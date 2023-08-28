Как преодолеть страх высоты? 4 совета от психолога

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Страх высоты — довольно распространенная фобия. Она способна изрядно подпортить жизнь, ограничив возможности наслаждаться жизнью. Если вы боитесь высоты, даже обычный полет на самолете может стать причиной дискомфорта и стресса, не говоря уже о приятных и интересных занятиях, таких как поездка в горы, отдых в аквапарке или ужин в ресторане с видом на ночной город. Как решить эту проблему, рассказала психолог Юлия Керецман.
Для начала нужно понять, почему возникает страх. Его причины кроются во множестве факторов — как физиологических, так и психологических.
Наших предков завораживала высота, но вместе с тем они понимали ее опасность. Уже тогда люди старались избегать различного рода угроз для жизни и продолжения рода, в том числе, падения с высоты.
Страх высоты может появиться после негативного опыта или травматического события, связанного с высотой. Например, если человек когда-то упал с высокого здания (или даже дерева) или был свидетелем подобного инцидента, он может испытывать сильный страх и опасается, что ситуация может повториться в будущем.
Нередко страх высоты связан с функционированием мозга и нейробиологическими механизмами. Часть мозга, называемая амигдалой (миндалевидное тело), играет важную роль в обработке защитных реакций. Если у человека эта область слишком чувствительна, то и его реакции на опасность (любого рода) будут сильнее, чем у других.
Наследственность также может играть роль в развитии фобий, включая страх высоты. Если у кого-то из близких родственников был подобный страх, это повышает вероятность его появления у потомков.
Преодолеть страх высоты непросто. Потребуется терпение, настойчивость и систематическая работа над собой, а в некоторых случаях и помощь специалиста.
Метод десенситизации предполагает, что вам нужно постепенно погружать себя в ситуации, вызывающие страх. В случае со страхом высоты — посещать места, которые вызывают минимальное беспокойство. Постепенно задачу следует усложнять.
Постоянная практика — ключ к успеху. Чем чаще вы сталкиваетесь со своим страхом, тем быстрее он теряет над вами власть. Выход из зоны комфорта — это еще и путь к личностному росту, ведь чем больше своих ограничений вы преодолеете, тем больше возможностей перед вами откроется.
Дыхание играет важную роль в управлении стрессом и страхом. Практика глубокого ритмичного дыхания позволяет уравновесить физиологическую реакцию на страх.
Вдыхать нужно через нос, затем задерживать дыхание на несколько секунд и медленно выдыхать через рот.
Уменьшению тревожности способствует техника дыхательной гимнастики. Это способ дыхания, при котором вы активно используете диафрагму — мышцу, разделяющую грудную и брюшную полости. Диафрагмальное дыхание подразумевает более глубокие вдох и выдох, что помогает уменьшить напряжение и успокоить организм.
Также успокоиться можно с помощью различных методов релаксации, например, прогрессивной мускульной релаксации, медитации, йоги, аутогенной тренировки и других.Юлия КерецманПсихолог
Сила мышления огромна — она напрямую воздействует на эмоции и реакции человека. Попробуйте заменить внутренние негативные мысли на позитивные утверждения, чтобы направить ситуацию в нужное русло.
Визуализация того, что вы успешно преодолеваете высоту, укрепит вашу уверенность в себе. Представьте себя спокойным в ситуации, которая обычно вызывает страх. Постепенно увеличивайте количество деталей, представляйте все тщательно, включая звуки и ощущения.Юлия КерецманПсихолог
В некоторых случаях страх высоты может быть настолько сильным, что одному не справиться. Тогда лучше обратиться за профессиональной помощью.
Некоторые психотерапевты и психологи специализируются на работе со страхами и фобиями, включая страх высоты. Потому лучше не доводить себя до нестабильного психического состояния из-за постоянного ощущения страха и обратиться за помощью к специалисту.Юлия КерецманПсихолог
Эти простые рекомендации помогут освободиться от ограничений. Шаг за шагом вы сможете подняться на новую высоту и расширить свои границы.
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