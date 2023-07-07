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Сегодня, 20:00

Как избавиться от укусов комаров

Ольга Стрельникова
,
Николай Дубинин
Врач-эпидемиолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Татьяна Серебрякова
Врач дерматолог-косметолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка чешет руку
Фото istockphoto.com/nensuria
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Комариные укусы — не просто неприятное, но иногда довольно болезненное явление. У некоторых появляется нестерпимый зуд и аллергия вплоть до волдырей и удушья. Если укусы комаров для вас не проходят бесследно, вам помогут рекомендации экспертов.

Как выглядят и почему чешутся комариные укусы

Самые кровожадные представители этого вида насекомых — самки. Именно они оставляют на коже неприятные розоватые пятна. Слюна комара воспринимается как аллерген, поэтому места укусов чешутся и воспаляются.

Комар вводит в кожу чужеродные белки, вызывающие реакцию со стороны организма. Иммунитет человека реагирует такими симптомами, как покраснение и отек, появляются зуд и неприятные ощущения в месте укуса и вокруг.
Татьяна Серебрякова
Врач — дерматолог-косметолог

Немедленные действия после укуса комара

Если вас укусил комар, не чешите это место. Лучше смажьте его специальным средством, например «Фенистил гелем» или «Псило-бальзамом». Можно нанести эфирное масло лаванды, мяты или зеленого чая, если на них нет аллергии. Или воспользоваться народным методом — обработать воспаленную область мятной зубной пастой. Распространение аллергена по организму также остановит кубик льда.

Когда произошел укус, основная задача — убрать последствия. Сначала протрите пятно спиртовой салфеткой. После нанесите антигистаминные средства.
Татьяна Серебрякова
Врач — дерматолог-косметолог

Как уменьшить зуд и отек после укуса комара

Чтобы предотвратить зуд, нужно замедлить кровообращение в месте укуса, чтобы аллергены не спешили распространяться по организму. Для этого подойдет охлаждающий компресс или готовое средство из аптеки. Если отек уже появился, попробуйте примочки с содой, уксусом или нашатырным спиртом.

Девушка наносит уходовое средство
Фото istockphoto.com/FreshSplash

Снять зуд и припухлость, помимо внешних способов, помогут антигистаминные препараты («Лоратадин», «Дезлоратадин», «Эбастин», «Левоцетиризин», «Цетиризин» и прочие). Выбирать их нужно индивидуально, проконсультировавшись с врачом.

Как ухаживать за укушенной областью

Чтобы ускорить заживление, место укуса нужно регулярно смазывать специальными средствами. Такие средства хорошо снимают основные симптомы: отек, покраснение, зуд и воспаление.

Препараты для ухода за укушенной кожей

Идеальным вариантом для ухода за местом укуса будут:

  • «Азудол», гель после укусов комаров (успокаивает раздраженную кожу, снимает зуд);

  • бальзам после укусов насекомых Gardex Baby с чередой, ромашкой и мятой (содержит антибактериальные компоненты, быстро снимает зуд и воспаление);

  • крем Picnic Hypoallergenic (быстро успокаивает, устраняет покраснение и следы укусов, исключает заражение крови при расчесывании ран, подходит взрослым и детям от одного года).

Вы можете выбрать любое другое средство, подходящее вам по составу и бюджету. Учитывайте возрастные ограничения и срок годности, которые указаны на упаковке.

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Лекарственные средства и аптечные препараты от укусов комаров

Подойдут кремы, гели, бальзамы, которые содержат вещества против аллергии. Например, «Фенистил-гель», «Псило-бальзам» или мазь «Тавегил».

В некоторых случаях могут потребоваться и оральные антигистаминные препараты. Их, как и любые лекарства, должен подбирать врач. При сильном отеке специалист также может порекомендовать смазывать место укуса «Гидрокортизоном» или «Адвантаном» (гормональные препараты).

