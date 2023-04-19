Что произойдет с организмом, если месяц спать на полу? Врач прокомментировал эксперимент блогера

Ко сну на полу мы привыкли относиться как к вынужденной мере, например, когда приехали гости, а спальных мест на всех не хватило. Но блогер и йог из Швейцарии Роберто Вольта решил провести эксперимент и добровольно проспал на полу целых 30 дней. Результаты этого опыта мы попросили прокомментировать врача-ортопеда Константина Сергеева.

Первые ночи дались Роберто тяжело, лежать на полу было жестко и некомфортно. Сначала он выдержал всего час и вернулся в кровать, но не сдался и довел челлендж до конца.

Чем полезен сон на полу

В результате, по словам блогера, твердая поверхность помогла мышцам и связкам расслабиться, и по утрам он стал чувствовать себя отдохнувшим и бодрым: «Ты просыпаешься не деревянным и окоченевшим, как представляют себе многие, а наоборот — более подвижным. Мне это понравилось, я мог сразу приступить к йоге или медитации».

Также Роберто рассказал, что благодаря расслабленным мышцам и связкам нижняя часть спины изменила свое положение, и вместо выдвинутого вперед живота и сутулости он получил ровную осанку и — неожиданно! — стал выше на полтора сантиметра.

Что постелить на пол для сна

Конечно, Роберто спал не на голом полу: он использовал тонкий складной татами. Такой выбор блогер объяснил нежеланием простудиться, потому что полы в его квартире обычно холодные. Тем, у кого нет с этим проблем, блогер посоветовал спать на пледе или коврике для йоги. В этом с ним солидарен и врач.

Сколько нужно спать на полу

Возникает логичный вопрос: раз спать на твердом так полезно, придется перелечь с кровати на пол навсегда? К счастью, ответ — нет. Если вам понравится эффект, использовать этот чудодейственный способ можно «курсами».

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Чем можно заменить сон на полу

Если сон на полу для вас уже перебор, можно начать с жесткого матраса. Однако, по мнению эксперта, даже самый жесткий вариант из мебельного магазина не даст такого же результата.

Кому нельзя спать на полу

Если вам захотелось повторить эксперимент, обратите внимание на то, что сон на полу разрешен не всем. Он строго противопоказан людям со следующими диагнозами:

трофические расстройства (нарушение процессов питания тканей);

нарушения микроциркуляции крови;

значительные деформации позвоночника.

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