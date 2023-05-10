Дезинфектолог рассказал, как избавиться от комаров на участке

Санитарный врач, дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин рассказал «СЭ», как избавиться от комаров на приусадебном участке. По его словам, в регионах с умеренным климатом первые комары появляются уже в мае и исчезают лишь в октябре. Они активны ночью, с сумерек и до рассвета. Комары избегают освещенных мест, холодов, ветра, держатся в тенистых влажных пространствах. «Это могут быть заболоченные, лесистые местности, высокая трава и кустарники, стоячая вода или места ее скопления после дождя, канавы, дупла деревьев. Поэтому для контроля численности насекомых на участке необходимо следить за любыми скоплениями воды, подстригать и косить высокую траву, а также ветвистые кустарники около дома», — пояснил специалист.

Как отметил Николай Дубинин, для дачного участка с большой активностью насекомых подойдет профессиональная услуга обработки от комаров. Там, где комары присутствуют в умеренных количествах, но все же докучают, можно обзавестись специальной ультрафиолетовой лампой или иными высокотехнологичными ловушками.

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