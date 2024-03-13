Эксперт рассказала, как не разориться на путешествиях

Директор проектов крупной страховой компании Елена Кошелева поделилась с «Газетой.ru» секретами выгодных путешествий.

Так эксперт советует планировать отдых за 2-3 месяца, чтобы избежать переплат за гостиницу и перелеты. У туриста будет достаточно времени для подготовки документов, выбора жилья и покупки билетов по более выгодным ценам.

Также важно учитывать сезон и обращать внимание на акции, проводимые перевозчиками. По словам специалиста, они могут предложить билеты по сниженной стоимости, включая скидки к дням рождения и предложения для специальных социальных групп.

При самостоятельном планировании путешествия Кошелева советует заранее спланировать маршрут и узнать время работы достопримечательностей, ознакомиться с графиком движения общественного транспорта, чтобы снизить расходы на проезд.

«Мобильные операторы взимают большую плату за услуги роуминга, что сказывается на общем бюджете путешествия. В таком случае туристам выгоднее приобрести местную СИМ-карту с подходящим тарифом в зависимости от длительности пребывания или использовать бесплатные точки доступа к Wi-Fi в заведениях или отелях», — добавила специалист.

Кроме того, эксперт рекомендует оформить туристическую страховку, которая поможет покрыть медицинские расходы, утрату багажа или отмену рейса, что особенно актуально за границей, где медицинские услуги стоят дорого.

Кроме того, при посещении зарубежных стран необходимо ознакомиться с местными традициями, так как незнание законов может сильно ударить по бюджету.