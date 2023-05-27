4 принципа стройности от корейского блогера

Корейский блогер рассказывает в своем блоге на YouTube, как ей удается поддерживать стройность и избавляться от набранных килограммов. Уже одна эта фраза должна насторожить — девушка постоянно то худеет, то поправляется и далее по кругу.

Почему так происходит, объяснили эксперт по Восточной Азии Светлана Белошапкина и врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.

Как худеет блогер

Стройность автора блога, по ее словам, держится на четырех принципах:

аэробные упражнения перед едой (степпер, велосипед);

литр теплой воды перед едой с утра;

«чистое» питание один раз в день (один из приемов пищи должен быть абсолютно правильным, в идеале — все);

вечерняя тренировка («силовая» — так она называет упражнения с роллом, скручивания на пресс, планку с поворотами и подъемы гантелей).

Какие это дает результаты

В начале видео девушка рассказывает, что было время, когда при росте 168 см она весила 61 кг, затем с помощью «четырех принципов» ей удалось похудеть до 49 кг. Вес ее периодически менялся.

Сейчас оптимальным значением для себя блогер считает 55 кг. Если по каким-то причинам она выходит за норму, то возвращается к проверенной «формуле» стройности. В рамках ролика она показывает, как убирает лишние пару килограммов (с 57,1 кг до 55,2 кг).

Фото Freepik/@rawpixel.com

Девушка открыто говорит о том, что если пренебрегать этими правилами, то через 1-2 недели вес снова набирается. Но, как она подчеркивает, быстро набранные килограммы так же быстро и уходят, если все в порядке с желудком.

Как питаться, чтобы быстро похудеть

Рассказывать подробно о меню смысла не имеет, поскольку большую его часть составляют продукты и блюда, не свойственные рациону европейца (сундэ-гук — суп с кровяной колбасой, каша с тунцом и водорослями, пибимпаб и прочее). На что стоит обратить внимание, так это на суточную калорийность: она составляет всего 904 ккал в первый день, причем максимум из них — 661 ккал — приходится на ужин.

Девушка постоянно отслеживает изменения в силуэте и вес. Она подчеркивает, что оба показателя важны, так как если не обращать внимания на вес и довольствоваться только внешним видом, можно набрать много лишнего. Когда-то именно это с ней и произошло. Отсюда щепетильность в отношении веса.

Также блогер подчеркивает важность сна. Его, как и другие параметры она предлагает отслеживать с помощью приложения.

Какую роль в похудении блогера играют тренировки

Быстрые изменения силуэта, которые так тщательно отслеживает кореянка, не что иное, как быстрая потеря подкожной жидкости за счет упражнений. Во время тренировки человек потеет, улучшается кровообращение, разгоняется лимфа, как следствие — меняется структура кожи и уменьшаются отеки.

Активность может быть любой, но ежедневной. Для этого не обязательно потеть в зале по три часа в день или выполнять 10 упражнений утром и вечером — выбирайте то, что нравится вам:

получасовая прогулка со скоростью 5-7 км/ч — альтернатива упражнениям;

бег в течение 15-20 минут — отличное кардио (если у вас нет проблем с суставами и лишним весом);

йога или пилатес;

волейбол, футбол и прочее.

Если вы хотите добиться стройности — не стоит идти к ней любыми путями, они нередко ведут к потере здоровья вместе с лишними килограммами. И обратной дороги может не быть.

Фото Freepik/@drobotdean

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