Погружаться в ледяную ванну, как Павел Дуров, опасно для здоровья: объясняет врач

2 апр 14:00
На днях Интернет взбудоражил видеоролик основателя социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова, где он окунается в ванну, наполненную водой и льдом. По словам предпринимателя, несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом — это лучший способ начать день.
Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым разобрались, что такое ледяные ванны и так ли они безопасны, как многие говорят.
Ледяные ванны — это модная практика, когда люди окунаются в холодную воду со льдом и находятся в ней по несколько минут, иногда даже часов. Цель любителей холодовой ванны — почувствовать эйфорию и зарядиться энергией на весь день.
Однако спешим расстроить желающих принять ванну со льдом. Этот метод не так безопасен, как пишут в Интернете.
Для человека погружение в холодную воду — это всегда стресс, который в первую очередь сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах.
Наиболее опасная реакция организма на ледяную воду — это переохлаждение и холодовой шок, которые сопровождаются резким выбросом гормона стресса кортизола.
При холодовом шоке у человека быстро падает температура тела, затрудняется дыхание, может случиться приступ гипертонии и сердечной аритмии.Александр Горячевврач высшей категории, триатлет, марафонец
Еще одна опасность — холодовая травма, которая не связана с обморожением. Повреждаются периферийные нервные окончания и кровеносные сосуды. Весь этот процесс сопровождается болью, онемением и сохраняется в затронутых частях тела на долгие годы. При какой именно температуре воды может возникнуть холодовая травма — зависит от индивидуальных особенностей человека.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных опасностей и укрепить здоровье, следует проводить правильное закаливание организма.Александр Горячевврач высшей категории, триатлет, марафонец
Закаливание направлено на развитие устойчивости организма к воздействию вирусов.
С помощью него можно не только повысить физическую и умственную работоспособность, но и избавиться от эмоциональных проблем.
Основные принципы закаливания: регулярность, постепенность, учет индивидуальных особенностей и обязательный врачебный контроль.Александр Горячевврач высшей категории, триатлет, марафонец
Этапы правильного закаливания организма:
Лучше всего начинать закаливание весной или летом. Осенью и зимой останавливаться не стоит, так как в закаливании очень важна систематичность. Любой перерыв быстро «убивает результат».
Закаливающие процедуры следует проводить ежедневно, в одно и то же время.
Начинать закаливание лучше с обтираний, затем перейти к обливанию, душу или ванне.
Температура воды должна быть «комфортной», для начинающих — 30-32 градуса.
Затем температура постепенно снижается — на один градус раз в 3-5 дней, но не должна падать ниже 12 градусов.
Температура помещения, в котором проводится водная процедура, должна быть в пределах 18-22 градусов.
Многие приписывают полезные свойства закаливания ледяным ваннам, но это в корне ошибочно. Холодовые ванны назначаются в специфических случаях под наблюдением врача.Александр Горячевврач высшей категории, триатлет, марафонец
Не все могут закаляться и уж тем более принимать ледяные ванны. Есть ряд противопоказаний:
диабет;
гипертония или гипотензия;
сердечно-сосудистые заболевания;
патологии нервной системы;
кожные заболевания;
нарушение кровообращения, тромбозы;
обострение хронических заболеваний;
простуда и другие респираторные заболевания;
беременность.