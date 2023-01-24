Кому и зачем нужна лазерная шлифовка кожи? Отвечает дерматолог

На деле процедура не такая страшная, как кажется по видео в интернете.

Прежде чем ответить на вопросы, кому и зачем, давайте разберемся, в чем суть этого аппаратного метода лечения кожи.

Что такое лазерная шлифовка

Аппаратная процедура представляет собой контролируемое повреждение верхних слоев кожи с помощью лазера. Разрушая поверхностный слой, мы запускаем процесс регенерации и обновления клеток. В результате чего сужаются поры, уменьшается количество пигментных пятен, цвет кожи становится более ровным, улучшается тонус и выравнивается текстура.

Действие лазерного излучения заключается в выпаривании поврежденных клеток. Лучи активируют различные ферменты, которые принимают активное участие в синтезе внеклеточного матрикса и способствуют выработке коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Последние необходимы для гладкой и подтянутой кожи.

Фото Freepik/garetsvisual

Также под воздействием лазера запускаются репаративные процессы в клетках, восстанавливается их способность ликвидировать поврежденные участки.

Чем хороша лазерная шлифовка:

Результат заметен сразу. После первой процедуры отмечается эффект лифтинга и увлажнения кожи.

Процедура безопасна. Луч лазера направляют точно на дефект, без захвата здоровых тканей. Оборудование оснащено охладительной системой, которая снижает ощущение дискомфорта во время шлифовки.

Быстрое восстановление. Реабилитационный период занимает всего 3-5 дней (в среднем). Отечность и покраснения проходят за несколько дней самостоятельно. Необходимо лишь соблюдать рекомендации: отказаться от посещения тренажерного зала, бани, сауны, не загорать.

Универсальность. Лазерную шлифовку применяют для устранения эстетических несовершенств на коже лица и тела, а также для последствий резкого похудения (растяжек), кесарева сечения и иных операций.

Шлифовка отлично подойдет как процедура, когда необходимо привлекательно выглядеть на мероприятии со свежим подтянутым лицом.

У тех, кто периодически делает ботулинотерапию (инъекции ботокса), эффективность лазерной шлифовки ниже.

Из неприятных, хотя и временных эффектов процедуры можно выделить ощущение жжения и сильную отечность. Первое проходит в течение нескольких часов после шлифовки, а вторая — в первые 2-3 дня.

Какой бывает лазерная шлифовка

Существуют три вида лазерной шлифовки:

Углекислотная (CO2) — для шлифовки растяжек, рубцов, устранения новообразований.

Эрбиевая — оборудование излучает несколько микролучей, тепло рассеивается и не раздражает чувствительную кожу. Процедура создает эффект лифтинга и отлично подходит для кожи шеи и век.

Фракционная (неабляционное омоложение) — обновляет увядающую кожу, запускает регенерацию и выработку коллагена. Здоровые окружающие ткани не травмируются, воздействие точечное.

Для процедуры используют разные лазерные установки, рассказываю о наиболее распространенных из них.

Фото Freepik/serhii_bobyk

Фракционный аппарат DOT СО2 обеспечивает фотоомоложение. Микроповреждения формируются на определенной глубине. Процедура безболезненная. Восстановление занимает 3-5 дней.

Фракционная установка CO2RE обеспечивает быстродействующий эффект омоложения, устраняет рубцы, расширенные поры, морщины. Прибор воздействует на глубокие и поверхностные слои.

Фракционную лазерную шлифовку выполняют с помощью аппарата DOT DEKA. Современное оборудование деликатно устраняет новообразования, уменьшает период реабилитации.

Эрбиевый лазер Fotona является самым холодным, поэтому процедура безболезненная, а реабилитация быстрая. В зависимости от нужного эффекта аппарат работает в разных режимах.

Система Halo — первый гибридный лазер, результаты при воздействии которого заметны после 1-3 сеансов. Встроенная система охлаждения обеспечивает безболезненное воздействие. Во время процедуры омолаживаются глубокие слои кожи, одновременно обновляется эпидермис.

На каких местах можно делать лазерную шлифовку

Лицо: лоб, веки, кожа вокруг глаз и губ, нос. Лазером убирают верхний слой кожи, на котором расположены рубцы.

Шея: с помощью лазера удаляют сосудистые звездочки. Воздействие идет только на гемоглобин, сосуды затрагиваются точечно.

Тело: живот, ноги, руки, грудь (зона декольте), спина и ягодицы. Лучом иссекаются шрамы, разглаживаются растяжки.

Фото Freepik/frimufilms

Кому нужна лазерная шлифовка

Показаниями к процедуре считаются:

постакне — рубцы, неровный рельеф кожи;

акне;

шрамы, дефекты кожи;

мелкие мимические морщины, возрастные изменения, дряблость кожи;

расширенные поры, сосудистая сеточка с глубиной залегания до 4 мм и диаметром до 2 мм;

растяжки, стрии, дефекты после ветрянки, кесарева сечения;

гиперпигментация.

Кому нельзя делать лазерную шлифовку лица

К противопоказаниям для лазерной шлифовки относят:

возраст до 18 лет;

беременность;

онкологические заболевания;

вирусные заболевания;

инфекционные заболевания кожных покровов;

сахарный диабет;

обострение хронических заболеваний;

фотодерматозы;

проблемы с сердцем;

эпилепсия.

Как подготовиться к лазерной шлифовке

Чтобы сократить время реабилитации и ускорить заживление, необходимо:

за месяц до предполагаемой процедуры защищать кожу от солнечных лучей — не загорать (в том числе в солярии), в летнее время использовать солнцезащитный крем с SPF-50;

при воспалительных заболеваниях на коже за неделю до сеанса пройти топическую антибактериальную терапию;

если у вас часто бывает герпес, за три дня до процедуры пропить противовирусные препараты;

при обезвоженной коже провести курс процедур биоревитализации, чтобы глубоко увлажнить ее и повысить эффективность шлифовки;

за несколько дней до процедуры прекратить прием лекарств для разжижения крови (после консультации с врачом);

за две недели не посещать сауну;

накануне не употреблять алкогольные напитки, ограничить физические нагрузки.

Как ухаживать за кожей после процедуры

В первые сутки после проведения процедуры рекомендуется прикладывать холодные компрессы каждые 2-4 часа.

Фото Freepik

Чтобы снять отечность, держите голову выше. Спать лучше на высокой подушке.

Пейте больше воды, чтобы поддерживать баланс жидкости. Ограничьте соленые продукты (соленые огурцы, помидоры, рыбу).

Снять ощущение стянутой кожи помогает увлажняющий крем и средства, направленные на улучшение и усиление процессов восстановления тканей (как правило, в их составе кислоты омега-3, пантенол, алоэ вера).

Пользоваться декоративной косметикой можно только после полного заживления.

И всегда помните, что процедура должна проводиться в лицензированном медицинском учреждении высококвалифицированными медицинскими работниками и, конечно, на современном и качественном оборудовании.

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