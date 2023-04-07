3 веские причины надевать маску для сна. Объясняют косметолог и сомнолог

Многие знаменитости, например, Майли Сайрус и Селена Гомес, признавались, что маска для сна — один из главных секретов их красоты. Считается, что этот аксессуар помогает крепче спать и выглядеть свежо утром. Разбираемся с сомнологом и косметологом, действительно ли маски для сна работают.

Использовать маски для сна начали с давних пор. Еще в Древнем Египте надевали маски изо льна или папируса, чтобы защитить глаза от солнечного света и насекомых и обеспечить комфортный сон. А в привычном нам виде, особой формы и с резинкой, маски для сна появились в XX веке. Но хоть они и видоизменились, основная функция спустя много веков осталась прежней — это блокировка света и других раздражителей, которые мешают засыпанию и качественному сну.

Улучшается сон

Считается, что сон в полной темноте помогает качественнее спать. Мы лучше высыпаемся и чувствуем себя бодрыми утром, если спим в темной комнате. Исследование, результаты которого были опубликованы в Американском журнале эпидемиологии, доказало, что сон в недостаточно затемненном помещении повышает риск развития депрессии и ментальных расстройств.

Все дело в мелатонине — гормоне сна, который вырабатывается шишковидной железой только в темноте. Мелатонин регулирует циклы сна и бодрствования, влияет на иммунитет, функционирование репродуктивной системы и отвечает за состояние клеток в организме. При нехватке мелатонина в краткосрочной перспективе человек сталкивается с проблемами со сном, а в долгосрочной — с различными патологиями (от проблем с ритмом сердца и щитовидной железой до возникновения новообразований).

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Улучшается качество кожи

Мелатонин напрямую влияет на состояние кожи. Одна из его функций — нейтрализация окислительных процессов, которые влияют на старение эпидермиса.

Чтобы от ношения маски кожа получала только плюсы, надо соблюдать правила гигиены. Рекомендуется 1-2 раза в неделю ее стирать, так на ткани не будет скапливаться кожный жир, избыток которого вызывает высыпания и воспаления. Кроме того, лучше выбирать маску из натуральных тканей (хлопка, льна или шелка), чтобы избежать появления аллергии.

Улучшаются когнитивные способности

Ученые Центра исследований визуализации мозга Кардиффского университета в Великобритании доказали, что использование маски опосредованно влияет на когнитивные способности, повышая внимательность и концентрацию.

Кроме того, маски для сна врачи рекомендуют некоторым пациентам, страдающим ночным лагофтальмом (состояние, при котором во время сна веки не закрываются полностью).

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