмотрите обучающее видео по технике бега с инструкциями от опытного титулованного спортсмена.

Парень и девушка разговаривают во время бега.
Freepik/Drazen Zigic

Перед тренировкой не забывайте разминаться, а трапезу заканчивайте за 1,5-2 часа до нее.

Важно правильно подобрать обувь для бега. Имеет значение и поверхность, по которой вы бежите. Асфальт — слишком жесткий «трек» для новичка. По возможности выбирайте прорезиненное покрытие. Оно смягчает ударную нагрузку на позвоночник и колени.

Людям с лишним весом начинать тренироваться именно с бега нежелательно.

Куда более безопасные и безболезненные варианты, исключающие ударную нагрузку, — эллиптический тренажер и плавание.
Илья Мелехов
Врач спортивной медицины

Очень важно правильно рассчитывать интенсивность нагрузки. Если при беге вы задыхаетесь и чувствуете боль в боку — не торопитесь, начните с быстрой ходьбы.

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