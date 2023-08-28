Как преодолеть страх высоты? 4 совета от психолога

Страх высоты — довольно распространенная фобия. Она способна изрядно подпортить жизнь, ограничив возможности наслаждаться жизнью. Если вы боитесь высоты, даже обычный полет на самолете может стать причиной дискомфорта и стресса, не говоря уже о приятных и интересных занятиях, таких как поездка в горы, отдых в аквапарке или ужин в ресторане с видом на ночной город. Как решить эту проблему, рассказала психолог Юлия Керецман.

Почему появляется страх высоты

Для начала нужно понять, почему возникает страх. Его причины кроются во множестве факторов — как физиологических, так и психологических.

Эволюционные факторы

Наших предков завораживала высота, но вместе с тем они понимали ее опасность. Уже тогда люди старались избегать различного рода угроз для жизни и продолжения рода, в том числе, падения с высоты.

Травматические воспоминания

Страх высоты может появиться после негативного опыта или травматического события, связанного с высотой. Например, если человек когда-то упал с высокого здания (или даже дерева) или был свидетелем подобного инцидента, он может испытывать сильный страх и опасается, что ситуация может повториться в будущем.

Фото istockphoto.com/molchanovdmitry

Нейробиологические факторы

Нередко страх высоты связан с функционированием мозга и нейробиологическими механизмами. Часть мозга, называемая амигдалой (миндалевидное тело), играет важную роль в обработке защитных реакций. Если у человека эта область слишком чувствительна, то и его реакции на опасность (любого рода) будут сильнее, чем у других.

Генетические факторы

Наследственность также может играть роль в развитии фобий, включая страх высоты. Если у кого-то из близких родственников был подобный страх, это повышает вероятность его появления у потомков.

Как преодолеть страх высоты

Преодолеть страх высоты непросто. Потребуется терпение, настойчивость и систематическая работа над собой, а в некоторых случаях и помощь специалиста.

Постепенный выход из зоны комфорта

Метод десенситизации предполагает, что вам нужно постепенно погружать себя в ситуации, вызывающие страх. В случае со страхом высоты — посещать места, которые вызывают минимальное беспокойство. Постепенно задачу следует усложнять.

Постоянная практика — ключ к успеху. Чем чаще вы сталкиваетесь со своим страхом, тем быстрее он теряет над вами власть. Выход из зоны комфорта — это еще и путь к личностному росту, ведь чем больше своих ограничений вы преодолеете, тем больше возможностей перед вами откроется.

Техники дыхания и релаксации

Дыхание играет важную роль в управлении стрессом и страхом. Практика глубокого ритмичного дыхания позволяет уравновесить физиологическую реакцию на страх.

Фото istockphoto.com/Daria Kulkova

Вдыхать нужно через нос, затем задерживать дыхание на несколько секунд и медленно выдыхать через рот.

Позитивное мышление и визуализация

Сила мышления огромна — она напрямую воздействует на эмоции и реакции человека. Попробуйте заменить внутренние негативные мысли на позитивные утверждения, чтобы направить ситуацию в нужное русло.

Профессиональная помощь

В некоторых случаях страх высоты может быть настолько сильным, что одному не справиться. Тогда лучше обратиться за профессиональной помощью.

Эти простые рекомендации помогут освободиться от ограничений. Шаг за шагом вы сможете подняться на новую высоту и расширить свои границы.

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