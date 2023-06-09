Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 20:00

Эксперт рассказал, как защитить смартфон от фишинговых программ и вирусов

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка обеспокоенно смотрит в телефон.
Фото Freepik/user18526052
Telegram Дзен

Эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов рассказал «СЭ», как защитить мобильный телефон от фишинговых программ и вирусов. «Эти советы помогут обезопасить ваши данные и личную информацию. Главное, не забывать их применять», — подчеркнул специалист.

Для начала он порекомендовал установить антивирусное приложение (например, Kaspersky Security for Mobile или Avast Antivirus & Security), которое помогает обнаруживать и удалять вредоносные программы. «Установите одно из них и регулярно обновляйте, чтобы быть защищенным от новых угроз», — подчеркнул эксперт. Также в регулярном обновлении нуждается операционная система и приложения, это помогает исключить уязвимости.

Сергей Белов напомнил, что загружать любые программы и приложения можно только из проверенных официальных источников, таких как Google Play Store для Android и App Store для iOS. Осторожнее следует быть с вложениями и ссылками в сообщениях. «Не открывайте подозрительные ссылки и вложения, особенно в сообщениях от незнакомых отправителей. Фишинговые атаки часто используются для обмана пользователей и получения их личной информации. Будьте особенно внимательны, прежде чем вводить свои учетные данные или раскрывать конфиденциальную информацию», — заявил специалист.

Кроме того, следует остерегаться открытых Wi-Fi сетей в общественных местах, важно регулярно создавать резервные копии данных, чтобы в случае атаки или потери устройства их можно было восстановить, и самое простое — использовать надежные, уникальные пароли и функцию блокировки экрана. «В конце концов можно применить функцию распознавания отпечатка пальца или сканирования лица, если они доступны на устройстве», — заключил Сергей Белов.

Ранее мы рассказывали, как защитить себя и близких от мошенников.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
3
0
Читайте также
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог назвала книги для летнего детского чтения