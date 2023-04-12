Эксперт рассказал, как выбрать посудомоечную машину для дома

Специалист по продажам бытовой техники с многолетним опытом Максим Поляков рассказал «СЭ», как выбрать посудомоечную машину. «Обязательно учитывайте размер посудомоечной машины, ее энергоэффективность и уровень шума, циклы мытья и опции, а также цену», — пояснил эксперт. Для начала убедитесь, что она поместится в имеющемся у вас пространстве, и оцените ее вместимость — сможет ли она удовлетворить потребности вашей семьи.

Ищите посудомоечную машину с рейтингом Energy Star — это поможет вам сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Стоит учесть, что некоторые посудомоечные машины могут быть очень громкими, поэтому смотрите на уровень шума. «Если у вас гостиная с открытой планировкой, более тихая посудомоечная машина будет лучшим выбором», — посоветовал Максим Поляков.

Эксперт также порекомендовал заранее определить, какую посуду вы планируете загружать в посудомоечную машину, и в соответствии с этим подбирать подходящие циклы мытья и опции. «Некоторые модели имеют специальные циклы для деликатных вещей или сильно загрязненной посуды», — пояснил Максим Поляков.

Что касается цены, по словам эксперта, посудомоечные машины могут стоить от 30 тысяч рублей до нескольких сотен тысяч. Поэтому прежде, чем совершать покупку, подумайте о своем бюджете. «Выбор посудомоечной машины будут определять ваши индивидуальные потребности и предпочтения. Учитывайте вышеперечисленные факторы, а также любые дополнительные возможности или функции, которые могут быть важны для вас, например, встроенный смягчитель воды или третья полка для посуды», — подытожил Максим Поляков.

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