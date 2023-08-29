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Сегодня, 07:00

Как менялась форма Вонен из Ive, рассказываем вместе с экспертом

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Елена Желянина
Нутрициолог, диетолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Чан Вонен
Фото Соцсети
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В Южной Корее красивое и стройное телосложение является неотъемлемой частью успеха и привлекательности. Культ худобы транслирует не только развлекательная индустрия, но и настроения общества. Молодые люди стремятся соответствовать этим идеалам, ориентируясь на айдолов. Чан Вонен, южнокорейская певица и модель, — пример того, как следование трендам и неспособность противостоять общественному мнению отражается на здоровье и внешнем виде.

Диетолог Елена Желянина рассказывает, к чему может привести дефицит веса на примере юной певицы.

Биография

Будущая звезда родилась в Сеуле. Популярность пришла к Вонен случайно и стремительно: еще когда она училась в школе, ее заметили на улице агенты корейской развлекательной компании Starship Entertainment. Так начался ее путь к славе: сначала — участие в шоу Produce 48, местном аналоге «Последнего героя», а после — в женской группе Iz*One. Дебют в качестве модели состоялся на выставке Tokyo Girls Collection в 2019 году, на момент которой Вонен было всего 15 лет. В 2021 она стала соведущей премии Asia Artist Awards, и повторила успех в 2022-м.

Чан Вонен
Фото Соцсети

На данный момент девушка — участница нового проекта Ive от Starship Entertainment, женского k-pop коллектива из шести девушек.

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Проблемы с весом

Сейчас Чан Вонен всего 18 лет. Как и многие подростки и тем более публичные личности, она подвергается давлению и страдает от чрезмерных ожиданий относительно своего внешнего вида. Агентства вынуждают девушек быть очень худыми, и порой эти требования переходят границы здравого смысла. По слухам, айдолы соблюдают очень жесткие диеты: голодают и питаются исключительно легкими салатами. При этом для зрителей создается иллюзия, что девушки ни в чем себя не ограничивают и могут съесть бургер на камеру.

Чан Вонен
Фото Соцсети

Вонен никогда не страдала от лишнего веса. Но нездоровый тренд не обошел стороной и ее: на юношеских фото она стройная, но в течение нескольких лет популярности вес стал резко снижаться, а худоба стала экстремальной. Аудитория разделилась на два лагеря: одни считают ее идеалом красоты, другие — бьют тревогу и говорят о болезни. На фото и видео с некоторых выступлений группы видно, что щеки девушки впали, а скулы стали острее. Ноги из стройных превратились в совсем тонкие. Корейские нетизены (пользователи интернета) утверждают, что рацион девушки и вовсе ограничен одним огурцом ежедневно.

Рост у девушки около 173 см, а вес, согласно данным в интернете, около 45 кг. Мы можем рассчитать индекс массы тела (ИМТ) — важный критерий оценки здоровья человека. Согласно расчету, ИМТ Чан Вонен составляет менее 15, что является выраженным дефицитом массы тела, который может иметь серьезные последствия для здоровья.
Елена Желянина
Нутрициолог, диетолог
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Последствия экстремальных диет

Безумное стремление к стройности и недовольство своим внешним видом может вызывать депрессию, тревожность и другие психологические проблемы. Жесткое ограничение в еде и неадекватное отношение к похудению — короткий путь к анорексии.

У людей с таким диагнозом искажается восприятие собственного тела, и они могут видеть себя полными, даже если у них дефицит массы тела. Недостаточное потребление пищи может вызывать проблемы с пищеварением, работой сердечно-сосудистой системы, отсутствию менструации и в целом нарушения гормонального фона. Недостаток кальция и других питательных веществ может привести к остеопорозу уже в юном возрасте и повышенному риску переломов.
Елена Желянина
Нутрициолог, диетолог

Как Вонен выглядит сейчас

Поклонники забеспокоились о здоровье исполнительницы в 2022 году, во время промоушена третьего альбома группы Ive — After Like. На фото того периода артистка выглядит изможденной: кожа обтягивает скелет, видны позвонки на спине и острые плечи.

Чан Вонен
Фото Соцсети

В последнее время вес артистки постепенно возвращается в норму: судя по последним постам в соцсетях, Вонен удалось набрать несколько килограммов и вернуть здоровый вид — лицо округлилось, появились мышцы.

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Важно помнить, что здоровье всегда должно быть приоритетом, а экстремальные меры для достижения навязанных стандартов красоты наносят непоправимый вред. Проблемы с избыточным весом или самооценкой — повод обратиться к медицинским специалистам, а не заниматься самоистязанием.

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