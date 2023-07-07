Как избавиться от укусов комаров

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Комариные укусы — не просто неприятное, но иногда довольно болезненное явление. У некоторых появляется нестерпимый зуд и аллергия вплоть до волдырей и удушья. Если укусы комаров для вас не проходят бесследно, вам помогут рекомендации экспертов.
Самые кровожадные представители этого вида насекомых — самки. Именно они оставляют на коже неприятные розоватые пятна. Слюна комара воспринимается как аллерген, поэтому места укусов чешутся и воспаляются.
Если вас укусил комар, не чешите это место. Лучше смажьте его специальным средством, например «Фенистил гелем» или «Псило-бальзамом». Можно нанести эфирное масло лаванды, мяты или зеленого чая, если на них нет аллергии. Или воспользоваться народным методом — обработать воспаленную область мятной зубной пастой. Распространение аллергена по организму также остановит кубик льда.
Когда произошел укус, основная задача — убрать последствия. Сначала протрите пятно спиртовой салфеткой. После нанесите антигистаминные средства.Татьяна СеребряковаВрач — дерматолог-косметолог
Чтобы предотвратить зуд, нужно замедлить кровообращение в месте укуса, чтобы аллергены не спешили распространяться по организму. Для этого подойдет охлаждающий компресс или готовое средство из аптеки. Если отек уже появился, попробуйте примочки с содой, уксусом или нашатырным спиртом.
Снять зуд и припухлость, помимо внешних способов, помогут антигистаминные препараты («Лоратадин», «Дезлоратадин», «Эбастин», «Левоцетиризин», «Цетиризин» и прочие). Выбирать их нужно индивидуально, проконсультировавшись с врачом.
Чтобы ускорить заживление, место укуса нужно регулярно смазывать специальными средствами. Такие средства хорошо снимают основные симптомы: отек, покраснение, зуд и воспаление.
Идеальным вариантом для ухода за местом укуса будут:
«Азудол», гель после укусов комаров (успокаивает раздраженную кожу, снимает зуд);
бальзам после укусов насекомых Gardex Baby с чередой, ромашкой и мятой (содержит антибактериальные компоненты, быстро снимает зуд и воспаление);
крем Picnic Hypoallergenic (быстро успокаивает, устраняет покраснение и следы укусов, исключает заражение крови при расчесывании ран, подходит взрослым и детям от одного года).
Вы можете выбрать любое другое средство, подходящее вам по составу и бюджету. Учитывайте возрастные ограничения и срок годности, которые указаны на упаковке.
Подойдут кремы, гели, бальзамы, которые содержат вещества против аллергии. Например, «Фенистил-гель», «Псило-бальзам» или мазь «Тавегил».
В некоторых случаях могут потребоваться и оральные антигистаминные препараты. Их, как и любые лекарства, должен подбирать врач. При сильном отеке специалист также может порекомендовать смазывать место укуса «Гидрокортизоном» или «Адвантаном» (гормональные препараты).
Сейчас в любой аптеке и даже массмаркете можно найти немало средств. Например, бюджетный гель-бальзам «Холодок» отлично снимает зуд, препятствует распространению инфекции и снимает воспаление. Из недорогих средств также подойдет бальзам «Звездочка» или «Спасатель».
Эффективна и продукция популярных брендов, специализирующихся именно на средствах от комаров: Gardex, Mosquitall, Picnic, «Дэта», komarek, OFF!, «Москилл».
Выбирая средство от укусов комаров для ребенка, учитывайте, что даже детские кремы и гели не всегда подходят младенцам. Поэтому внимательно читайте рекомендации на упаковке.
Если поблизости нет аптеки, загляните в кухонный шкаф — обычная сода или уксус успокоят зуд и снимут отек.
Если у вас есть сок алоэ вера (в бутылочке, в виде геля или растение), используйте его. Из трав успокаивающим действием обладают: ромашка, череда, мелисса, мята, календула. Но аллергикам с подобными народными методами лучше не экспериментировать.
Алоэ вера, отвар ромашки, отвары коры дуба и даже заваренный пакетик черного чая — все это дает довольно хороший успокаивающий эффект, снижает зуд. Один из народных методов: прикладывать горячую ложку к месту укуса. Тогда сосуды расширяются, а токсины комара нейтрализуются быстрее. Еще к месту укуса также можно приложить кубик льда. А вот мед использовать нежелательно, так как у некоторых людей есть на него аллергия, но они об этом могут просто не знать.Татьяна СеребряковаВрач — дерматолог-косметолог
Сейчас выпускают множество средств, которые помогают предотвратить укусы комаров. Их называют репеллентами. Они безопасны даже для детей (проверяйте информацию на упаковке о возрастных ограничениях) и отпугивают кровососущих насекомых.
Для любителей рыбалки предусмотрена специальная одежда — это различные накомарники на голову, антимоскитные сетки-куртки, сетки-капюшоны и костюмы. Для обычной прогулки в лесу будет достаточно одежды из плотной ткани, закрывающей максимально все тело, поверх которой можно нанести спрей от комаров.
Для места обитания и размножения комары выбирают густые влажные заросли и застойную воду. Пик их активности приходится на вечернее время и раннее утро в безветренную теплую погоду.
Поскольку комары любят влажность (заболоченные места, скопление стоячей воды и канавы), избежать их бесконтрольного размножения на участке очень легко. Ухаживайте за водными ресурсами, убирайте высокую траву, обрабатывайте деревья и кустарники.
В городской среде комары обитают в сырых подвалах многоквартирных домов, затопленных помещениях. Чтобы избавиться от них, нужно высушить все помещения и в идеале обратиться в службу дезинфекции.
Если вы не аллергик, можно попробовать использовать эфирные масла. Эффект от них не фантастический, но все же есть. Подойдут:
эвкалипт;
гвоздика;
розмарин;
лаванда (она же поможет убрать следы от укусов).
Отпугнуть комаров поможет запах дыма, камфоры, табака, хвои, можжевельника, еловых и сосновых шишек.
В некоторых случаях может появиться аллергия на комариные укусы (кулицидоз). Если спустя 15-30 минут после укуса место порозовело, чешется, воспалилось и сильно отекло, вплоть до волдыря, возникло чувство удушья, слезотечение, упало давление — нужно принять антигистаминное, приложить охлаждающий компресс и срочно вызвать скорую.
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