Изменились правила выезда детей за границу

С 1 марта вступил в силу закон, в котором прописаны правила выезда за границу детей до 14 лет. Теперь в свидетельстве о рождении молодых туристов должен стоять специальный красный штамп — отметка о российском гражданстве. Это правило касается детей, которые собираются пересечь границу только со свидетельством о рождении, то есть без загранпаспорта.

Кроме того, список стран, куда может отправиться юный турист со свидетельством о рождении, не так широк. В него входят Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.