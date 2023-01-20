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Сегодня, 16:00

Что будет с организмом, если работать стоя по 8 часов в день

Руслана Бобкова
Роман Бартенев
Травматолог-ортопед, мануальный терапевт
Фото ru.freepik.com
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Все не так страшно, как кажется, но важно учесть несколько условий.

Многие привыкли считать, что работа стоя по 8-9 часов в день — чуть ли не самый вредный вид деятельности, который можно себе представить. Однако, по словам травматолога-ортопеда, специалиста по скелетно-мышечной боли и реабилитации Романа Бартенева, при соблюдении определенных условий «стоячая» работа — едва ли опаснее «сидячей».

Я бы порекомендовал вообще не мыслить категориями плохих или хороших поз. Годы научных исследований на тему осанки и эргономики не позволили сделать выводов о том, как правильно сидеть/стоять/лежать и так далее.
Роман Бартенев
Травматолог-ортопед, мануальный терапевт

При этом питать иллюзий насчет пользы пребывания в вертикальном положении тоже не следует. За здоровую физическую активность стояние на месте не засчитывается.

Это заблуждение у людей обычно подкрепляется ощущением усталости в конце рабочего дня. Однако качества этой нагрузки — статической, однообразной и недозированной — не позволяют назвать ее полезной.
Роман Бартенев
Травматолог-ортопед, мануальный терапевт

Чем вредна стоячая работа

Главное, что нужно понимать продавцам-консультантам, баристам, флористам, промоутерам, парикмахерам и другим людям, которые по долгу службы проводят на ногах 8-9 часов в день, — для вашего здоровья опасно не столько само положение стоя, сколько дефицит движения.

Если наш организм в целом что-то любит, то это двигаться! Прежде всего это касается здоровья позвоночника и сердечно-сосудистой системы. Структуры первого питаются исключительно за счет движения. Что касается второй — кардиотренировки не просто так называются «кардио». Низкий уровень физической активности сопряжен с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Роман Бартенев
Травматолог-ортопед, мануальный терапевт

Если говорить о дефиците движения именно в положении стоя — его опасные последствия обусловлены тем, на какие части тела приходится нагрузка. В основном это стопы, колени и голени.

Работа на ногах. Фото unsplash.com
unsplash.com

Чаще всего пациенты из «стоячих» профессий жалуются на неприятные симптомы в области стоп (боли и деформации) и вен (ощущение тяжести, отеки).

Не стоит думать, что эти «запчасти» обязательно поразит какой-нибудь недуг. Однако их запас прочности будет расходоваться в большей степени. А поскольку он у всех индивидуален и определен генетикой, у кого-то проблемы возникнут раньше, у кого-то позже, а отдельные счастливчики имеют шансы уйти на пенсию и вовсе без симптомов.
Роман Бартенев
Травматолог-ортопед, мануальный терапевт

Как свести к минимуму вред стоячей работы для организма

Рекомендации, которыми поделился Роман, под силу выполнить каждому. При этом их пользу сложно переоценить. Вам поможет:

  1. Движение.

Постарайтесь, чтобы во время работы было побольше движений и вариативности. Если есть возможность периодически посидеть — посидите. Если нет, то старайтесь больше ходить, чем стоять. Даже на месте. Если и такой возможности нет, то можно пытаться организовать разнообразие и в положение стоя. Например: поставьте рядом что-то вроде невысокой ступеньки и поставьте одну ногу на нее. Периодически меняйте ноги.

Во время перерыва обязательно смените положение и режим активности. Ходили/стояли — посидите/полежите.

Во время смены можно выполнять простые упражнения по типу суставной гимнастики: простые движения в крупных суставах (голеностопном, коленном) с максимальной амплитудой и большим количеством повторений — 20-30 раз. Также можно проводить легкий самомассаж голени и стопы.

Массаж. Массаж: польза и вред для организма

  1. Контроль массы тела.

При наличии лишнего веса нагрузка на суставы стоп и коленные суставы в положении стоя закономерно возрастает. Как и риски заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Следите за питанием!

  1. Физическая активность.

Запас прочности суставов можно увеличить за счет регулярных тренировок, а крепкие мышцы будут принимать часть нагрузки на себя.

  1. Удобная обувь.

При выборе обуви для длительного пребывания на своих двоих руководствуйтесь в первую очередь субъективным комфортом, а не маркой и эстетикой. Все прочие советы неуниверсальны и могут не подойти конкретно вам. Хорошим дополнением будут ортопедические стельки. Лучше всего — изготовленные индивидуально.

Обувь. Фото unsplash.com
unsplash.com

Как облегчить свое состояние после рабочей смены

Почувствовать себя лучше после рабочего дня и снять ощущение тяжести в ногах многим помогают такие ритуалы, как:

  • прохладный душ для ног;

  • небольшой отдых в положении лежа с поднятыми вверх ногами;

  • хождение по ортопедическому коврику.

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Правда, возлагать на них большие надежды, по мнению нашего эксперта, не стоит.

Глобально эти рекомендации ничего не меняют, а помогают только в моменте, принося субъективное облегчение.
Роман Бартенев
Травматолог-ортопед, мануальный терапевт
Здоровье
Что будет, если...
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