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Погружаться в ледяную ванну, как Павел Дуров, опасно: рассказал врач
Здоровье

2 апр 14:00

4 мин.

Погружаться в ледяную ванну, как Павел Дуров, опасно для здоровья: объясняет врач

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Основатель Вконтакте Павел Дуров
Фото Global Look Press
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На днях Интернет взбудоражил видеоролик основателя социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова, где он окунается в ванну, наполненную водой и льдом. По словам предпринимателя, несколько минут в воде с температурой 0 градусов и льдом — это лучший способ начать день.

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Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым разобрались, что такое ледяные ванны и так ли они безопасны, как многие говорят.

Что такое ледяные ванны

Ледяные ванны — это модная практика, когда люди окунаются в холодную воду со льдом и находятся в ней по несколько минут, иногда даже часов. Цель любителей холодовой ванны — почувствовать эйфорию и зарядиться энергией на весь день.

Ледяные ванны применяются в отдельных случаях и не имеют ничего общего с закаливанием и укреплением организма.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Однако спешим расстроить желающих принять ванну со льдом. Этот метод не так безопасен, как пишут в Интернете.

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Чем опасны ледяные ванны

Для человека погружение в холодную воду — это всегда стресс, который в первую очередь сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах.

Лед в воде
Фото Michele Ursi/istockphoto.com

Наиболее опасная реакция организма на ледяную воду — это переохлаждение и холодовой шок, которые сопровождаются резким выбросом гормона стресса кортизола.

При холодовом шоке у человека быстро падает температура тела, затрудняется дыхание, может случиться приступ гипертонии и сердечной аритмии.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Еще одна опасность — холодовая травма, которая не связана с обморожением. Повреждаются периферийные нервные окончания и кровеносные сосуды. Весь этот процесс сопровождается болью, онемением и сохраняется в затронутых частях тела на долгие годы. При какой именно температуре воды может возникнуть холодовая травма — зависит от индивидуальных особенностей человека.

Чтобы обезопасить себя от нежелательных опасностей и укрепить здоровье, следует проводить правильное закаливание организма.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Как правильно закаляться

Закаливание направлено на развитие устойчивости организма к воздействию вирусов.

Мужчина обливается водой
Фото AleksandarNakic/istockphoto.com

С помощью него можно не только повысить физическую и умственную работоспособность, но и избавиться от эмоциональных проблем.

Основные принципы закаливания: регулярность, постепенность, учет индивидуальных особенностей и обязательный врачебный контроль.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Этапы правильного закаливания организма:

  • Лучше всего начинать закаливание весной или летом. Осенью и зимой останавливаться не стоит, так как в закаливании очень важна систематичность. Любой перерыв быстро «убивает результат».

  • Закаливающие процедуры следует проводить ежедневно, в одно и то же время.

  • Начинать закаливание лучше с обтираний, затем перейти к обливанию, душу или ванне.

  • Температура воды должна быть «комфортной», для начинающих — 30-32 градуса.

  • Затем температура постепенно снижается — на один градус раз в 3-5 дней, но не должна падать ниже 12 градусов.

  • Температура помещения, в котором проводится водная процедура, должна быть в пределах 18-22 градусов.

Многие приписывают полезные свойства закаливания ледяным ваннам, но это в корне ошибочно. Холодовые ванны назначаются в специфических случаях под наблюдением врача.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Фигурка ванны со льдом и человечками
Фото mtreasure/istockphoto.com

Противопоказания

Не все могут закаляться и уж тем более принимать ледяные ванны. Есть ряд противопоказаний:

  • диабет;

  • гипертония или гипотензия;

  • сердечно-сосудистые заболевания;

  • патологии нервной системы;

  • кожные заболевания;

  • нарушение кровообращения, тромбозы;

  • обострение хронических заболеваний;

  • простуда и другие респираторные заболевания;

  • беременность.

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