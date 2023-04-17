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Сегодня, 21:00

Самый быстрый способ узнать, нужно ли вам похудеть

Ольга Стрельникова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Девушка в хорошей форме.
Фото istockphoto.com
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Эксперименты с диетами и похудением иногда доводят до крайностей, когда сложно трезво оценить свою форму. Чтобы узнать, нужно ли худеть, лучше воспользоваться проверенными способами. Они помогут определить идеальный вес с учетом индивидуальных особенностей и покажут не только лишние килограммы или их дефицит, но и распределение жировых отложений, а также подскажут, на какую цифру стоит ориентироваться. Какой из методов наиболее эффективен, разбирались с нутрициологом Ольгой Деккер.

Самый эффективный способ

Для этого метода (его еще называют OTR) вам потребуется знать всего две цифры — объем вашей талии и рост. Талия — довольно точный показатель здоровья и наличия лишнего веса. Если быть точнее, объем талии может указать на наличие висцерального жира — он находится не под кожей, а внутри и обволакивает внутренние органы, что в перспективе приводит к проблемам со здоровьем.

О том, какой должна быть талия, и почему так опасен висцеральный жир, мы рассказывали ранее.

Девушка встает на весы
Istockphoto/Prostock-Studio

Этот метод не только простой, но и точный, поскольку укажет именно на наличие избытка жировой ткани. Сослаться на «широкую кость» или большой объем мышц не получится.

Чтобы понять, что вам пора худеть, разделите объем талии на свой рост и посмотрите в таблице значений, все ли в норме.

Женщины

Индекс талия/рост Физическая форма
Менее 0,35 Патологическая худоба, дефицит веса
0,35-0,42 Выраженная худоба
0,42-0,46 Здоровое худощавое телосложение
0,46-0,49 Здоровое нормальное телосложение
0,49-0,54 Избыточный вес
0,54-0,58 Выраженный избыточный вес, ожирение
Более 0,58 Выраженное ожирение


Мужчины

Индекс талия/рост Физическая форма
Менее 0,35 Патологическая худоба, дефицит веса
0,35-0,43 Выраженная худоба
0,43-0,46 Здоровое худощавое телосложение
0,46-0,53 Здоровое нормальное телосложение
0,53-0,58 Избыточный вес
0,58-0,63 Выраженный избыточный вес, ожирение
Более 0,63 Выраженное ожирение
На&nbsp;сколько килограммов можно похудеть. На сколько килограммов в неделю можно похудеть без вреда для здоровья

Определение лишнего веса по индексу массы тела

Индекс массы тела или сокращенно — ИМТ, часто используется в медицинских учреждениях и фитнес-тренерами для оценки соответствия веса человека его росту. Чтобы определить свой ИМТ, разделите вес (в килограммах) на рост в квадрате (в метрах). Далее нужно свериться с таблицей.

ИМТ — достаточно простой и быстрый метод оценки веса, но он имеет недостатки, так как не учитывает:

  • процент мышечной массы;

  • распределение жировой ткани в организме;

  • возраст;

  • пол.

Чтобы понять, нужно ли человеку худеть, важно учитывать множество факторов, которые могут влиять на вес. Например, физическую активность, качество и количество пищи, уровень стресса и сон, а также наличие заболеваний, которые могут приводить к набору или потере веса.
Ольга Деккер
Нутрициолог
Девушка. Как похудеть без срывов? 8 советов от звезды российского фитнеса

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Существует и множество других. Выбор конкретного способа зависит от индивидуальных особенностей человека и его состояния здоровья. Оптимальный вариант — получить консультацию у специалиста. Он поможет выбрать наиболее подходящий способ, который определит, нужно ли вам худеть, а также расскажет, как это безопасно сделать.

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Советы и рекомендации
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