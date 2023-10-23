Какие наушники безопаснее: на голову или в уши?

Спрос на наушники вырос во время пандемии, когда членам семьи требовалось одновременно решать разные задачи: развлекаться, участвовать в онлайн-встречах, дистанционно учиться. Уже тогда многие стали задаваться вопросом, не вредно ли для слуха постоянно находиться в наушниках и как обезопасить слух. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила соответствующие разъяснения. Рекомендации касаются в основном уровня допустимой громкости, которую можно использовать, надевая наушники. Ответов, какие наушники более безопасны для слуха, ВОЗ не дала. Поэтому разбираемся в этом вопросе с экспертом.

Типы наушников

Накладные

Они же — наушники на голову. Их амбушюры (часть наушников, соприкасающаяся с ушами или головой) плюс-минус соответствуют размеру ушной раковины.

Наушники на голову есть двух видов. У первых (простых и недорогих) форма амбушюр открытая: она неглубокая (напоминает трубку аналогового телефона), покрыта мягким материалом. Амбушюры не облегают ушную раковину, а прижимаются к ней. Качество звука в таких наушниках оставляет желать лучшего, поскольку шумы внешнего мира слышны так же, как и аудио, прослушиваемое через наушники. Чтобы лучше слышать звук из наушников, приходится либо плотно прижимать их к ушам, либо увеличивать громкость. Еще один минус таких наушников — окружающие довольно отчетливо слышат аудио.

Фото unsplash.com/Daniel Robert Dinu

Второй вид таких наушников полностью охватывает ушные раковины, дороже и намного лучше справляется с тем, чтобы заглушать посторонние шумы. В некоторых (особенно дорогих) моделях есть функция активного шумоподавления.

Если неправильно подобрать наушники по форме, уши от них будут уставать или даже болеть. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется примерять их перед покупкой. Наушники должны комфортно сидеть на голове, не давить на нее, но и не соскальзывать. Желательно удостовериться, что и материал амбушюр не причиняет дискомфорта.

Вставные (вкладыши)

По форме такие наушники могут быть круглыми или каплевидными. Вкладыши прилегают ко входу в слуховой проход. Это обеспечивает лучшее качество звука, чем в накладных наушниках. Тем не менее, вставные наушники прилегают к ушам не очень плотно. Поэтому и окружающие могут слышать отголоски звуков из наушников (как правило, низкочастотные), и человек в наушниках слышит звуки внешнего мира. Если, конечно, не включил звук на максимум. В наушниках-вкладышах без функции шумоподавления приходится увеличивать громкость, находясь в местах с повышенным уровнем шума. Например, на улице и в общественном транспорте.

Фото unsplash.com/ Daniel Romero

У некоторых людей долгое ношение вкладышей вызывает головную боль и дискомфорт в ушах.

Внутриканальные

Другие названия: вакуумные наушники, наушники-затычки. Они вставляются внутрь ушного прохода. Амбушюры закрывают слуховой проход по принципу берушей, поэтому человек практически не слышит звуки внешнего мира и отчетливо слышит звуки аудио. Кстати, если громкость превышает 80 децибел, повышается риск потери слуха.

Амбушюры внутриканальных наушников бывают разных форм и размеров, что позволяет подобрать оптимальную глубину проникновения наушника в слуховой проход.

Фото unsplash.com/ rupixen.com

Внутриканальные наушники, как и накладные, желательно примерять перед покупкой.

Вставные и внутриканальные наушники могут быть проводными и беспроводными. На риск повреждения слуха этот показатель не влияет. Но, по некоторым данным, беспроводные наушники могут стать причиной других проблем со здоровьем.

Какие наушники безопаснее

Безопасность для здоровья

Здесь достаточно много показателей.

по риску возникновения головной боли

Здесь не может быть универсальных рекомендаций, поскольку головная боль после наушников возникает по разным причинам. Например, из-за напряжения, вызванного необходимостью слушать два источника звука одновременно, из-за давления наушника на ухо, из-за слишком громкого звука.

Чтобы избежать головной боли, нужно выбирать наиболее подходящий тип наушников. Также важно делать перерывы в прослушивании аудио и соблюдать рекомендованный уровень громкости.

по риску воспаления уха

Уши — достаточно уязвимый орган. Переохлаждение ушей может привести к воспалению. С этой точки зрения накладные наушники, которые можно носить поверх шапки, безопаснее наушников других типов. Кроме того, накладные наушники большого размера сами по себе надежно защищают уши от ветра.

Вставные и внутриканальные наушники зимой рекомендуется согревать в руке или надевать в помещении. Холодный наушник, вставленный в слуховой проход, может стать причиной отита. Особенно важно соблюдать это правило людям, уже имеющим насморк или другие проявления ОРВИ.

по риску инфекционных и грибковых заболеваний

Мало кто, делясь одним наушником с другом, задумывается о том, что наушники — такая же индивидуальная вещь, как расческа или зубная щетка. Даже собственные девайсы нужно протирать влажной салфеткой перед использованием. Если этого не делать, микробы, скопившиеся на поверхности наушника, могут привести к появлению прыщей и других воспалительных процессов на коже. А в период болезни — еще и к другим воспалениям.

В этом плане накладные наушники снова выигрывают. Во-первых, их проще чистить. А во-вторых, ими на законных основаниях можно не делиться.

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по риску получения повреждений

Ежегодно множество людей попадает под поезда и под машины, не слыша предупреждающих сигналов транспорта. Кроме того, всегда есть риск стать жертвой преступления. Идти по безлюдному месту в наушниках — плохая идея.

В любых наушниках можно не услышать гудок паровоза или другой звук, предупреждающий об опасности. Но, в целом, в этом плане накладные и вставные наушники более предпочтительны.

Безопасность для слуха

Любые наушники отрицательно влияют на слух, если пользоваться ими постоянно или слушать очень громкую музыку.

Впрочем, при прослушивании аудио на полную громкость особенно опасны внутриканальные наушники. За счет того, что они беспрепятственно «доставляют» звук непосредственно на барабанную перепонку, повышается риск повреждения сенсорных клеток. В результате может развиться нейросенсорная тугоухость.

Если же соблюдать так называемую слуховую гигиену, то все наушники будут примерно одинаково безопасными.

Слуховая гигиена включает всего несколько пунктов:

слушать аудио на громкости не более 60% от максимальной;

использовать наушники не более 2-3 часов без перерыва (лучше всего делать перерыв на 10 минут каждый час);

включать аудио громкостью до 80 децибел (для сравнения: уровень шума в библиотеке составляет 40 дБ, а звук взлетающего самолета — 140 дБ).

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