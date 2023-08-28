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Сегодня, 15:00

Как преодолеть страх высоты? 4 совета от психолога

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка и парень стоят на вершине горы и смотрят на горизонт
Фото istockphoto.com/mihtiander
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Страх высоты — довольно распространенная фобия. Она способна изрядно подпортить жизнь, ограничив возможности наслаждаться жизнью. Если вы боитесь высоты, даже обычный полет на самолете может стать причиной дискомфорта и стресса, не говоря уже о приятных и интересных занятиях, таких как поездка в горы, отдых в аквапарке или ужин в ресторане с видом на ночной город. Как решить эту проблему, рассказала психолог Юлия Керецман.

Почему появляется страх высоты

Для начала нужно понять, почему возникает страх. Его причины кроются во множестве факторов — как физиологических, так и психологических.

Эволюционные факторы

Наших предков завораживала высота, но вместе с тем они понимали ее опасность. Уже тогда люди старались избегать различного рода угроз для жизни и продолжения рода, в том числе, падения с высоты.

Травматические воспоминания

Страх высоты может появиться после негативного опыта или травматического события, связанного с высотой. Например, если человек когда-то упал с высокого здания (или даже дерева) или был свидетелем подобного инцидента, он может испытывать сильный страх и опасается, что ситуация может повториться в будущем.

Девушка сидит на вершине горы
Фото istockphoto.com/molchanovdmitry

Нейробиологические факторы

Нередко страх высоты связан с функционированием мозга и нейробиологическими механизмами. Часть мозга, называемая амигдалой (миндалевидное тело), играет важную роль в обработке защитных реакций. Если у человека эта область слишком чувствительна, то и его реакции на опасность (любого рода) будут сильнее, чем у других.

Генетические факторы

Наследственность также может играть роль в развитии фобий, включая страх высоты. Если у кого-то из близких родственников был подобный страх, это повышает вероятность его появления у потомков.

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Как преодолеть страх высоты

Преодолеть страх высоты непросто. Потребуется терпение, настойчивость и систематическая работа над собой, а в некоторых случаях и помощь специалиста.

Постепенный выход из зоны комфорта

Метод десенситизации предполагает, что вам нужно постепенно погружать себя в ситуации, вызывающие страх. В случае со страхом высоты — посещать места, которые вызывают минимальное беспокойство. Постепенно задачу следует усложнять.

Например, если вы боитесь подъема на башню, начните с нескольких шагов по лестнице. Постепенно увеличивайте высоту. Это поможет нервной системе адаптироваться к обстоятельствам без излишнего стресса. И, возможно, уже совсем скоро вы обнаружите себя на вершине этой башни.
Юлия Керецман
Психолог

Постоянная практика — ключ к успеху. Чем чаще вы сталкиваетесь со своим страхом, тем быстрее он теряет над вами власть. Выход из зоны комфорта — это еще и путь к личностному росту, ведь чем больше своих ограничений вы преодолеете, тем больше возможностей перед вами откроется.

Техники дыхания и релаксации

Дыхание играет важную роль в управлении стрессом и страхом. Практика глубокого ритмичного дыхания позволяет уравновесить физиологическую реакцию на страх.

Девушка выполняет дыхательную гимнастику на природе
Фото istockphoto.com/Daria Kulkova

Вдыхать нужно через нос, затем задерживать дыхание на несколько секунд и медленно выдыхать через рот.

Уменьшению тревожности способствует техника дыхательной гимнастики. Это способ дыхания, при котором вы активно используете диафрагму — мышцу, разделяющую грудную и брюшную полости. Диафрагмальное дыхание подразумевает более глубокие вдох и выдох, что помогает уменьшить напряжение и успокоить организм.

Также успокоиться можно с помощью различных методов релаксации, например, прогрессивной мускульной релаксации, медитации, йоги, аутогенной тренировки и других.
Юлия Керецман
Психолог

Позитивное мышление и визуализация

Сила мышления огромна — она напрямую воздействует на эмоции и реакции человека. Попробуйте заменить внутренние негативные мысли на позитивные утверждения, чтобы направить ситуацию в нужное русло.

Визуализация того, что вы успешно преодолеваете высоту, укрепит вашу уверенность в себе. Представьте себя спокойным в ситуации, которая обычно вызывает страх. Постепенно увеличивайте количество деталей, представляйте все тщательно, включая звуки и ощущения.
Юлия Керецман
Психолог

Профессиональная помощь

В некоторых случаях страх высоты может быть настолько сильным, что одному не справиться. Тогда лучше обратиться за профессиональной помощью.

Некоторые психотерапевты и психологи специализируются на работе со страхами и фобиями, включая страх высоты. Потому лучше не доводить себя до нестабильного психического состояния из-за постоянного ощущения страха и обратиться за помощью к специалисту.
Юлия Керецман
Психолог

Эти простые рекомендации помогут освободиться от ограничений. Шаг за шагом вы сможете подняться на новую высоту и расширить свои границы.

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Психология
Советы и рекомендации
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