Почему женатые мужчины живут дольше

Многолетние исследования в разных уголках мира показывают, что это действительно так.

Многочисленные исследования последних десятилетий показали, что женатые мужчины живут дольше и здоровье у них лучше, чем у холостяков. Почему так происходит, узнали у врача-терапевта Ярослава Конышева и кандидата медицинских наук Евгения Машковского.

Насколько дольше живут женатые мужчины в США и Европе

Согласно исследованию, опубликованному в The Daily Telegraph, одинокие мужчины чаще женатых умирают молодыми. В ходе исследования ученые оценили информацию о 67 тысячах мужчин и женщин из США, взятую из национальной переписи населения и свидетельств о смерти в период 1989-1997 годов. Холостяки оказались даже в большей опасности в плане здоровья, чем «старые девы».

По результатам оценки, одинокие мужчины 19-44 лет имеют риск преждевременной смерти (до 50 лет) на 58% выше, чем те, кто женат или имел опыт семейной жизни. Среди вдовцов этот показатель повышен на 40%, а у разведенных — на 27% по сравнению с женатыми. Схожая ситуация, по замечанию организатора исследования профессора Роберта Каплана, отмечается в Великобритании, Швеции и Дании. Проблему ученый видит в социальной изоляции холостых мужчин, которые по сравнению с женатыми оказываются лишены такого количества общения и внимания. Брак обеспечивает хоть какие-то социальные связи, считает Каплан.

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Как семейное положение влияет на российских мужчин

В Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава России с 2007 года в течение 16 лет проходили исследования, целью которых было выявить факторы, влияющие на развитие опасных для жизни заболеваний. Их результаты представила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Выяснилось, что женатые мужчины живут дольше. При этом главными факторами преждевременной смерти среди мужчин 44-64 лет эксперты назвали:

повышенное артериальное давление;

стресс;

курение;

употребление алкоголя.

Почему женатые мужчины живут дольше

Результаты отдельных исследований указывают на то, что брак может снизить риск преждевременной смерти у мужчин на 80%. Одна из важных причин этого состоит в том, что женатый человек получает социальную поддержку, чувство принадлежности к семье и своей необходимости. Такие мужчины чаще имеют более крепкие связи в обществе, на которые они могут положиться в трудные времена. Это снижает уровень стресса, который и провоцирует различные проблемы со здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания и депрессия.

Женатые мужчины (нередко под влиянием супруги) чаще придерживаются здорового образа жизни, регулярно занимаются, правильно питаются, реже курят и злоупотребляют алкоголем. По тем же причинам семейные мужчины чаще имеют более высокий уровень дохода, что позволяет им получать качественную медицинскую помощь, лучше питаться и отдыхать.

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Исходя из результатов многолетних исследований по всему миру и фактов, упомянутых выше, женатые мужчины действительно имеют большие шансы на долгую и здоровую жизнь. Не последнюю роль в этом играет влияние второй половинки, социальная поддержка, здоровый образ жизни и стабильность, которую дает брак. Но не стоит забывать, что каждый человек уникален: на продолжительность жизни могут влиять индивидуальные факторы. В браке должна быть подходящая атмосфера, которая благоприятно скажется на здоровье как мужчин, так и женщин.

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