Девушка разбирается в домашней аптечке
Фото istockphoto.com/Kostikova

Кремы, спреи и лосьоны против укусов комаров

Сейчас в любой аптеке и даже массмаркете можно найти немало средств. Например, бюджетный гель-бальзам «Холодок» отлично снимает зуд, препятствует распространению инфекции и снимает воспаление. Из недорогих средств также подойдет бальзам «Звездочка» или «Спасатель».

Эффективна и продукция популярных брендов, специализирующихся именно на средствах от комаров: Gardex, Mosquitall, Picnic, «Дэта», komarek, OFF!, «Москилл».

Выбирая средство от укусов комаров для ребенка, учитывайте, что даже детские кремы и гели не всегда подходят младенцам. Поэтому внимательно читайте рекомендации на упаковке.

Домашние средства и народные рецепты от укусов комаров

Если поблизости нет аптеки, загляните в кухонный шкаф — обычная сода или уксус успокоят зуд и снимут отек.

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Если у вас есть сок алоэ вера (в бутылочке, в виде геля или растение), используйте его. Из трав успокаивающим действием обладают: ромашка, череда, мелисса, мята, календула. Но аллергикам с подобными народными методами лучше не экспериментировать.

Алоэ вера, отвар ромашки, отвары коры дуба и даже заваренный пакетик черного чая — все это дает довольно хороший успокаивающий эффект, снижает зуд. Один из народных методов: прикладывать горячую ложку к месту укуса. Тогда сосуды расширяются, а токсины комара нейтрализуются быстрее. Еще к месту укуса также можно приложить кубик льда. А вот мед использовать нежелательно, так как у некоторых людей есть на него аллергия, но они об этом могут просто не знать.
Татьяна Серебрякова
Врач — дерматолог-косметолог

Как избежать укусов комаров

Сейчас выпускают множество средств, которые помогают предотвратить укусы комаров. Их называют репеллентами. Они безопасны даже для детей (проверяйте информацию на упаковке о возрастных ограничениях) и отпугивают кровососущих насекомых.

Одежда и аксессуары, предотвращающие укусы комаров

Для любителей рыбалки предусмотрена специальная одежда — это различные накомарники на голову, антимоскитные сетки-куртки, сетки-капюшоны и костюмы. Для обычной прогулки в лесу будет достаточно одежды из плотной ткани, закрывающей максимально все тело, поверх которой можно нанести спрей от комаров.

Семья в лесу собирается на пикник
Фото istockphoto.com/vorDa

Время суток и места пребывания, которые следует избегать

Для места обитания и размножения комары выбирают густые влажные заросли и застойную воду. Пик их активности приходится на вечернее время и раннее утро в безветренную теплую погоду.

Удаление стоячей воды и предотвращение размножения комаров

Поскольку комары любят влажность (заболоченные места, скопление стоячей воды и канавы), избежать их бесконтрольного размножения на участке очень легко. Ухаживайте за водными ресурсами, убирайте высокую траву, обрабатывайте деревья и кустарники.

В городской среде комары обитают в сырых подвалах многоквартирных домов, затопленных помещениях. Чтобы избавиться от них, нужно высушить все помещения и в идеале обратиться в службу дезинфекции.

Применение эфирных масел и натуральных отпугивателей

Если вы не аллергик, можно попробовать использовать эфирные масла. Эффект от них не фантастический, но все же есть. Подойдут:

  • эвкалипт;

  • гвоздика;

  • розмарин;

  • лаванда (она же поможет убрать следы от укусов).

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Отпугнуть комаров поможет запах дыма, камфоры, табака, хвои, можжевельника, еловых и сосновых шишек.

Когда обратиться за медицинской помощью

В некоторых случаях может появиться аллергия на комариные укусы (кулицидоз). Если спустя 15-30 минут после укуса место порозовело, чешется, воспалилось и сильно отекло, вплоть до волдыря, возникло чувство удушья, слезотечение, упало давление — нужно принять антигистаминное, приложить охлаждающий компресс и срочно вызвать скорую.

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