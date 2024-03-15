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Как изменились правила выезда детей за границу
Хобби и развлечения

15 марта, 12:25

1 мин.

Изменились правила выезда детей за границу

Мария Маковей
Автор
Путешествие с ребенком.
Фото tatyana_tomsickova/istockphoto.com
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С 1 марта вступил в силу закон, в котором прописаны правила выезда за границу детей до 14 лет. Теперь в свидетельстве о рождении молодых туристов должен стоять специальный красный штамп — отметка о российском гражданстве. Это правило касается детей, которые собираются пересечь границу только со свидетельством о рождении, то есть без загранпаспорта.

Кроме того, список стран, куда может отправиться юный турист со свидетельством о рождении, не так широк. В него входят Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.

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