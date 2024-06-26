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День молодежи в Москве в 2024 году: чем заняться — программа и концерты
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:15

2 мин.

Чем заняться в День молодежи в Москве

Мария Маковей
Автор
Девушка на фестивале
Фото bernardbodo/istockphoto.com
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29 июня отмечается День молодежи. Гостей и жителей Москвы в честь праздника ждет более 150 мероприятий на различных городских площадках.

Когда празднуется День молодежи в Москве в 2024 году

Несмотря на то что основная дата праздника — 29 июня, отмечать его в Москве будут три дня. С 28 по 30 июня на различных столичных площадках будут организованы мастер-классы, интерактивы, лектории, концерты и другие интересные мероприятия.

Группы молодых людей веселится
Фото gpointstudio/istockphoto.com

Мероприятия в День молодежи в Москве

Парк «Ходынское поле»

Основные мероприятия Дня молодежи-2024 состоятся в парке «Ходынское поле». Празднование будет длиться два дня: 29 и 30 июня. Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах и спортивных конкурсах, посетить лекции, встретиться с героями России, получить консультации о будущей профессии и многое другое. Также гостей и жителей столицы ждет танцевальный батл, а лучшие команды Москвы разыграют молодежный кубок КВН.

Кроме того, вечером 29 июня в парке «Ходынское поле» перед гостями выступят популярные артисты. Среди них — Бьянка, Mary Gu и звезды 1990-х и 2000-х.

ВДНХ

Также День молодежи отметят на ВДНХ и выставке-форуме «Россия». Пройдет главный молодежный праздник под девизом «Объединяя Россию!». Праздничные мероприятия состоятся 28 и 29 июня.

День молодежи на ВДНХ.
Фото Vera Shestak/istockphoto.com

Посетителей ждут различные мастер-классы, карьерные консультации, ярмарки вакансий, спортивные мероприятия, волонтерские акции и концертные выступления творческих коллективов.

Интересным событием станет зарядка с футболистом Павлом Погребняком и синхронисткой Светланой Ромашиной.

Завершением Дня молодежи на ВДНХ будет выступление певицы Клавы Коки и Dj-сеты.

Сад Баумана

В саду Баумана в рамках проекта «Зеленка» 28 и 29 июня пройдут пятничные концерты молодых музыкантов. Желающие могут познакомиться с начинающими инди-, поп-, рок-, джаз-, соул- и кантри-музыкантами.

Кластер «Ломоносов»

В кластере «Ломоносов» 28 и 29 июня пройдет фестиваль «ЛЦТ. Фест». С лекциями выступят писатель Александр Цыпкин, астроном Владимир Сурдин, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин и другие эксперты.

День молодежи в&nbsp;2024 году. День молодежи в 2024 году: история праздника и его традиции
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